'La Voz Kids 8' arrancó sin Bisbal y con 'notita' de Sebastián Yatra a Aitana tras su doble bloqueo: “Te quiero mucho”

Antena 3 arrancó este sábado la octava edición de La Voz Kids, la cuarta desde que el formato saltase de Mediaset a Atresmedia. El talent show, que se enfrentó al estreno de Got Talent: All Stars en Telecinco, sufrió en el inicio de las Audiciones a Ciegas la ausencia de David Bisbal. Tal y como informamos, Pablo López fue el elegido para sustituir al coach durante su baja temporal por enfermedad.

Nada más comenzar la gala, Aitana, Sebastián Yatra y Rosario Flores entraron al plató del programa, donde teatralizaron su supuesta sorpresa al no ver a David Bisbal. “¿Dónde está David?”, preguntaba el colombiano. “Vendrá ahora, me imagino”, afirmaba la hermana de Lolita mientras Aitana se extrañaba, ya que “David siempre llega puntual”.

Enseguida, la catalana recibía en su teléfono un mensaje de voz del almeriense. “Aitanilla, por primera vez me he perdido el inicio de La Voz Kids, pero le he pedido ayuda a un gran amigo que sin ninguna duda siempre ha tenido muy buena conexión conmigo y es un tío espectacular”, aseguró Bisbal segundos antes de que Pablo López entrase en escena.

“Yo estoy aquí porque Bisbal me pidió que estuviera aquí sustituyéndolo y creo que es un gesto de confianza absoluta. Que te pidan venir a La Voz Kids es un regalo, así que agradecido a David”, afirmó el malagueño antes de reunirse con sus compañeros. “Al principio, no nos ha hecho gracia porque hemos pensado: 'otra vez hemos perdido', pero a Pablo le queremos un montón y le tengo en mi corazón”, bromeó Aitana.

Bisbal llama a Pablo López por teléfono

Desde su silla en el programa, Bisbal llamó 'en directo' a López para saludar a sus compañeros: “Lo primero, muchísimas gracias por ayudarme. Te necesitaba. Tu ya sabes cómo me gustan las voces de los niños y las niñas, ¿vale? Grandísimas voces. Necesito que me encuentres el Pol de este año, ¿vale?”, le pidió, haciendo alusión a Pol Calvo, ganador de la anterior edición del talent.

“Que lo paséis muy bien, que gracias por rescatarme y un beso muy fuerte”, aseguró el andaluz, al que en varias ocasiones llamó Pablo López durante la noche para informarle del transcurso de las Audiciones a ciegas y los concursantes que iba incorporando para su equipo.

El doble boicot (con notita) de Yatra a Aitana

El estreno de las audiciones estuvo marcado por el despliegue de bloqueos que se produjo entre los coaches desde la primera de las actuaciones. Especialmente, los dos consecutivos que Yatra lanzó contra Aitana, impidiéndole girar su silla para intentar hacerse con las voces de los primeros concursantes.

Tras bloquear a Aitana para llevarse a Molly y Shelly, el colombiano volvió a hacerlo para intentar fichar a Andriy, un pequeño de origen ucraniano que dedicó su número musical a la gente de su país. Mientras Yatra, Pablo López y Rosario intentaban convencerlo para que se fuera con ellos, Aitana le informaba de que uno de los tres le había bloqueado, teniendo serias sospechas de que había vuelto a ser Yatra.

“¿Por qué has hecho eso, Sebastián? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué pasa?”, le preguntaba Aitana con resquemor. “No tengo nada en contra de ti, sino que soy fan de Andriy y sentía que podía existir la posibilidad de que se viniera contigo”, se explicó el artista, que en la siguiente actuación enviaba una notita a Aitana con petición de perdón.

“No he bloqueado a Sebastián porque me ha enviado un papelito mientras estabas cantando que pone: 'Hagamos las paces, no me bloquees, please. Te quiero mucho'”, leyó la triunfita pidiéndole a otra de las participantes que se fuese con ella. “No lo he bloqueado por esto, no hagas que me arrepienta”, dijo entre risas a la concursante, que le hizo caso y decidió incorporarse a su equipo.

El estreno de La Voz Kids llega con las miradas puestas sobre Aitana y Sebastián Yatra después de que, recientemente, se confirmase que han iniciado una relación. Un noviazgo al que evidentemente no hicieron alusión durante la gala, grabada entre el verano y el otoño de 2022, momento en el que Aitana aún salía con Miguel Bernardeau. Su ruptura con el actor se conoció a mediados de diciembre, justo después del estreno de La Última, serie de Disney+ protagonizada por la hasta entonces pareja.

Este jueves, Sonsoles Ónega aprovechó la presencia de Eva González en el plató de su programa para preguntarle insistentemente por este asunto. La presentadora del magacín intentó sonsacar a su compañera si el noviazgo de Yatra y Aitana se había fraguado en los camerinos de La Voz. La reacción de González provocó el sobresalto de Ónega: “Igual nos estamos metiendo en un jardín por las fechas”, bromearon.