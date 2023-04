'La Voz Kids' vuelve con la pareja 'repetidora' Aitana-Yatra, Rosario y el reencuentro de Bisbal y Rosa López

Antena 3 estrena este sábado la octava edición de La Voz Kids, la cuarta desde que el formato saltara de Mediaset a Atresmedia. El programa, que ha abierto ya el casting de sus nuevas entregas, infantil y adulta, volverá a estar presentado por Eva González. El talent musical se enfrentará en la parrilla al estreno de Got Talent: All Stars en Telecinco, en una inesperada noche de altura de la que ha huido Cover Night tras la decisión de TVE de protegerlo cambiando su día de emisión.

Aitana, Sebastián Yatra y David Bisbal repiten como coaches de la versión 'junior' del concurso, a la que regresa Rosario Flores tras ausentarse la pasada temporada. La andaluza reemplaza a Pablo López, que volverá de forma excepcional durante unas galas para sustituir a David Bisbal, quien se tuvo que ausentar puntualmente por un leve problema de salud.

Todos ellos estarán acompañados en la fase de 'batallas' de cuatro artistas que debutarán como asesores del programa. Dani Fernández aconsejará a Aitana, Rayden a Sebastián Yatra, La Mari de Chambao ayudará a Rosario y Rosa López hará lo propio con David Bisbal. El reencuentro de estos dos últimos es uno de los grandes alicientes de la edición, ya que volverán a coincidir en televisión casi 22 años después de su paso por Operación Triunfo.

Los cuatro coaches, en compañía de Eva González, hicieron el pasado mes de noviembre un alto en las grabaciones para compartir sus impresiones con los medios en una rueda de prensa a la que asistió verTele. En ella, los jueces y la presentadora avanzaron algunos detalles sobre lo que se verá en el plató de Antena 3, reflexionaron sobre su experiencia como 'mentores' de los participantes y desvelaron la gran conexión que han tenido con sus ayudantes.

Bisbal: “Rosa ha cambiado, pero solo para mejorar”

David Bisbal quiso dejar claro que desde el programa siempre intentan inculcar a los niños valores y reflexiones como la de la fugacidad de la fama: “A los niños se les tiene que decir eso, desde una fase inicial. Siendo un niño, ese mensaje todavía es mucho más importante. Constantemente se les da consejos a los niños de esas características. Porque siendo niños se agarra el mensaje con más fuerza. No por ser niños no le damos ese tipo de consejos, al revés”, declaró el almeriense, que se siente “un privilegiado” por estar “descubriendo antes que nadie el talento de los que en el futuro serán los representantes de nuestra industria musical”.

El cantante valoró además cómo ha sido compartir esta experiencia con Rosa López, su compañera en OT1: “Con Rosa no ha habido reencuentro porque siempre estamos encontrados desde el principio de todo. Yo estoy feliz y orgulloso de haberla invitado”, ha señalado. “Es gracioso porque cuando la llamé por teléfono y le dije que la iba a invitar a varias cosas. Le digo que quiero que sea mi asesora en La Voz Kids y dice: '¡Ay, mi niño! ¿Pero cómo me vas a invitar si el año pasado invitaste a Fonsi? ¿Cómo voy a esta yo?'. Y me dijo: 'No te vayas a arrepentir, que luego siempre digo unas cosas que después te arrepientes'. Pero yo lo tenía clarísimo, porque hace 20 años desde que nos dieron la oportunidad de enseñar en televisión lo que sentíamos por la música y Rosa era la única compañera que yo conocía de antes de entrar en el concurso”, ha recordado el artista.

David Bisbal quiso romper entonces una lanza a favor de la ganadora del primer OT en unas declaraciones que cobran ahora una mayor relevancia tras las críticas que, en los últimos tiempos, ha recibido la granadina por los cambios que ha sufrido en su voz: “Rosa es la Rosa de España de siempre, no ha cambiado en absoluto. Tiene momentos maravillosos, nos hemos visto en el suelo de la risa. Y algo muy importante que quiero manifestar aquí: ha habido crecimiento en Rosa, es una chica que da unos consejos de oro. Y más a los niños, porque es una persona cariñosa, y jamás, jamás ha cambiado. Ha cambiado solo para mejorar, os lo digo de verdad”, ha defendido.

¿Por qué Chenoa no ha participado nunca en 'La Voz'?

Rosa López se convertirá así en la tercera participante de OT1 en pasar por La Voz, tras el propio Bisbal y David Bustamante, que ha sido asesor y coach de la versión 'senior' del formato. ¿Por qué nunca hemos visto a Chenoa, siendo rostro de Antena 3, realizando alguna de estas labores?

Aprovechando la ocasión, trasladamos desde verTele esta duda a Atresmedia: “A Chenoa la tenemos en Tu cara me suena, que lo grabamos a la vez. Está en otro formato de la casa y por eso es algo que simplemente no ha surgido. Pero no hay ninguna otra razón. Básicamente, que es una de las caras de otro formato muy importante para nosotros, que es Tu cara me suena. Con lo cual, Laura es muy querida en Atresmedia y tiene su sitio en Tu cara me suena”, explicó Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia.

Cabe recordar que este hándicap no existió para Lolita Flores, también jueza del talent de imitaciones de la cadena. La cantante y actriz fue asesora de su hermana Rosario en el año 2019, durante la primera edición de La Voz Kids realizada en Antena 3. Aquella vez, no hubo inconveniente en que la artista compaginara ambos formatos.

Del “miedo” de Aitana a la confesión de Sebastián Yatra

Aitana, que afronta su segunda edición en La Voz Kids, desveló las inseguridades y dudas que tuvo la pasada temporada: “Nosotros llevamos menos tiempo, los dos hemos estado en las mismas ediciones”, afirmó señalando a Yatra. “Y al principio, me daba mucho miedo, porque siempre he visto La Voz e incluso pensé en presentarme con 14 años. Hice un video y jamás lo envié porque no me atreví. No sabía si iba a estar capacitada para ser coach”, reconoció sincera la estrella del pop español, que señaló que al acudir al programa como invitada notó “una energía muy guay” que la animó a dar el paso y aceptar la oferta.

La catalana asegura que todo lo que pasa en La Voz “es muy real” y reconoce autoimponerse mucha “presión” a la hora de conformar su equipo. “Tengo una relación tan bonita con los niños con los que trabajo, que al final me ven como una amiga. Creen de algún modo que lo que he vivido lo he vivido hace muy poquito, he cumplido mi sueño y piensan por qué ellos no lo podrían cumplir”.

Sebastián Yatra, por su parte, explicó que su paso por el talent musical le ha servido para encontrar nuevas aspiraciones en su carrera profesional: “Amasando fortuna y fama va llegar un punto en el que estamos desaprovechando este micrófono que nos ha dado la vida para realmente entregarle algo a la comunidad”, reflexiona. “A mí lo que me ha ayudado este programa es a no solamente entender que me encanta ayudar a los niños, sino a que mi vida tenga una causa y poder ayudar en muchos otros aspectos”, confesó el colombiano, reivindicando que La Voz Kids “me ha ayudado a formarme como ser humano”.

Aitana y Yatra repiten en La Voz Kids y los dos han coincidido, como bien ha dicho la catalana, en las dos mismas ediciones. El estreno del programa llega con las miradas puestas sobre ellos después de que, recientemente, se confirmase que han iniciado una relación. Un noviazgo al que evidentemente no hicieron alusión durante la rueda de prensa, celebrada como mencionamos en noviembre de 2022, momento en el que Aitana aún salía con Miguel Bernardeau. Su ruptura con el actor se conoció a mediados de diciembre, justo después del estreno de La Última, serie de Disney+ protagonizada por la hasta entonces pareja.

Este jueves, Sonsoles Ónega aprovechó la presencia de Eva González en el plató de su programa para preguntarle insistentemente por este asunto. La presentadora del magacín intentó sonsacar a su compañera si el noviazgo de Yatra y Aitana se había fraguado en los camerinos de La Voz. La reacción de González provocó el sobresalto de Ónega: “Igual nos estamos metiendo en un jardín por las fechas”, bromearon.

Rosario: “He vivido cosas que no olvidaré nunca”

Antena 3 ha propiciado la vuelta de Rosario Flores, que solo se ha ausentado en una edición infantil (la pasada) de las ocho que lleva ya el concurso musical. “A mí los niños me quieren y yo he vivido aquí cosas que no olvidaré nunca. He llorado, reído, he hecho vínculos con niños que los he visto crecer y han cantado luego conmigo... Esto es algo más que un programa. Aquí jugamos con los sentimientos, con las emociones, con las amistades”, enumeró la cantante. “Yo tengo algo de La Voz en mi cuerpo que ya nunca más se me va a ir, yo he cambiado en estos años que llevo aquí y ahora soy Rosario habiendo hecho La Voz. Eso es así”, sentenció orgullosa.

Eva González, maestra de ceremonias del espectáculo, quiso tener unas palabras de cariño para sus compañeros: “Este escenario es enorme, una sale siempre con nervios y teneros en frente, con vuestras miradas cómplices, me ayudáis mucho. Por eso quiero daros las gracias a los cuatro”, dijo emocionada la sevillana, a la que Yatra devolvió los elogios.

“Vale la pena destacar lo que hace Eva en este programa. Es el núcleo, el centro de la familia, es muy fácil construir con eso. Nos tienes siempre con la energía arriba. Todo el equipo le mete tanto corazón que es una experiencia agradable para los niños y eso no es tan común en televisión. En algunos sitios se ve tensión y eso traspasa la pantalla. Ustedes en La Voz siempre sienten algo bonito en casa porque es lo que se siente al trabajar aquí. Es todo muy espontáneo. Nos dejan brillar y eso hace que la gente quiera regresar”, defendió el colombiano.

Arrancan las 'Audiciones a ciegas'

Durante las Audiciones a ciegas de esta edición de La Voz Kids, los coaches podrán escuchar a los concursantes seleccionados en un exhaustivo casting que ha recorrido diferentes ciudades españolas.

Cada coach seleccionará a 15 aspirantes para formar su propio equipo y pasar a la siguiente fase con las mejores voces. Además, tendrán la opción de dar una segunda oportunidad al talent que elijan.