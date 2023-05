La vuelta de 'Mi casa es la tuya' y la cuarta 'Sálvame Fashion Week' ya tienen fecha de estreno en Telecinco

La nueva temporada de Mi casa es la tuya y la cuarta edición de la Sálvame Fashion Week ya tienen fecha de estreno en Telecinco. El programa de Bertín Osborne volverá a la parrilla el próximo lunes, 15 de mayo (22:00h), con la entrevista que el cantante y presentador ha realizado a Jesulín de Ubrique. Y Sálvame celebrará su, a priori, último desfile de moda el viernes 26 de mayo (22:00h) en el canal de Mediaset.

Cabe recordar que Mi casa es la tuya ya emitió parte de su anterior temporada, la número 11, en la noche del lunes. Sin embargo, sólo permaneció ahí dos semanas antes de dar el salto a la noche de los sábados, donde se emitieron el resto de entregas con bajas audiencias. De hecho, llegó a trascender que el programa no había sido renovado por Telecinco, pero la cadena dio la sorpresa a finales de abril al promocionar en pantalla una nueva temporada.

Jesulín, primer invitado de 'Mi casa es la tuya'

Ahora, tras más de un año de ausencia, Mi casa es la tuya vuelve con nuevas entregas para ocupar la primera noche de la semana, donde cubrirá el hueco que acaban de dejar libre La isla de las tentaciones 6 y su debate final. Por tanto, Bertín competirá a partir de San Isidro contra ofertas de access como El Hormiguero (Antena 3) y 4 Estrellas (La 1), y contra otras como MasterChef 11 y Hermanos (Antena 3) en el horario estelar.

Lo hará, en este primer asalto, con la conversación que ha mantenido con Jesulín de Ubrique, de la que Telecinco ya ha emitido un primer avance. En él, el diestro dice de su esposa, María José Campanario, frases como “mi mujer es una mujer fuerte que muchas veces ha sabido convivir con el tema del dolor” o “mi mujer y yo somos uña y carne, vamos los dos a una. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien”. El otro invitado ya confirmado de esta temporada es Nacho Cano.

La 'Fashion Week', días antes del final de 'Sálvame'

María Patiño anunció, este lunes en Sálvame, que la nueva edición de la Sálvame Fashion Week se celebrará el viernes 26 de mayo. Lo hizo durante la elección de algunos de los primeros vestidos que lucirán los tertulianos del programa, seleccionados por Susana del Coso, estilista de Mediaset, a partir de los diseños realizados por diseñadores noveles.

Como ya informó Mediaset en su momento, la cuarta SFW estará conducida por Adela González y Jorge Javier Vázquez, y tendrá como tema central 'Los pueblos del mundo'. Es decir, que los colaboradores desfilarán con “diseños inspirados en los trajes tradicionales de los lugares más exóticos del mundo”.

Al emitirse un viernes, todo apunta a que la Sálvame Fashion Week sustituirá la última semana de mayo al Deluxe. Sobre todo si tenemos en cuenta que el spin-off nocturno de Sálvame no puede saltar al sábado 27, pues salvo que Telecinco decida lo contrario, esa noche debería emitirse la final de Got Talent: All Stars.

En cualquier caso, la emisión de la SFW coincidirá con los últimos días en parrilla de Sálvame, que se despedirá en junio después de 14 años en parrilla. Una coincidencia que, a buen seguro, hará de esta Sálvame Fashion Week una velada más especial de lo habitual.