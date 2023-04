Vuelve el 'Grand Prix': TVE aprueba una nueva temporada del mítico concurso, “con pruebas históricas y sin vaquilla”

Vuelve el Grand Prix. El programa “del abuelo y el niño”, ese que marcó los veranos de toda una generación entre finales de los 90 y la primera década del siglo XXI, regresa a la televisión de la mano de su casa original, RTVE, que este jueves ha aprobado en la reunión de su Consejo de Administración la producción de nuevas entregas, como ha anunciado oficialmente la propia Corporación.

Aunque el comunicado no da cifras, desde Vox Populi, señalan que el acuerdo con EuroTV Producciones, la propietaria del formato, es por siete entregas y 3.8 millones de euros más IVA, a 542.800 euros por emisión.

Al haberse firmado recientemente el acuerdo, la nueva etapa del Grand Prix todavía no tiene presentador. Sin embargo, el nombre de Ramón García ya se está barajando. De hecho, el citado medio señala que las conversaciones con el vasco ya han comentado y que tiene serias opciones de volver a ejercer de maestro de ceremonias.

La nueva edición del 'Grand Prix', sin vaquilla

El Grand Prix, informa TVE, “regresará este mismo verano” con “un programa actualizado”, con “pruebas históricas, nuevos retos espectaculares, sin vaquilla y con muchas sorpresas”. En su nueva temporada “seguirá contando con dos pueblos de diferentes lugares de España enfrentados en cada programa, dispuestos a divertirse e implicar a todas las familias en sus casas, en un programa pensado para disfrutar todas las generaciones”.

Ramón García ya explicó en su momento que, de volver el programa, tendría que hacerlo renunciando a la vaquilla, uno de los elementos más recordados del concurso, pero también el más controvertido de cara a esta actualización. “La vaquilla, ahora, sería imposible, porque la nueva Ley de Protección Animal prohíbe la presencia de animales vivos en programas de televisión. Por lo tanto, si se hiciera no podría estar la vaquilla porque nos llevarían a la cárcel”, sentenció, bromeando, el presentador.

Intentos frustrados hasta la ansiada vuelta

En cualquier caso, la vuelta del Grand Prix ya es oficial. El programa se estrenó en 1995 -entonces con el nombre de Cuando calienta el Sol- y se emitió ininterrumpidamente en La 1 hasta 2005. En total, 11 temporadas a las que hay que sumar tres más: las que emitió la FORTA entre 2007 y 2009, entonces con Bertín Osborne al frente.

EuroTV Producciones llevaba desde entonces intentando recuperar la marca para alegría propia y de los fans, que llevan más de una década añorando la vuelta del Grand Prix. “Lo presentamos todos los años, pero a veces es por una cosa o a veces por otra. Un año es que si [las cadenas] no tienen dinero para el verano o no sé qué, pero siempre se queda en tierra de nadie”, lamentó, allá por 2020, Carlo Boseman, uno de los máximos responsables de la productora, durante una conversación con verTele por el 25 aniversario del programa

Ahora, sin embargo, RTVE ha dicho 'sí' tras decir 'no' en otras ocasiones. En febrero de 2022, por ejemplo, el entonces presidente de la corporación pública, José Manuel Pérez Tornero rechazó su vuelta y explicó en una respuesta parlamentaria oficial los motivos de esta decisión: “Actualmente no está prevista, por parte de RTVE, la realización de una nueva versión del Grand Prix. (...) No es una cuestión de viabilidad del formato, sino de elección de contenidos y propuestas”.

Un par de meses más tarde, Ramón García anunció la vuelta del concurso junto a Ibai Llanos para Twitch. Sin embargo, en septiembre rebajó las expectativas respecto a esta opción: “No se ha parado, está ahí pero es muy complicado unir dos mundos tan diferentes como el de la televisión tradicional y el mundo de Twitch. Juntar todo eso técnicamente es muy complicado”.

Ahora, pasado medio año, RTVE, con la nueva dirección encabezada por Elena Sánchez Caballero sí ha apostado por traer de vuelta el Grand Prix. Un anhelado anuncio que se produce, casualmente, a la vez que otro emblemático programa nacido en TVE, Operación Triunfo, también prepara su regreso tras varios años -muchos menos, eso sí- a la televisión. Concretamente al streaming de la maño de Amazon Prime Video, como ha adelantado en exclusiva verTele esta semana, la cual podemos bautizar como la de la 'nostalgia televisiva en estado puro' a tenor de estos dos ansiados movimientos.