Así vuelve 'La isla de las tentaciones, con “un arranque nunca visto” en su historia en Telecinco

La isla de las tentaciones tiene todo dispuesto para el comienzo de su sexta edición en Telecinco, apenas tres semanas después de haber clausurado la anterior. Lo hace, promete la cadena, con “un arranque que desatará las emociones, la incertidumbre y la desconfianza en sus protagonistas, sorprendidos por un giro en los acontecimientos que romperá sus esquemas pocas horas después de descender del catamarán”.

En el estreno del programa, que estará disponible en primicia horas antes para los suscriptores de Mitele Plus, las cinco nuevas parejas -Adrián y Naomi, David y Elena, Álex y Marina, Manuel y Lydia, y Alejandro y Laura- comenzarán a vivir la experiencia de un modo totalmente distinto a lo mostrado hasta ahora: mientras ellas se trasladan a Villa Paraíso a la espera de la ceremonia en la que conocerán a los solteros, ellos recibirán inmediatamente la llegada a Villa Playa de las solteras, iniciando ya en ese mismo momento la convivencia.

Esa primera noche juntos provocará la activación de las temidas “luces de la tentación” en la villa de sus parejas y que llevará a Sandra Barneda a pronunciar la frase más icónica del formato: “Chicas, esta noche por primera vez en La isla de las tentaciones hay imágenes para vosotras”.

La hoguera de la suegra, otro hito de la edición

El día a día en las lujosas villas, las románticas citas con los solteros y solteras favoritos y las fiestas temáticas aumentarán la complicidad y la afinidad, dando pie a situaciones que serán mostradas en las intensas ‘ceremonias de la hoguera“.

Las sorpresas y situaciones inesperadas continuarán produciéndose a lo largo de la edición, que vivirá un nuevo momento histórico con la irrupción de la suegra de uno de los participantes en una de las hogueras, en la que será testigo de unas imágenes que supondrán un giro radical en los acontecimientos.

“Es una temporada de emociones al límite”

“Diría que es la madre de todas las ediciones”, afirma Barneda, en su quinta temporada al frente del formato de Cuarzo Producciones. “Todos los elementos se juntan para crear una emoción trepidante, intensa y muy a flor de piel en cada una de las entregas. Nos sorprenderá con giros absolutamente inesperados, con concursantes que traspasan límites no solo poniéndose a prueba, sino también emocionalmente”, añade la presentadora, que destaca que esa novedad en la mecánica, la de la Villa Playa, “va a hacer aflorar mucho más las emociones desde el principio”.

Por todo ello, agradece “la valentía, la sinceridad y la honestidad con la que lo viven todo” a las cinco parejas involucradas. “Siempre digo que son unos valientes por exponerse a algo que creen que conocen y en realidad no es así, porque no tienen idea de lo que van a vivir en la isla. Los participantes son maravillosos y nuevamente he aprendido de ellos y he visto en algunos de ellos un reflejo de momentos de mi vida, como creo que le acabará sucediendo a la audiencia”.

Respecto a las claves de la edición, Barneda avanza que “es una temporada de emociones al límite, en la que viviremos cosas que hasta ahora no se habían producido en el formato. También recuperamos ”la hoguera de la suegra“, contaremos con la llegada de nuevos solteros VIP que revolucionarán la isla y usaremos las nuevas tecnologías para hacer llegar mensajes a los concursantes”.

En cuanto a la experiencia vivida en el país centroamericano, indica que “cuando arrancamos las grabaciones de una nueva edición pongo el contador a cero, hago reset y me dejo llevar por todo lo que se produce y ocurre en la isla. Y una vez más la isla me ha puesto a prueba a mí también. Sé que puede sonar a tópico, pero el formato demuestra una vez más que toda realidad supera a la ficción. Habrá momentos muy difíciles que suceden en las hogueras”.

Las cinco nuevas parejas

Adrián y Naomi, 2 años juntos - Valencia

Se conocieron mientras trabajaban en un conocido local de Valencia. Aunque ella siempre lo vio como un amigo, la atracción fue creciendo hasta que decidieron avanzar en su relación. Sin embargo, el descubrimiento por parte de Naomi, con un carácter impulsivo, de un mensaje que Adrián recibió de otra chica dispararon los celos y la desconfianza. En el programa tratarán de recuperar la confianza perdida poniendo a prueba su amor.

David y Elena, 2 años juntos - Albacete/Castellón

Las redes sociales les llevaron a conocerse, pero el auténtico flechazo entre ambos surgió cuando por fin pudieron encontrase personalmente. Se consideran un ejemplo de pareja idílica -ellos mismos se han apodado Barbie y Ken-, percepción que tratarán de mantener viva tras su paso por La Isla de las Tentaciones.

Álex Sánchez y Marina López, 1 año juntos - Madrid

Su primer contacto se produjo a través de las redes sociales y, aunque Marina tenía pareja en ese momento, decidió apostar por Álex y seguir adelante con su historia de amor. Sin embargo, los celos y el miedo a perderse que sienten ambos les han llevado a entrar en una espiral de reproches e inseguridades de la que tratarán de salir viviendo la experiencia por separado en las villas.

Manu Villena y Lydia Pérez, 2 años juntos - Benidorm

El inicio de su relación no fue fácil, marcado por el vínculo que Manuel aún mantenía con su anterior pareja. Pero el amor acabó triunfando y dio paso a la etapa dulce en la han decidido dar el paso de participar en el programa. En República Dominicana intentarán superar la dependencia mutua que sienten ambos y especialmente ella, que asegura no imaginarse una vida lejos de Manuel.

Laura Boado y Alejandro Pérez, 1 año juntos - Madrid/A Coruña

Se conocieron en un certamen de belleza y decidieron apostar firmemente por su relación a pesar de la distancia, ya que él vive en Madrid y ella en Galicia. Seguros de la fortaleza de su amor, en el formato lo pondrán a prueba para decidir también si están preparados para dar paso a una nueva vida bajo un mismo techo.

Las 18 tentaciones de las parejas… y nuevos solteros VIP

Tras su desembarco en el paraíso dominicano, las parejas protagonistas se separarán para convivir por separado en sendas villas de lujo junto a los siguientes solteras y solteros:

Las solteras dispuestas a conquistar a los chicos en Villa Playa:

Yaiza. 22 años. Málaga. Karateka.

Irene. 28 años. Madrid. Experta en Marketing.

María. 23 años. Málaga. Estudiante de Derecho.

Keyla. 21 años. Las Palmas. Modelo.

Victoria. 28 años. Sevilla. Maquilladora.

Victoria. 26 años. Sevilla. Comercial.

Jenny. 25 años. Madrid. Relaciones públicas.

India. 27 años. Paraguay. Diseñadora.

Aldana. 24 años. Madrid. Ingeniera de Telecomunicaciones.

Los solteros que compartirán Villa Paraíso con las chicas:

Miguel. 28 años. Málaga. Futbolista.

Napoli. 29 años. Milán. Pizzero.

Yuismel. 28 años. Cuba. Bailarín.

Fran. 33 años. Madrid. Asesor financiero/DJ.

Cristian. 30 años. Madrid. Barbero.

Rayhang. 31 años. Brasil. Modelo.

Manuel. 24 años. Madrid. Militar.

Samu. 28 años. Soria. Entrenador deportivo.

Riccardo. 29 años. Ibiza. Informático.

El grupo de solteros y solteras se completará con la llegada de nuevas ‘tentaciones’ VIP. Conocidos por los seguidores del formato, irrumpirán en ambas villas cambiando la experiencia de los protagonistas y, quizás, sus propias expectativas.

'El Debate de las Tentaciones' vuelve a Telecinco

Las entregas grabadas en República Dominicana se verán complementadas con El Debate de las Tentaciones, programa que Barneda conducirá cada semana en directo en Telecinco, tras haber quedado relegado a Cuatro en la anterior temporada, a excepción de las dos entregas finales. Este arrancará antes con contenido exclusivo en Mitele PLUS a partir de la segunda entrega.

En él tendrá lugar el análisis con amplio material inédito de la convivencia en las villas, las citas, las reacciones en las hogueras y las decisiones que vayan tomando los protagonistas.