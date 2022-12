Whoopi Goldberg, de nuevo criticada por reincidir en que el Holocausto “no iba inicialmente sobre la raza”

Por segunda vez en lo que va de 2022, Whoopi Goldberg ha vuelto a generar polémica por sus comentarios sobre el Holocausto. Como ocurriera en el plató de The View (ABC) allá por febrero, la actriz y presentadora ha defendido que el genocidio contra los judíos durante el III Reich no estuvo inicialmente motivado por cuestiones raciales, algo por lo que ya ha tenido que pedir nuevamente disculpas.

Las nuevas declaraciones de la ganadora de un Oscar tuvieron lugar durante la promoción del largometraje Till: El crimen que lo cambió todo, sobre la vida de la activista de los derechos civiles Mamie Till Mobley y su lucha para hacer justicia tras el asesinato de su hijo en 1955. En una entrevista con The Sunday Times, la televisiva insinuó que existe un debate dentro de la comunidad judía sobre si han de considerarse como una etnia o un grupo religioso. Además, insistió en que los judíos no eran inicialmente los objetivos del régimen de Adolf Hitler.

“El opresor te dice qué es lo que eres. ¿Por qué creerlos?”

“Mi mejor amigo dijo: No por nada no hay una casilla en el censo para la raza judía. Lo que me lleva a creer que no somos una raza'”, comentaba Goldberg, a quien el entrevistador recordaba que “los Nazis veían a los judíos como una raza”. “Sí, pero esos eran los asesinos, ¿no? El opresor te dice qué es lo que eres. ¿Por qué hay que creerlos? Son nazis, ¿por qué creerse lo que dicen?”.

Y prosiguió: “[El Holocausto] no iba sobre eso [la raza]”, dijo, revisitando sus comentarios de comienzos de año, por lo que estuvo suspendida de empleo durante dos semanas. Además, lo argumentó: “Recuerda a quiénes mataban primero. No eran asesinatos raciales, sino por razones físicas. Mataban a las personas a las que consideraban defectuosa. Y luego tomaron esta decisión”.

La Liga Antidifamación reprueba a la actriz

La reincidencia de Goldberg provocó una nueva respuesta de Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, una organización estadounidense que combate el antisemitismo. Este tachó las declaraciones de “profundamente ofensivas e increíblemente ignorantes”.

“Los comentarios demuestran una falta de conciencia sobre la conformación multirracial y multiétnica de la comunidad judía”, añadió, exigiendo unas disculpas inmediatas. “Debe instruirse en la naturaleza del antisemitismo”.

Goldberg: “Estoy del lado del pueblo judío y siempre lo estaré”

La protagonista de Sister Act. Una monja de cuidado respondió de forma rápida a tal exigencia: “Durante la promoción en Londres, me preguntaron sobre mis declaraciones de principios de año. Intenté transmitir al reportero lo que había dicho y por qué, y traté de revisitar aquel periodo. No era mi intención que pareciera que estaba obstinándome en mis hirientes comentarios, especialmente después de haber escuchado a gente como rabinos y antiguos y nuevos amigos al respecto. Aún sigo aprendiendo y, créanme, escucho todo lo que me dicen. Creo que el Holocausto fue sobre la raza, y sigo sintiendo haber molesto, herido y enfadado a la gente”, escribe la intérprete en un comunicado donde reitera sus disculpas.

“En tiempos de auge del antisemitismo, quiero dejar claro que estoy del lado del pueblo judío y que seguiré estándolo. Mi apoyo no flaquea ni lo hará”.

Till: El crimen que lo cambió todo se estrena el 24 de febrero en España. Junto a Goldberg, también productora, están en el reparto Danielle Deadwyler, Frankie Faison y Haley Bennett.