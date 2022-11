Will Smith reaparece entre lágrimas en TV al recordar su bofetón a Chris Rock

Will Smith está inmerso estos días en la promoción de su nueva película, Emacipation, que antes siquiera de estrenarse -llegará a Apple TV+ el 9 de diciembre- ya le ha metido de lleno en la carrera por el Oscar de 2023. Aunque antes de saber si optará o no a su segunda estatuilla consecutiva, el actor recordó este lunes en The Daily Show cómo vivió la noche en que consiguió la primera. Esa en la que su victoria por El método Williams quedó ensombrecida por el bofetón que asestó previamente a Chris Rock.

“Era una rabia que había estado reprimiendo durante mucho tiempo”, aseguró Smith durante la entrevista con Trevor Noah, siendo la de este lunes la primera vez que hablaba sobre tan sonado suceso en un late show. A lo largo de la charla, el que fuera protagonista de El Príncipe de Bel-Air aseguró que, tras llegar el pasado marzo a casa con el Oscar en la mano, tuvo que explicar a su sobrini de 9 años lo que había ocurrido aquella noche. “Es el niño más dulce. Se quedó despierto hasta tarde para ver a su tío Will. Nos sentamos en la cocina, él sobre mi regazo sosteniendo el Óscar, [y me preguntó]: ”¿Por qué le pegaste a ese hombre, tío Will?“”.

“Yo estaba como, era un desastre. No quiero adentrarme demasiado en esto para dar a la gente más malentendidos”, manifestó el actor, que se mostró visiblemente emocionado a lo largo de la entrevista. De hecho, se secó varias veces las lágrimas con un pañuelo. “Nunca se sabe por lo que está pasando alguien”, añadió Smith, que aseguró que la noche de los Oscar “estaba pasando por algo”.

“Esto no justifica mi comportamiento en absoluto”, comentó también antes de lamentar que aquella noche se convirtiera “en el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre. Todo esto surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser”. . “Solo tenemos que ser amables el uno con el otro, hombre”, dijo antes de reconocer: “Entiendo cómo de impactante fue para la gente”. “Es difícil. Supongo que lo que más me dolió fue que tomé mi corazón y se lo puse difícil a otras personas. Entendí cuando dicen aquello de que las personas heridas pueden herir a las personas”, comentó también.

La preocupación de Will Smith va más allá de aquella noche. Aunque su papel en Emancipation lo ha colocado entre los aspirantes más firmes al Oscar, el actor teme que el equipo de su nueva película pague las posibles consecuencias de su bofetón a Chris Rock, tal y como reconoció hace unos días en Good Day DC (Fox 5) y recoge Deadline. “Mi mayor preocupación es mi equipo: Antoine [Fuqua] ha hecho el que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera. La gente de esta película ha hecho uno de los mejores trabajos de toda su carrera, y mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo. Esto es para lo que estoy trabajando”,