Yolanda Ramos cuenta a 'Socialité' su ingreso hospitalario por un virus: “He estado supermal”

Yolanda Ramos ha recibido el alta hospitalaria después de permanecer ingresada durante seis días por un virus estomacal.

María Patiño tuvo que defender a Paz Padilla por un comentario de Marta López

Más

En declaraciones a Socialité, la actriz de Paquita Salas y Cardo ha explicado los pormenores de su paso por el hospital, que ha coincidido con otros problemas familiares que no le han facilitado las cosas mientras estaba ingresada.

“Esto es terrible. He estado supermal, supermal. He estado seis días ingresada porque me cogí un virus muy heavy en la barriga. Me tomé unos antibióticos con el estómago vacío y me cogí un virus superfuerte”, le ha contado al programa de Telecinco.

Aunque ya ha recibido el alta, su enfermedad necesitó atención de primera mano porque ha tenido problemas de deshidratación durante seis días.

Ramos se empezó a sentir mal durante una visita a Barcelona, a donde viajó para reunirse con su madre, que también tiene un problema de salud. Esta circunstancia es la que ha provocado que estuviera más sola de lo deseado durante su ingreso hospitalario, pues su familia ha tenido que repartirse para acompañar a madre e hija.

Por desgracia, Yolanda Ramos tuvo que regresar al hospital en cuanto recibió el alta porque su hija se hizo una fisura en la pierna: “Ha sido una racha negra muy fuerte”, lamenta la actriz, que ya ha dejado atrás lo peor del temporal.