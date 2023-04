Yulen Pereira puso en un aprieto a Lydia Lozano en el 'Deluxe' y justificó su vuelta a la TV

“No todo es dinero”, defendió Yulen Pereira el pasado mes de marzo para justificar su salida de la televisión. El esgrimista dijo que prefería centrarse en el deporte y que había rechazado muchas ofertas tentadoras: “Podría estar haciendo un montón de chismorreos por ahí, haciendo cosas raras y hablando de mi vida personal todos los días en la televisión y no es lo mío, la verdad que no. Gracias a la esgrima, yo llegué a la tele”.

Pocas semanas después, el concursante de Supervivientes 2022 ha cambiado de parecer. Tras anunciar que abandonaba los medios, Yulen hizo este viernes su primera entrevista televisada para explicar por qué acabó –hace dos meses– su relación con Anabel Pantoja.

Eligió para ello el plató de Sálvame Deluxe, en el que fue recibido por María Patiño con una auténtica declaración de intenciones. “Hablábamos en maquillaje de que nunca se puede escupir para arriba”, comentó la presentadora. “Nunca. Tienes toda la razón”, respondió el invitado.

“He rechazado mil veces venir aquí. Siempre he dicho que no iba a hablar, pero hay unos límites que se han sobrepasado. Y me ha dolido tanto que nadie me defendiera, que ahora es el momento de decirlo”, explicó para justificar su vuelta a la televisión.

Yulen niega que exista un chat de Whatsapp con mensajes polémicos sobre Anabel Pantoja

A Yulen se le entregó la mitad del programa. Primero le entrevistó Patiño y luego se puso a disposición de los colaboradores del Deluxe, ante los que negó rotundamente que hubiera hablado mal de Anabel Pantoja en un chat de Whatsapp con sus amigos.

“Eso es mentira”, exclamó Yulen mirando a Lydia Lozano, a la que acusó de haber difundido esa información que se dio por primera vez en el plató de Fiesta.

La entrevista se tensó en este punto. La periodista acabó reconociendo que no podía confirmar la existencia del chat, pero ella tenía algunos de los mensajes que supuestamente escribió el robinsón. Él, por su parte, también negó este extremo tantas veces como hizo falta: “¡Saca el chat, saca los mensajes!”, le retó.

Se sumaron a su petición los colaboradores del Deluxe, la presentadora y hasta el público que estaba presente en el plató, pero Lydia no quiso dar la información para no delatar a su fuente.

El rifirrafe no llegó a ninguna parte. Después de que María Patiño pusiera contra las cuerdas a su compañera, la dirección del programa decidió cambiar de tema. “La noticia del chat la dio Iván [tertuliano de Fiesta]. Yo dije que tenía mensajes del chat”, argumentó en su defensa la tertuliana para dar por zanjado este espinoso asunto.

Al acabar la entrevista se comprometió a no volver a hablar de su relación con Anabel Pantoja: “He intentado decir mi verdad. No voy a hablar de este tema nunca más”. ¿Es la despedida de Yulen a los medios?, le preguntó Kiko Hernández: “Es la despedida de hablar de este tema. Hay más proyectos en camino relacionados con otras cosas”, sentenció él.