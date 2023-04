Yulen Pereira, estrella del 'Deluxe' tras explicar que dejaba la TV aunque “podría estar haciendo chismorreos”

El Deluxe regresa este viernes al prime time de Telecinco tras el fallido especial sobre Ana Obregón conducido por Santi Acosta, que empeoró notablemente los datos de audiencia del histórico programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Y lo hace con un invitado bomba que concederá su primera entrevista en televisión que nada tendrá que ver con su carrera profesional: Yulen Pereira.

El propio Jorge Javier lo ha confirmado este miércoles en Sálvame, eso sí, antes de irlo cebando durante la tarde.“Ojo Belén porque me dicen que el próximo invitado del Deluxe no te va a hacer gracia”, le advirtió Adela González. “¿A quién? ¿A mí?”, preguntó sorprendida la tertuliana.

“Sí, a ti Belén Esteban Menéndez”, contestó el presentador antes de que la aludida bromease con la opción de que fuese Jesulín de Ubrique. Belén ironizaba así con la noticia de que el torero será el primer invitado de Bertín Osborne en la nueva temporada de Mi casa es la tuya.

Finalmente, el programa desveló la identidad del invitado, apareciendo una foto de Yulen, ex novio de Anabel Pantoja, en el pantallón principal del plató. “No me lo esperaba”, señaló Jorge Javier. “No voy a criticar que venga Yulen. Me parece bien que venga, pero cortaron hace dos meses. Yo creo que vendrá a hablar de la esgrima y del concurso de su madre”, puntualizó con sorna Esteban.

¡¡Este viernes se viene un bombazo!! ¡Yulen Pereira concede su primera entrevista para contarlo todo sobre su ruptura con Anabel Pantoja en el Deluxe! pic.twitter.com/22lgRw4hix — Deluxe (@DeluxeSabado) 26 de abril de 2023

Yulen anunció que dejaba la televisión

Esta maniobra de Yulen Pereira contrasta totalmente con su reciente decisión de abandonar la televisión. El deportista concedió a finales de marzo una entrevista a Relevo en la que explicaba los motivos por los que había decidido alejarse del foco mediático tras su paso por Supervivientes 2023, donde inició una relación amorosa con Anabel Pantoja que le ha convertido en uno de los protagonistas del papel couché.

“Mucha gente me dijo: 'te vas a ir, vas a hacer televisión y te vas a quedar allí'. Porque, al final, hay muchos programas y te llaman de muchos sitios. Económicamente, sería una vida mucho más fácil que la deportiva, en mi caso. Pero no, yo lo tenía muy claro desde el día 1”, señaló el esgrimista, detallando la diferencia salarial entre su trabajo en televisión y su trabajo como deportista.

Pese a las cifras, afirmó que había decidido no seguir en televisión: “No todo es dinero”, proclamó, afirmando haber “tenido muchas oportunidades para hacer muchísimo dinero fuera de la esgrima”, sin haber aceptado. Sobre la televisión, reconoció darle vueltas a las circunstancias: “Podría estar haciendo un montón de chismorreos por ahí, haciendo cosas raras y hablando de mi vida personal todos los días en la televisión y no es lo mío, la verdad que no. Gracias a la esgrima, yo llegué a la tele”, insistió en unas palabras que ahora se le vuelven en su contra.

“Ahora, le tengo que dar a la esgrima todo lo que me ha dado a mí”, prosiguió. “Soy una persona muy agradecida. Pienso que no todo es el dinero y tengo una deuda con la esgrima, que es lo que me hace feliz”, sentenció el tertuliano, que sorprende ahora con su decisión de sentarse en el principal programa de corazón de Telecinco.

En las últimas semanas, Yulen también ha aparecido en Mediaset, pero de forma puntual y como defensor de su madre, Arelys, en su paso por Supervivientes 2023, del que fue expulsada el pasado domingo. También viajó a Honduras hace unas semanas para darle una sorpresa a la concursante.