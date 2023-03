Zapatero desveló el único consejo de Aznar que ha seguido, y la “satisfacción” que le dio Rajoy tras sus ataques

José Luis Rodríguez Zapatero visitó la noche de este miércoles Días de tele en un programa que tuvo como premisa El día que España se abrió al mundo, trasladando a los espectadores al año 1992, con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Además, se habló de lo que significa la “marca España”, y de referentes españoles que han traspasado las fronteras.

El expresidente del Gobierno acudió como invitado para ser preguntado y hablar de diversas cuestiones. Y un momento destacado fue cuando el exlíder del PSOE desveló el único consejo de José María Aznar al que hizo caso.

“¿Qué tal se relaciona usted con el deporte, presidente?, le preguntó Julia Otero. ”Bien, me gusta mucho correr, hago running y casi todos los días corro 8 kilómetros o 10“. ”¿A dónde?“, le interrumpió Carolina Iglesias, que quedó sorprendida y provocó las risas de los presentes. ”Por el campo, y debo decir que eso lo hago desde hace muchos años y es una cosa que me parece que es de lo mejor que se puede hacer en la vida“, prosiguió.

“¿Ha hablado usted de deporte con Aznar últimamente? Me lo ha dicho un pajarito”, comentó la presentadora. “Nos encontramos alguna vez, comenzó explicando. ”¿Corriendo?“, preguntó Carolina Iglesias, a lo que el expresidente aclaró que en actos institucionales ”evidentemente“. ”No son fáciles los encuentros con Aznar, como todo el mundo puede imaginar“, prosiguió.

“Estuvimos cada uno en un lado compitiendo, pero tiene un carácter como la mayoría se imagina. ¿De qué hablamos? Como a él también le gusta correr, pues casi siempre hablamos de eso”, continuó relatando. “La última vez me dio un consejo, yo creo que es la única vez que le he hecho caso, le conté cuántos kilómetros corría y los días, y me dijo: 'Corre alguno menos, aunque hagas más intensidad'”, contó.

“Lo he puesto en práctica, y me va bien. Hay que escuchar a todo el mundo, eso es muy importante”, dijo concluyendo con la anécdota.

De qué habla Rajoy, y la “satisfacción” que le dio

El exlíder del PSOE también habló de otro presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy. Zapatero aseguró que ha comido con él un par de veces. “Sobre todo, habla de fútbol y de ciclismo. Se lo sabe todo”, desveló, sin ser la primera vez que la desmedida afición de Rajoy por el deporte centra algún comentario de otro político.

Sin embargo, fue cuando Julia Otero derivó a la evolución del país en materia de los derechos sociales, cuando se produjo otro comentario en relación con el exlíder del Partido Popular. Repasando la aprobación de diversas leyes sociales como la ley del matrimonio homosexual, Julia Otero recordó cómo muchas de esas leyes que a día de hoy son básicas se aprobaron con mucha controversia y discusión.

En ese momento, Zapatero comentó lo siguiente: “Son leyes de la sociedad, para siempre y de todos. Puedo decir que cuando vi a Rajoy acudir a una boda gay de un dirigente del PP, imagínese mi satisfacción después de lo que habían dicho. Ya lo había anunciado en mi discurso que eso era una ley para todos”.

“España está reconocida en todos los rankings internacionales como el país más abierto y tolerante a la libertad personal de cada uno, y a la igualdad en su identidad sexual. Nos hemos convertido en un país que exporta derechos, y un modo de entender la convivencia desde el respeto a la diversidad”, prosiguió. Después comentó que España también es líder en donación de órganos, y que “estamos liderando prácticamente los ensayos clínicos de enfermedades graves”.