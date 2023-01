'Zapeando' juega a adivinar el sexo del bebé de Pedroche y bromean sobre cómo será ella como madre

El embarazo de Cristina Pedroche se ha convertido en un tema natural de conversación en Zapeando, como ocurriera en el caso de otras colaboradoras que fueron madres en el pasado. Casi un mes después de filtrarse la información, a pocas horas de que ella descubriese su vestido para las campanadas de Nochevieja, ella ha eludido dar bombo a su estado, más allá de esos puntuales comentarios en confianza en el espacio.

Ahora bien, este viernes 20, el magacín de laSexta sí que optaba por convertir la gestación de Pedroche en una suerte de foco improvisado, al comenzar a conjeturar sobre el sexo del bebé. Todo surgía de manera ciertamente improvisada, en los primeros compases de la emisión. Eso sí, con ella ajena a la conversación.

“¿Pero ya sabemos que es hija?”

“¿Cómo estás, Cristina?”, le preguntaba Dani Mateo. Cuando está respondía que “de viernes”, el presentador respondía: “Pero las madres... no tienen viernes. Eso es así. Las madres se los pasan vigilando en la ventana a ver si vuelven los hijos”.

A partir de entonces, los colaboradores comenzaban a preguntarse qué tipo de madre será Pedroche. Y aún más, Mateo llegó a pronosticar que sería niña: “¿Creéis que va a ser la típica madre que salga con su hija a darlo todo? Yo creo que sí”.

“¿Pero ya sabemos que es hija?”, apuntó Iñaki Urrutia. “Va a ser hija, porque ya lo he dicho y no voy a rectificar”, contestó Mateo, mientras Valeria Ros bromeaba con estársela “jugando”.

Pedroche, que permanecía callada pero riendo las gracias de sus compañeros, dejó claro que aún no sabe el sexo del retoño, pero recordó en broma que “el maestro Joao dijo [que sería] niño”.

Pedroche ya dejó claro que no hablaría de su vida en TV

En todo caso, ella prefirió no hacer hincapié en el tema y dejar que este dejase paso al resto de contenidos. Hay que recordar que ella ya había asegurado que no se plantea hacer anuncios de tipo personal en su trabajo ni en los medios. Lo dijo en su primera intervención televisiva tras las campanadas, en las que no hizo alusión alguna a su próxima maternidad, como anónimos (y famosos como Risto Mejide) habían especulado.

“Hay mucha gente que está diciendo que yo quería anunciarlo en Campanadas. No. Yo no quería anunciar nada, porque mi vida privada es mi vida privada”, afirmó. Nunca usaría ni una exclusiva, ni un programa de televisión para contar mi vida privada“.