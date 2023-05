La Zarra, representante de Francia en Eurovisión, se deja querer por 'Sálvame' tras la versión de Adela González

Adela González sorprendió el pasado lunes a los espectadores de Sálvame al lanzarse a versionar Évidemment, canción con la que La Zarra representó a Francia el pasado sábado en la gran final de Eurovisión 2023 celebrada en Liverpool. La cantante, que en los días previos se disparó en las apuestas hasta colocarse entre las favoritas al triunfo, se tuvo que conformar con un decimosexto puesto, solo cuatro puntos por encima de España y Blanca Paloma. La artista también se viralizó en redes por un gesto con la mano que muchos interpretaron como una 'peineta' a los espectadores tras conocer el resultado del televoto, algo que ella misma enseguida negó.

Dos días después, la presentadora de Telecinco quiso rendir homenaje a La Zarra, manifestando su admiración hacia la cantante francesa: “Hoy no hemos cantado, por cierto. A mí me ha gustado mucho la canción de Francia y quiero cantarla, que me hace mucha ilusión, así que vamos a ponerla: Évidemment. Me encanta la canción”, aseguró González durante el Naranja Plus, franja del programa emitida en MiTele Plus, plataforma de pago de Mediaset.

La Zarra reacciona a la versión de Adela González

Adela se puso entonces en pie para interpretar el tema en un perfecto francés que la periodista ya demostró el pasado mes de marzo, cuando llamó en directo al principado de Mónaco para intentar descubrir quién había invitado a Isabel Pantoja al prestigioso Baile de la Rosa. Durante la actuación, González logró poner en pie al público y a los colaboradores para que bailaran con ella la canción.

El vídeo de Adela González cantando Évidemment saltó estos días a Twitter después de que un usuario lo compartiera en su perfil, mencionando a La Zarra para que lo viese. Finalmente, el mensaje llegó a la artista, que decidió compartirlo en su cuenta oficial en la mencionada red social, reaccionando con el emoticono de una cara de emoción y dos corazones rojos.

Si ♥️ — La Zarra (@LaZarra_) 18 de mayo de 2023

La Zarra confirmó también a un seguidor que tiene pensado visitar España. ¿La veremos actuando en Sálvame antes de que el programa llegue a su fin en Telecinco? ¿Será la estrella invitada de la Sálvame Fashion Week que próximamente celebrará Mediaset? En 2022, el evento contó con la participación del rumano WRS con su hit Llámame, por lo que no sería extraño ver a la cantante francesa interpretando Évidemment durante uno de los desfiles de los colaboradores.

En los últimos años, Telecinco ha sido una de las cadenas (más allá de TVE) que más se ha volcado con Eurovisión. Además de aquella icónica actuación de Loreen en Sálvame en 2012, año en el que ganó el festival por primera vez con su éxito Euphoria, en 2021 pudimos ver a Gjon's Tears y a Bárbara Pravi, representantes de Suecia y Francia de aquel año en el certamen, interpretando sus temas en Rocío, contar la verdad para seguir viva.