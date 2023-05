ABC anuncia que no estrenará ninguna serie de ficción este otoño por la huelga de guionistas en Hollywood

La huelga de guionistas en Hollywood, que se alarga ya más de dos semanas, sigue teniendo un gran impacto en el mercado. Tras conocerse que series como The Last of Us se han visto paralizadas, y trascender que HBO ha cancelado su contrato con David Simon, es ahora la cadena ABC la que ha dejado patente que sin guionistas, la industria se para.

15 días de huelga de guionistas en Hollywood: causas y consecuencias de un paro sin visos de acabar

Más

El canal estadounidense ha anunciado que no estrenará ninguna serie de ficción este próximo otoño, según informa Variety. Esto se debe a que los principales títulos de la compañía se encuentran paralizados y se prevé que después del verano estarán todavía en producción.

Por tanto, ficciones como The Rookie, Anatomía de Grey, The Conners, 9-1-1, Colegio Abbott, The Good Doctor o Station 19 no se estrenarán según lo previsto, y ABC buscará una nueva fecha de emisión para todas ellas una vez termine la huelga y puedan establecer plazos definitivos. Del mismo modo, los anuncios de renovación de series como The Rookie: Feds y Home Economics siguen todavía en el aire.

En su lugar, la cadena optará por vertebrar su oferta de prime time en torno a realities como The Golden Bachelor, una nueva versión de la franquicia The Bachelor / The Bachelorette, y la próxima temporada de Dancing With the Stars, que vuelve a la televisión lineal tras su paso por Disney+. Su única oferta de ficción será, por el momento, reposiciones de Colegio Abbott.

Según la citada fuente, ABC ha estudiado la adquisición de títulos del catálogo de Disney+ para completar su parrilla, pero en su lugar apostarán por formatos propios de entretenimiento que no se ven afectados por el parón.