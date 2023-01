'La casa del dragón' y 'Los anillos del poder', las series más pirateadas de 2022

Como cada año, TorrentFreak también hace balance y desvela cuáles han sido las series más pirateadas de sus últimos doce meses. Si el pasado año encabezaban la lista las series de Marvel, en esta ocasión La Casa del Dragón ha cogido el testigo de Juego de Tronos y se ha erigido como la más descargada de 2022.

Si la antecesora obtuvo ese título cada año de su emisión e, incluso, tres años después de haber finalizado en HBO, la precuela también va por el mismo camino convirtiéndose en la más pirateada. Un mérito que se multplica si recordamos que la ficción se estrenó en agosto, por lo que superó a otras producciones lanzadas en los meses anteriores.

Unos datos que demuestran que el universo de los Siete Reinos sigue interesando entre los internautas. Así como también lo hace el mundo inventado por J.R.R Tolkien ya que El señor de los anillos: los anillos del poder aparece en la segunda posición del ranking de las más descargadas del año.

Le sigue en tercer puesto The Boys, también de Amazon Prime Video. Plataforma que se puede jactar (junto con HBO) de haber dejado atrás a otros títulos de Disney+ como Caballero Luna u Obi-Wan Kenobi que lideraban este listado desde hace años, hasta la reaparición de los mencionados universos fantásticos.

Cabe señalar que no es un ranking deseado ni para las producciones ni para las plataformas, ya que supone una pérdida de dinero para todas ellas, el que haya espectadores que las vean sin pagar. Pero sí denota el interés que existe por parte de las personas que no están suscritas y aún así no quieren perderse las tramas de dichas ficciones.