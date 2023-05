Así acabó 'NCIS: Los Ángeles', con un final feliz y el sorprendente regreso de caras conocidas

La franquicia NCIS ha perdido uno de sus principales pilares. NCIS: Los Ángeles, el primer y más longevo spin-off de la marca policíaca, se despidió este domingo 21 de mayo después de catorce temporadas en emisión. Y lo hizo con un final que deja la puerta abierta a un futuro revival, para goce de los fans.

Mientras la serie madre sigue su curso con la renovación por una temporada 21, y NCIS: Hawai'i continúa escribiendo su propia historia derivada, CBS cerró la trama centrada en Los Ángeles con el estreno del último episodio con Sam (LL Cool J) y Callen (Chris O'Donnell) como protagonistas.

Un capítulo, como decimos, que dejó viva la opción de un regreso futuro de la ficción o al menos de sus personajes, que contó con el regreso de viejos conocidos y que terminó de manera satisfactoria para el inseparable dúo principal.

Aviso: SPOILERS del final de 'NCIS: LA'

En el episodio final de la serie creada por Shane Brennan, titulado “New Beginnings: Part 2” y emitido como decimos este domingo 21 de mayo en el canal estadounidense CBS, Callen se casó al fin con su amada Anna (Bar Paly) en un enlace que no por esperado -ya se había anunciado a bombo y platillo- puede decirse que fuese menos emotivo.

Además, la ficción puso el broche del “happy ending” con otra gran noticia: Kensi (Daniela Ruah) y Deeks (Eric Christian Olsen) ampliarán la familia con el nacimiento de su bebé.

Pero esta no fue la única sorpresa del final, ya que los responsables tenían preparado un último guiño a los seguidores que han sido fieles a NCIS: LA durante 14 temporadas: la reaparición de caras conocidas, incluido el regreso -a medias- del personaje más esperado.

Linda Hunt, la icónica Hetty, volvió a NCIS para propiciar una última y bonita reunión. El personaje, ausente desde inicios de la temporada 13, no regresó en persona, pero sí lo hizo su “voz” con una carta dirigida a Callen. “Mucha gente piensa que no tengo familia, pero he sido bendecida por la mejor familia que podía desear... vosotros”.

Un emotivo texto en el que sorprendió al personaje de Chris O'Donnell con el regalo de un viaje de luna de miel a Mykonos, y con un encargo final para él y su inseparable Sam.

De este modo, el capítulo terminó con la pareja de amigos cogiendo un avión a Marruecos, donde se encontraron sin esperarlo con la analista de inteligencia Nell Jones, que reapareció en la serie dos temporadas después. A ella se unieron después otros viejos conocidos de los fans: Sabatino y Nate.

NCIS: Los Ángeles tuvo también como broche una charla de lo más emotiva entre Callen y Sam, en la que el recién casado agradece a su compañero de batallas todo lo que han pasado juntos, y sugiere que los personajes van a seguir trabajando juntos en el futuro... lo veamos o no.