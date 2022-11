'The Walking Dead' “resucitó” a cuatro personajes por su final con ayuda de Ryan Reynolds

The Walking Dead resucitó a cuatro personajes que murieron a lo largo de la serie de AMC Network durante la emisión de su episodio final. La ficción, que se despidió para siempre este domingo después de 11 temporadas, recuperó a cuatro de sus protagonistas ya fallecidos para unos anuncios que se emitieron en la cadena en las pausas publicitarias del capítulo.

Así ha sido el final definitivo de 'The Walking Dead' tras 11 temporadas

Saber más

Los fans de la saga se sorprendieron al ver en sus pantallas a Milton Mamet (Dallas Roberts), Andrea Harrison (Laurie Holden), Rodney (Joe Ando-Hirsh) y Gareth (Andrew West), años después de su muerte en la ficción.

Estos personajes protagonizaron durante la noche anuncios de Deloitte, DoorDash, Autodesk y Ring que han sido producidos por Maximum Effort, la agencia de publicidad de Ryan Reynolds. El propio actor apareció en uno de ellos, el de MNTN, su empresa de software publicitario.

Ryan Reynolds, detrás de la campaña

De esta forma, la compañía de Reynolds repitió una estrategia que ya utilizó durante el regreso de la franquicia Sexo en Nueva York a la televisión a través de su spin-off And just like that.

“The Walking Dead ha generado más conversación cultural durante la última década que cualquier otra propiedad y queríamos honrar eso trayendo algunos personajes de entre los muertos en algunos anuncios divertidos. Quedamos impresionados por el apoyo total de Content Room de AMC Networks y la voluntad de ser mostrados de forma poco tradicional por Deloitte, DoorDash, Autodesk y Ring”, declaró Reynolds en un comunicado, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

“Los anuncios pueden ser parte de la conversación cultural como lo fueron alguna vez. Solo necesitan un poco más de amor, atención y travesuras”, agregó el también empresario.

'The Walking Dead' sigue con sus spin-offs

La ficción llegó a su final cerrando algunos arcos de sus personajes. Sin embargo, ha dejado abiertos algunos otros para preparar el terreno a sus propios spin-offs. Uno de ellos es la aventura solitaria de Daryl, quien se ha marchado con su moto. El personaje ya tiene previsto un spin-off, The Walking Dead: Daryl Dixon que piensa retomar su aventura.

Por su lado, Maggie y Negan también tendrán su propio spin-off en conjunto. Ambos personajes nos han regalado una sincera y emotiva charla en este último episodio de la serie. No obstante, sus caminos no han terminado, y podremos volverlos a ver en The Walking Dead: Dead City. Aunque parece que ambos van en direcciones distintas, el spin-off nos presentará el viaje de ambos a una Manhattan postapocalíptica, aislada desde hace tiempo del continente.

Quizás uno de los más esperados tras la pincelada ofrecida en el episodio final de la ficción, sería el spin-off de Rick Grimes y Michonne. En un inicio se anunció una serie de películas para el que fue el protagonista de The Walking Dead hasta su desaparición para tratar las incógnitas de esta. El spin-off, todavía por definir, relatará la historia de ambos en la búsqueda del uno al otro y la lucha por la libertad de Rick, quien ansía reencontrarse con su familia.