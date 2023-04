Las 17 series de la semana cierran 'El Internado' y recuperan a Matthew Fox y 'Grease' a base de 'Mentiras arriesgadas'

Agradezcamos que las vacaciones de Semana Santa han llegado, porque... cómo si no podríamos hacer frente a este volumen de series que, para seguir con las tradiciones, recibimos entre el lunes 3 y el domingo 9 de abril.

17 producciones, entre las de nuevo cuño y las que retornan con nuevas entregas, se apelmazan en la programación y catálogos de cadenas y plataformas para dejarnos nuestras cabezas con la espesura de una torrija de leche. Por fortuna, el grueso de lanzamientos procesionan entre el lunes y este viernes, dejándonos el fin de semana para reposar tras el sacrificio de estar obligado a estar sentados durante tanto tiempo.

En lo que respecta a la cosecha patria, tenemos una nueva venida y una despedida: la primera le corresponde a Filmin, que estrena su tercera serie original, Selftape, una autoficción como ya lo era su anterior Autodefensa en torno a los conflictos de labrarse una carrera como actrices en España; la segunda es el cierre de El Internado: Las Cumbres en Amazon Prime Video, después de tres temporadas en funcionamiento.

A nivel internacional, destacan varias recuperaciones de marcas del pasado, resurgidas para dar esperanza y entretenimiento a los nostálgicos: a comienzos de semana, Fox lanzaba en su prime time los primeros episodios de Mentiras arriesgadas, adaptación televisiva de la película homónima de James Cameron (quienes quieran hacer comparaciones no menos arriesgadas, el film está disponible en Disney+... a la espera de que se edite -de forma legal- en formato doméstico); por otro lado, este viernes SkyShowtime se pone brillantina para asistir al auge de las Pink Ladies en la esperada precuela televisiva de Grease, otra de esas cintas que parecen no agotarse casi media centuria después de su estreno.

También hay carreras resucitadas apropiadamente en estas fechas: ahí está Matthew Fox, que no había vuelto a trabajar en cine o televisión desde Bone Tomahawk, rodada en 2014, y que lidera Last Light, una miniserie que alumbra el catálogo de Prime Video. Pero para quienes quieran apostar por la tradición de estas fechas, nada como acercarse a The Chosen, un proyecto de enorme impacto internacional que narra una adaptación a lo largo de varias temporadas de la vida de Jesús, que llega a Movistar Plus+ después de haber tenido un pase cinematográfico a finales de 2022.

'Royal Crackers' (3 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Royal Crackers fue una vez el rey de los aperitivos, pero el imperio se está desmoronando. Cuando el patriarca de la familia, el tiránico fundador de la compañía, Theodore Hornsby Sr., termina en un “supercoma”, el resto de los Hornsby retomará su falta de talento y perspicacia comercial y tratará de hacer de Royal Crackers el éxito que una vez fue.

'Mentiras arriesgadas' (3 de abril, Fox)

Así es la serie: Cerca de 30 años después del estreno de Mentiras arriesgadas, se estrena esta adaptación televisiva de la película dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee-Curtis, reemplazados por Steve Howey y Ginger Gonzaga. La historia se centra en Harry, un agente encubierto que se hace pasar por un simple vendedor de ordenadores para ocultar su verdadera identidad a su mujer, Helen. Las mentiras comienzan a enredarse, desatando una serie de eventos que llevarán a Helen a descubrir la verdad. Matt Nix (Último aviso) está detrás del proyecto.

'Selftape' (4 de abril, Filmin)

Así es la serie: Las hermanas Joana y Mireia son dos jóvenes actrices que conocieron el éxito, y todo lo que conlleva la fama, a muy temprana edad. Años después, Mireia vuelve a Barcelona después de triunfar como actriz en Oslo. El frío recibimiento de su hermana Joana no es el que se esperaba. Incapaces de comunicarse y arreglar las cosas, todo da un vuelco cuando le ofrecen a Mireia un papel que tenía que hacer Joana. A partir de este momento saldrán a la luz secretos, mentiras y traumas del pasado que obligarán a las dos hermanas a replantear muchos aspectos personales de sus vidas, como el trabajo, el lado oculto de la fama, el amor, la amistad o su propia relación. Joana y Mireia Vilapuig, populares gracias a Pulseras rojas, coescriben con Iván Mercade (Todos mienten) este proyecto, dirigido por Bárbara Farré (La última virgen).

'Las buenas madres' (5 de abril, Disney+)

Así es la serie: Galardonada con el Premio Berlinale Series en el 73 Festival Internacional de Cine de Berlín e inspirada en una historia real, la serie cuenta la historia Denise, la hija de Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola y Giuseppina Pesce. Nacidas en el seno del más mortífero de los clanes mafiosos italianos, las tres mujeres se atreven a desafiar a la ‘Ndrangheta e intentan acabar con ella desde dentro.

'The Crossover' (5 de abril, Disney+)

Así es la serie: Basada en la novela superventas de Kwame Alexander, cuenta la historia de dos hermanos adolescentes fenómenos del baloncesto, Jordan “J.B.” y Josh “Filthy” Bell, mientras gestionan temas de la vida como hacerse adulto, separarse y encontrarse a sí mismos, dentro y fuera de la cancha. Filthy, es un atleta centrado y decidido a convertirse en el nuevo Lebron, mientras que su hermano, J.B., siempre le ha seguido el rollo. Sin embargo, cuando Alexis, la nueva chica del pueblo, provoca que el interés de J.B. en el basket merme, la relación de los hermanos se tensará, amenazando con romper su lazo. Por si fuera poco, compaginar la escuela, los amigos, el amor y el deporte se hace imposible cuando su madre, la reconocida académica Crystal Bell, es la directora del instituto, y su padre, un antiguo jugador de la NBA, el entrenador del equipo.

'Will Trent' (5 de abril, Disney+)

Así es la serie: Basada en el best-seller de Karin Slaughter, la serie cuenta la historia del agente especial Will Trent, de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), que fue abandonado al nacer y tuvo que soportar una dura infancia en el saturado sistema de acogida de Atlanta. Pero ahora, decidido a utilizar su singular punto de vista para asegurarse de que nadie sea abandonado como lo fue él, Will Trent tiene el mayor índice de resolución de casos del GBI.

'Bronca' (6 de abril, Netflix)

Así es la serie: Bronca narra las consecuencias de una rencilla entre dos desconocidos por un incidente de tráfico. Danny Cho (Steven Yeun), un contratista fracasado y resentido, se las ve con Amy Lau (Ali Wong), una empresaria hecha a sí misma con una vida muy peculiar. La situación va empeorando mientras su vida y sus relaciones se van revelando en esta serie de humor negro profundamente conmovedora.

'The Chosen' (6 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Judea, siglo I. Un pescador buscavidas ahogado por las deudas; una mujer maltratada y atrapada por sus propios demonios, un joven recaudador de impuestos marginado por su familia por trabajar para los romanos y un influyente mandatario judío que cuestiona todo lo que había creído cierto hasta ahora… La vida de estas y otras personas da un giro radical cuando conocen a un misterioso hombre del que se rumorea que cura a los enfermos, se hace amigo de los pobres y habla sin tapujos de traer la liberación a un pueblo cansado de la opresión del poder de los romanos. Más de 450 millones de espectadores en más de 140 países han visto esta nueva versión de “la historia más grande jamás contada”, la vida de Jesús de Nazaret. Financiada por crowdfunding, se presentó en la SEMINCI de Valladolid y que tuvo un estreno en salas de cine en España con distribución de A contracorriente.

'Las chicas de sor Ángela' (6 de abril, Enfamilia)

Así es la serie: La hermana Ángela es una monja extraordinaria que añade a su vocación religiosa la habilidad y el sentido común de un detective. Ella ha dejado atrás un pasado bastante movido pues, incluso, llegó a entrar en prisión, el lugar donde encontró la fe y recibió su llamada. Acompañará a la hermana quien era el detective más joven y brillante de Italia, Marco Ferrari. Sin embargo, un error profesional le costó su incipiente carrera. Esta extraña pareja tendrá que trabajar codo con codo realizando investigaciones criminales en Módena, una hermosa ciudad de provincias con un rico pasado y llena de historias y secretos.

'El Internado: Las Cumbres' T3 y Final (7 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios que habitan el internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia de acogida en la que ya no saben qué hacer con ella. Zoe conecta desde el principio con el grupo, que pronto se ve envuelto en desapariciones y crímenes horribles entre los muros del monasterio. Una carrera a vida o muerte, que se convertirá en toda una prueba de fuego para su amistad. Mientras, Alicia/Inés y León se verán envueltos en una carrera a contrarreloj para escapar de la muerte y su pérdida de memoria. Tercera y definitiva temporada del reboot de El Internado desarrollado por Laura Belloso y Asier Andueza para Amazon Prime Video.

'Grease: Rise of the Pink Ladies' (7 de abril, SkyShowtime)

Así es la serie: Esta serie musical se desarrolla en 1954, cuatro años antes de la película original, antes de que reinara el rock and roll y de que los T-Birds fueran los más populares del instituto. Es entonces cuando cuatro chicas, hartas de ser las marginadas, se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará Rydell High para siempre. Esta suerte de precuela de Grease, basada a su vez en el musical homónimo estrenado en 1972, está escrita y producida por Annabel Oakes (Atypical, Transparent), que también hace de showrunner y directora.

'Transatlántico' (7 de abril, Netflix)

Así es la serie: Marsella 1940-1941.Transatlantic se inspira en la historia de Varian Fry, Mary Jayne Gold y el Comité de Rescate de Emergencia, que se jugaron la vida para ayudar a escapar de la Francia ocupada a más de 2000 refugiados, entre los que había varios de los artistas más buscados por los nazis. La serie muestra al grupo internacional de jóvenes héroes que ocupan, junto con sus famosos protegidos, una villa en la periferia de la ciudad. Allí, la amenaza de la muerte propicia colaboraciones impensables y grandes pasiones. Transatlático es la nueva creación para Netflix de Anna Winger, responsable de Unorthodox, que se inspira en la novela The Flight Portfolio de Julie Orringer, basada a su vez en hechos reales.

'Hasta ahora todo va bien' (7 de abril, Netflix)

Así es la serie: La periodista Fara tiene la gran oportunidad de su carrera al alcance de la mano, pero, justo entonces, ella y sus hermanas tienen que rescatar a su problemático hermano. Juntas provocarán una vorágine inesperada por verse envueltas en el negocio de narcotráfico del hermano mientras intentan guardar las apariencias.

'Tiny Beautiful Things' (7 de abril, Disney+)

Así es la serie: Basada en la saga literaria superventas de Cheryl Strayed, Tiny Beautiful Things trata de una mujer, Clare (Kathyrn Hahn), que se convierte en una aclamada columnista que da consejos mientras su propia vida se desmorona: su matrimonio con Danny está tocando a su fin; su hija Rae apenas le dirige la palabra; y su otrora prometedora carrera como escritora ha quedado atrás. Cuando un viejo amigo le sugiere que lo reemplace como escritor de la columna Querida Sugar, Clare no se considera apta. Pero tras aceptar a regañadientes, se da cuenta de que sea perfectamente válida.

'Last Light' (7 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Matthew Fox regresa a televisión tras un largo paréntesis profesional con esta adaptación de la novela homónima superventas de Alex Scarrow. El actor vida al petroquímico Andy Nielsen, un científico que sabe cuán dependiente es nuestra sociedad del petróleo y las funestas consecuencias del desabastecimiento. Por eso, en un viaje a Oriente Medio, no tarda en comprobar que sus miedos están próximos a hacerse realidad y que, para más inri, su familia se encuentra desperdigada y separada en distintas partes del mundo. Entre el caos, cada miembro de la familia tratará de sacrificarlo todo para encontrarse, sin importar la distancia y los peligros que los separan.

'Dave' T3 (7 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Serie basada en la vida del rapero y cómico Dave Burd, más conocido por su nombre artístico Lil Dicky. El aburguesado y neurótico veinteañero está convencido de que está destinado a ser uno de los mejores raperos de la historia.

'Schmigadoon!' T2 (7 de abril, Apple TV+)

Así es la serie: Tras haber encontrado el amor verdadero en la aldea que le da título a esta serie musical, Josh (Keegan-Michael Key) y Melissa (Cecily Strong), terminarán en Schmicago, un lugar que es la viva imagen de los musicales de los años 60 y 70. Tituss Burgess y Patrick Page, que se unen al elenco de la segunda temporada de Schmigadoon!, que volverá a contar con Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski y Aaron Tveit. Se mantiene al cargo el co-creador, showrunner y productor ejecutivo Cinco Paul, también responsable de los números musicales.