Las 18 series de la semana se enamoran, se satanizan, despiden a Picard y vislumbran a 'La chica invisible'

¿Has pasado San Valentín en solitario? ¿Padeces vértigo por abocarte al vacío existencial de la soledad? Pues en este caso, nada mejor que una ración exageradamente grande de series para suplir tus carencias afectivas. Entre el lunes 13 y el domingo 19 de febrero se agolpan hasta 18 ficciones, entre aquellas de nuevo cuño y las que traen nuevas temporadas, para asegurar que puedas emparejar tus días de tristeza y agravio con alguna de ellas, casi por necesidad.

Si nos fijamos en la producción española, los sentimientos en la semana de Cupido son contradictorios: por un lado, Netflix apuesta por contar Todas las veces que nos enamoramos, la nueva ficción originada por Carlos Montero, para el mismo 14 de febrero. Apenas tres días más tarde, HBO Max se enfrenta al Anticristo más impropio con Pobre diablo, una sátira demoníaca animada a cargo de Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y Miguel Esteban. Entre medias, entre el romance y la comedia, el drama de La chica invisible, la adaptación de la novela superventas de Blue Jeans, que llega a Disney+, completa esta relación poliamorosa con las series patrias durante esta semana, en la que también hay margen para enjugar lágrimas de despedidas.

Por ejemplo, la de Star Trek: Picard, cuya temporada 3, la definitiva, zarpa este viernes 17 en Amazon Prime Video. Comparte día con el inicio del fin de Carnival Row, una serie que despertó pasiones encendidas en su momento, y que tras el largo lapso de tiempo sin noticias, motivado en buena medida por la pandemia, ha perdido todo su fulgor. Ahora bien, también hay segundas oportunidades y reencuentros, como el que tendrá la audiencia con Luca Zingaretti, el eterno comisario Montalbano televisivo, ahora en El rey, nueva ficción italiana que abre su verja carcelaria en AMC+.

The Wall T3 (13 de febrero, Cosmo)

Así es la serie: Después de 35 años sin pisar Applegrove, su localidad natal, la sargento Céline Trudeau (Isabel Richer) decide visitar a su anciano tío Léopold (Gilbert Sicotte). El regreso a la casa de su infancia despierta en la detective un viejo trauma: su prima y mejor amiga Véronique fue asesinada durante la noche de Halloween de 1986. El caso nunca fue resuelto y la noche que Céline vuelve alguien decapita una gallina y exhuma un esqueleto que llevaba enterrado 75 años en el huerto de Léopold. La sorpresa es mayúscula cuando descubren que los restos pertenecen a Marie Therese, la abuela de Céline.

Todas las veces que nos enamoramos (14 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes. Todas las veces que nos enamoramos es una comedia romántica. Una historia luminosa y con un puntito nostálgico sobre el amor, la amistad que se forja en los años universitarios y la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo.

The Curse (14 de febrero, Filmin)

Así es la serie: Serie libremente inspirada en un infame robo que tuvo lugar en 1983, seis amigos asaltaron un almacén de Brinks Mat cercano al aeropuerto de Heathrow (Londres). Los torpes colegas, que esperaban salir con unas 50.000 libras en metálico, se encontraron por accidente con siete mil lingotes de oro valorados en decenas de millones de libras.

La ley de Lidia Poët (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Italia, finales del siglo XIX. Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Turín declara antirreglamentaria la admisión de Lidia Poët en el Colegio de Abogados, lo que le impide ejercer como letrada por el mero hecho de ser mujer. Sin perder el orgullo pese a su precaria situación económica, la joven consigue un empleo en el bufete de su hermano Enrico mientras prepara el recurso de apelación de la sentencia. Lidia demuestra ser una profesional adelantada a su tiempo, que recurre a un enfoque pionero para ayudar a los sospechosos: investigar la verdad y dejar a un lado las apariencias y los prejuicios. Jacopo, cuñado de Lidia y misterioso periodista, le pasa información y le abre camino por los mundos ocultos que acechan bajo el oropel y la ostentación de Turín. La serie es un drama ligero sobre procedimientos procesales que reinterpreta la historia real de Lidia Poët, la primera mujer abogada de Italia.

Red Rose (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Un grupo de jóvenes se enfrenta a un verano aterrador tras descargarse una siniestra aplicación que los amenaza con consecuencias letales si no hacen lo que les ordena.

La primera vez (15 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Esta es la historia de amor de Eva y Camilo, ambientada en los años setenta. Ella es misteriosa, rebelde y de mentalidad abierta, y la única mujer en una escuela de 600 hombres. Él es un chico especial y tímido, sin experiencia sentimental, que se enamora perdidamente de Eva, la primera mujer de su vida. Mientras Camilo intenta conquistarla sin éxito, Eva pone del revés el mundo del colegio distrital Jose María Root cuando enseña a sus compañeros todo sobre el sexo, el amor, los placeres y la vida real. Sin embargo, Camilo descubre que Eva guarda bajo siete llaves un oscuro secreto que podría separarlos para siempre, y ahora tendrá que luchar para no estropear la que podría ser su primera experiencia romántica: su primer gran amor.

La chica invisible (15 febrero, Disney+)

Así es la serie: Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso?

Horario estelar (15 febrero, Disney+)

Así es la serie: Ramiro del Solar (Óscar Jaenada) es un prestigioso periodista televisivo con una extensa trayectoria de coberturas resonantes y reveladoras que ha logrado mantener su vida privada libre de escándalos mediáticos. Sin embargo, cuando su amante muere accidentalmente durante uno de los encuentros de la pareja, Ramiro se dispone a ocultar su paso por la vida de la víctima, aterrorizado por todo lo que tiene que perder. Cuando la investigación se complica, el periodista utiliza su habilidad para desviar los datos frente a la opinión pública e intenta salir impune, desvelando su naturaleza manipuladora e inmoral. Esta thriller mexicano tiene tras las cámaras a Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de Competencia oficial.

Pobre diablo (17 febrero, HBO Max)

Así es la serie: Stan es un chaval normal y corriente salvo por el hecho de que es el Anticristo. Además, acaba de cumplir 665 meses. Queda un mes para que cumpla la mayoría de edad satánica y con tenga que cumplir con su destino: sumir a la humanidad en el horror y el caos, y traer el Armagedón. Pero el tiene más interés en cantar y bailar en un musical de Broadway.

El rey (16 de febrero, AMC+)

Así es la serie: Esta serie italiana se ambienta en San Michele, prisión fronteriza en la que el director Bruno Testori (Luca Zingaretti, El comisario Montalbano) aplica su personal idea de la justicia: dentro de esos muros las leyes del Estado dejan de existir, él es la Ley. Despiadado cuando se le exige, misericordioso cuando es necesario, Bruno es el rey en sus dominios. Pero el asesinato de Nicola Iaccarino, su mejor amigo y mano derecha, sacude el mundo de Bruno. La fiscal Laura Lombardo investiga y teje una red de sospechas en torno a Bruno, sus métodos y la gestión sin escrúpulos de la prisión. A eso se suma la muerte de Lackovic, preso condenado a cadena perpetua y principal aliado de Bruno entre los reclusos. Todo esto hace tambalear el frágil orden de la prisión.

La familia Upshaw T3 (16 de febrero, Netflix)

Así es la serie: En esta nueva temporada, los Upshaw, con Bennie (Mike Epps) al frente, siguen gestionando los altibajos de la vida: nuevos trabajos, sueños más ambiciosos, problemas de salud y algunas grandes sorpresas. Todo ello siempre con el respaldo del cariño propio de la familia.

Star Trek Picard T3 y Final (17 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En la temporada final, el desesperado mensaje de un viejo amigo arrastra a la legendaria Flota Estelar del Almirante Jean-Luc Picard, a la misión más arriesgada de su vida, obligándole a reclutar aliados de antiguas y nuevas generaciones. Esta aventura final le enfrenta con el legado de su pasado y con explosivas revelaciones que alterarán el destino de la Federación para siempre.

Carnival Row T2 y Final (17 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: la segunda temporada de Carnival Row arranca con el exinspector Rycroft Philostrate, más conocido como Philo (Orlando Bloom), investigando una serie de asesinatos espantosos que avivan la tensión social. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) y el Cuervo Negro planean vengarse de la injusta opresión infligida por los líderes humanos de Burgo, Jonah Breakspear (Arty Froushan) y Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline (Karla Crome) hereda poderes sobrenaturales que amenazan su destino y el futuro de The Row. Y, tras escapar de Burgo y de su vengativo hermano Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) y su compañero Agreus Astrayon (David Gyasi) se encuentran con una nueva sociedad radical que pone en peligro sus planes.

La chica y el cosmonauta (17 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Nikodem y Bogdan son dos amigos y pilotos de F-16 que compiten por el amor de la preciosa Marta y por un puesto en una expedición espacial. Niko logra el segundo objetivo, pero, debido a un fallo inexplicable, cuando vuelve de su misión han pasado 30 años. Y pese al tiempo transcurrido en la Tierra, él no ha envejecido en absoluto. Aunque Niko no piensa más que en Marta, lo que le interesa a todo el mundo es el secreto de su juventud eterna.

La cabeza de Joaquín Murrieta (17 de febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Desde México llega este western, ambientado en la frontera con Estados Unidos en 1851. Joaquín Murrieta, una legendaria figura del folclore mexicano conocida como el Robin Hood de El Dorado, se encuentra con Carrillo para enfrentarse a un enemigo común, Harry Lowe.

Por un mañana mejor (17 de febrero, Apple TV+)

Así es la serie: Ambientada en un mundo retrofuturista, Por un mañana mejor se centra en un grupo de comerciales a domicilio que venden casas en multipropiedad en la Luna. Billy Crudup interpreta a Jack, un vendedor de gran talento y ambición cuya fe inquebrantable en un mañana más brillante inspira a sus compañeros de trabajo e insufla vida en sus desesperados clientes, pero que corre el riesgo perderse para siempre en el mismo sueño que lo mantiene en pie.

División Palermo (17 de febrero, Netflix)

Así es la serie: La División Palermo es una patrulla urbana inclusiva concebida como estrategia de marketing para mejorar la imagen de la Policía. Mientras sus integrantes tratan de entender cuál es su función exactamente, la patrulla se topa con una banda criminal muy peculiar..

Atracadores: la serie T2 (17 de febrero, Netflix)

Así es la serie: Mehdi, un ladrón consumado, y Liana, aprendiz de ladrona, se ven envueltos en una guerra territorial entre narcotraficantes y deben colaborar para salvar a sus seres queridos.