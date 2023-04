Las 19 series de la semana rematan abril con 'El hijo zurdo', 'Citadel' y 'Love and death'

Abril acaba como empezó: con un grandísimo cargamento de series. Las plataformas de streaming se han empeñado en despedir el mes con una buena dosis de ficción que trae algunos títulos destacados.

CRÍTICA | 'El hijo zurdo' encumbra a María León como "madre a pesar de todo" en la nueva serie de Movistar Plus+

Más

En la semana del lunes 24 al domingo 30 de abril se estrenan tres títulos españoles que ya han levantado cierta expectación: El hijo zurdo, la miniserie de Movistar Plus+ protagonizada por María León que analizamos en esta crítica; Tú también lo harías, el thriller de Disney+ creado por David Victori y Jordi Vallejo con multitud de estrellas del audiovisual español; y Pollos sin cabeza, la comedia futbolística de HBO Max protagonizada, entre otros, por Hugo Silva que analizamos en esta otra crítica.

Pero la cartelera de este final de mes incluye, principalmente, ficciones extranjeras, destacando dos que vuelven con nuevos capítulos: la inquietante From, y la dulce serie apocalíptica Sweet Tooth: El niño ciervo. Sin más, estas son las series que se estrenan entre el 24 y el 30 de abril en cadenas y plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus+ y Filmin.

'Saimdang: diario de la luz' (24 de abril, Nova)

Así es la serie: Una profesora de historia del arte, injustamente deshonrada por negarse a certificar una pintura sospechosa, quiere recuperar su nombre explorando el misterio de una artista del siglo XVI.

Nuestro especial: Atresmedia, de desatar la 'fiebre turca' a intentar iniciar el fenómeno coreano.

'Addict' (24 de abril, Cosmo)

Así es la serie: Elodie (Cécile Bois) e Yvan (Medi Sadoun) se mudan junto a sus hijos adolescentes a una nueva casa con la esperanza de disfrutar de una vida más tranquila y reavivar su relación. Allí conocen a Bruno (Sagamore Stévenin), un hombre carismático y amable que vive frente a su casa. Pero su nuevo vecino esconde un lado oscuro del que nadie sospecha y tiene una asombrosa habilidad para adentrarse en la vida de los demás utilizando las nuevas tecnologías.

'Somebody Somewhere' T2 (24 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Sam es una verdadera ciudadana de Kansas por fuera, pero, por dentro, una continua lucha por encajar en el molde impuesto por su ciudad natal. En lidia con la pérdida y la aceptación, cantar es la válvula de escape de Sam y la lleva en un viaje para descubrirse a sí misma y a una comunidad de desconocidos que no encajan pero que no se dan por vencidos, demostrando que encontrar a su gente y encontrar su voz es posible. En cualquier lugar. En algún lugar. La segunda temporada nos recuerda que las familias son difíciles, incluso las más divertidas. Sam y Joel (Jeff Hiller) se han adaptado a una rutina cómoda. Pero nada permanece igual para siempre.

'Mayflies' (25 de abril, Filmin)

Así es la serie: Una amistad forjada entre James y Tully en un pequeño pueblo escocés en 1986. Un fin de semana se hacen la promesa de vivir la vida de otra manera. Pero entonces, 30 años después, a media vida de distancia, suena el teléfono. Tully tiene la peor de las noticias. Miniserie que adapta la última novela de Andrew O'Hagan, ganadora del Premio Christopher Isherwood que entrega anualmente la redacción de cultura de Los Angeles Times.

'Drift. Partners in Crime' (25 de abril, SkyShowtime)

Así es la serie: Desde niños, a los hermanos Ali y Leo les encantaban los coches y el automovilismo. Hoy son ofi ciales de policía de la patrulla de carreteras de Alemania y saben cómo conservar la calma mientras persiguen a sospechosos a más de 200 km/h. Juntos luchan contra la delincuencia en las autopistas alemanas: organizaciones clandestinas dentro de la Policía, trafi cantes, ladrones a la fuga y la mafia italiana. Pero cuando Leo se enamora de la exnovia de Ali, María, su vínculo fraternal empieza a resquebrajarse.

'Mrs. Davis' (25 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Una monja llamada Simone no se detendrá ante nada para destruir a la Inteligencia Artificial antes de que provoque un colapso mundial.

'Tú también lo harías' (26 de abril, Disney+)

Así es la serie: Tú también lo harías arranca con un atraco a mano armada en la línea de autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa. ¿El resultado? Los tres atracadores acaban muertos, el asesino consigue escapar y los seis testigos del autocar parecen incapaces de identificar al fugitivo. El agente Fran Garza y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós, a cargo del caso, sospechan que los testigos no cuentan la verdad: los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. Parece bastante claro que para los testigos el asesino no merece ir a la cárcel por haber matado a los “malos” de la película. El prófugo en cuestión pasa a ser conocido públicamente como “El Justiciero”. El caso se viraliza y la opinión pública se posiciona en contra de la policía y a favor del Justiciero.

'Sam Meffire: caída de un símbolo sajón' (26 de abril, Disney+)

Así es la serie: Esta miniserie se basa en la historia del ascenso y la caída de Sam Meffire, el primer oficial de policía negro de Alemania Oriental, que acabó cayendo en desgracia y entregándose a la criminalidad.

'Three Pines' (26 de abril, AXN)

Así es la serie: El inspector jefe Armand Gamache, interpretado por Alfred Molina, de la Sûreté du Québec, investiga una serie de asesinatos ocurridos en Three Pines, un pueblo aparentemente idílico en la región boscosa y aislada de Quebec, Canadá. Durante la trama, Gamache descubrirá secretos enterrados desde hace mucho tiempo y se enfrentará a sus propios fantasmas en el proceso. Serie basada en los libros de la escritora canadiense Louise Penny.

'El amor después del amor' (26 de abril, Netflix)

Así es la serie: Esta serie biográfica ofrece una mirada íntima a la vida y la carrera de Fito Páez, uno de los músicos más célebres de Argentina, e incluye su trayectoria junto a figuras del rock tan míticas como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta y Juan Carlos Baglietto, entre otros.

'El hijo zurdo' (27 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Lola es zurda. Su hijo Lorenzo también. Tenemos la manía de decir que nuestros hijos tienen que parecerse a alguien. Como si quisiéramos negar el descomunal acto de libertad que es nacer. Impidiéndoles que rompan el cordón. ¿A quién se parece el hijo zurdo que pega a los hijos de otras madres?

Nuestra crítica, por Javier Atienza: 'El hijo zurdo' encumbra a María León como “madre a pesar de todo” en la nueva serie de Movistar Plus+.

'La enfermera' (27 de abril, Netflix)

Así es la serie: Un día de marzo de 2015, a primera hora de la mañana, la policía danesa recibe la llamada de una enfermera del hospital de Nykøbing Falster. La enfermera sospecha que una compañera ha matado deliberadamente a varios pacientes y teme que haya vuelto a hacerlo. Pronto empieza a desentrañarse un caso de homicidio insólito en la historia legal de Dinamarca. Ahora, otros compañeros cuentan a la Policía que también creen que la enfermera ha envenenado a varios pacientes, y algunos incluso añaden que albergan esa sospecha desde hace años. Pero ¿por qué nadie ha reaccionado? ¿Dónde están las pruebas? La enfermera se basa en la historia de la enfermera danesa Christina Aistrup Hansen —que fue condenada a 12 años de cárcel por cuatro intentos de asesinato en 2017—, así como en la novela Sygeplejersken de Kristian Corfixen.

'Love and Death' (27 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Este fascinante drama, escrito por David E. Kelley y dirigido por Lesli Linka Glatter, cuenta la verdadera historia de Candy, Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas... hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a coger un hacha.

'Citadel' (28 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Hace 8 años de la caída de Citadel. La agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Tras la caída de Citadel, los agentes de élite Mason Kane y Nadia Sinh intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado. Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick, que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial. Mason busca a su antigua compañera, Nadia, y los dos espías se embarcan en una misión que les lleva por todo el mundo en un esfuerzo por detener a Manticore, todo ello mientras se enfrentan a una relación construida sobre secretos, mentiras y un amor peligroso y a la vez eterno.

'Pollos sin cabeza' (28 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Alberto Martín Ruiz es un ex futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, quien acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: su jugador más potente se va y su novia le deja.

Nuestra crítica, por Pedro Zárate: 'Pollos sin cabeza', una serie para tomarse con humor las miserias que rodean al fútbol.

'Sweeth Tooth: el niño ciervo' T2 (27 de abril, Netflix)

Así es la serie: Los Últimos Hombres capturan a Gus y a sus compañeros híbridos para buscar la cura de la Plaga. Si quiere salvar a sus amigos, Gus tendrá que echar mano de toda su fuerza mientras desvela el origen del Gran Infortunio. Nueva temporada de la adaptación de los cómics de DC de Jeff Lemire.

'El baile de las luciérnagas' T2 y final (27 de abril, Netflix)

Así es la serie: ¿Qué podría haber acabado con la estrecha amistad de Tully y Kate, “las de Firefly siempre juntas”, íntimas desde hace treinta años? Esta temporada contestará a la pregunta. Pero antes, Kate lidia con las dolorosas secuelas del malogrado viaje de Johnny a Irak y Tully se enfrenta a una demanda tras abandonar su programa de entrevistas y debe empezar su carrera desde cero. Quiere saber quién es y de dónde viene, y sus pesquisas incluyen la búsqueda de su padre, al que nunca conoció, en contra de los deseos de Nube, su reservada madre hippie.

'Grantchester' T7 (28 de abril, Filmin)

Así es la serie: La temporada 7 de Grantchester está ambientada en el verano de 1959, en plena época de bodas... y asesinatos. Mientras el reverendo Will Davenport une a las felices parejas, el detective Geordie Keating está desbordado por la cantidad de crímenes sin resolver. Tienen mucho trabajo por delante, y algunas decisiones importantes que tomar. Decisiones que podrían cambiar sus vidas.

'From' T2 (28 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Los nuevos capítulos de From dejarán al descubierto el verdadero y siniestro origen de la ciudad. Sus habitantes tendrán que saltar al vacío para encontrar respuestas, pero deberán tener en cuenta que la situación siempre puede ir a peor. Y la llegada de unos misteriosos viajeros sembrará más dudas que certezas.