Las 7 mejores series de Netflix en este año 2022

2022 llega a su fin y comienza la época de las listas. No solo las de los regalos que hacer a nuestros seres queridos (y a los que no tanto) en fechas navideñas, sino la de las listas que catalogan lo mejor del año. En verTele no somos menos y nos disponemos a a registrar las series que mejor han sido consideradas desde enero hasta la fecha. Empezamos para ello con Netflix, el principal dispensador de títulos televisivos y líder del negocio del streaming, y eso pese a haber experimentado una importante crisis de resultados, en línea con el incierto y cambiante panorama del streaming.

Pero, para que no se pueda decir que lo hemos con un criterio subjetivo, en nuestro propósito por rescatar el producto de mayor calidad de su catálogo, nos basamos en el sentir internacional. Para realizar este listado, hemos recurrido a uno de los principales agregadores de críticas especializadas a nivel internacional, Metacritic, que desde 1999 recopila las críticas de cine, televisión, música y videojuegos.

Este se especializa en el mundo anglosajón, lo que implica un hándicap para producciones de habla no inglesa que no hagan suficiente ruido mediático. En todo caso, permite calibrar el sentir generalizado con claridad, calculando notas medias a partir de las reseñas que se publican en medios especializados, y estableciendo un semáforo de colores sencillo: color verde para las puntuaciones positivas (entre 100/100 y 61/100); amarillo para aquellas que han tenido recepción mixta (de 60 a 40/100); y rojo para las negativas (39 a 0/100). Estos parámetros resultan más fáciles de entender que los de Rotten Tomatoes, que trabaja sobre porcentajes de positividad o negatividad en los textos, dejando las notas concretas en término secundario.

Para este caso particular, nos centramos en las que están subrayadas en verde. Dada la vasta producción de la streamer, y a fin de obviar resultados no lo suficientemente concluyentes (cada producción tiene que contar con al menos 4 críticas para tener nota calculada en Metacritic), hemos establecido unos parámetros básicos sencillos. Hemos planteado un límite de 7 valoraciones como mínimo para poder tomar en consideración las series. Del mismo modo, hemos excluido del cálculo las docuseries y los especiales o tv-movies.

El objetivo es realizar la criba más realista de resultados y, con ello, la selección más sólida y representativa de lo que la prensa foránea ha colocado en un sitio destacado en este 2022. Y este es el resultado.

1. 'Borgen - Poder y gloria' T1

Puntuación media: 87/100 (7 críticas)

Por qué destaca: Por ser la aplaudida continuación “independiente” de Borgen, una retrato de la política actual con denominación danesa que ya causó sensación años atrás con sus tres primeras temporadas, manteniendo a Sidse Babett Knudsen como protagonista, una Birgitte Nyborg que ahora es ministra de Exteriores en Dinamarca. “Los diálogos y el argumento mantienen el ritmo frenético, y saltan del danés al inglés con la misma impresionante habilidad como las excelentes habilidades que demuestra Knudsen con el lenguaje”, destaca Lewis Knight en Radio Times, donde añade como punto de gran valor que sigue retratando “las dificultades de las mujeres en el poder”. “En este fascinante y confuso reboot solo puedes cruzar los dedos por ella [Nyborg] y por el mundo. Pero la esperanza fue siempre la energía renovable detrás de Borgen”, añade Jasper Rees en The Telegraph.

2. 'Peaky Blinders' T6

Puntuación media: 85/100 (11 críticas)

Por qué destaca: Ya hemos hablado con anterioridad del desafío que suponía ver la ficción creada por Steven Knight fuera de Reino Unido, dada la particular repartición de derechos, con Netflix encargándose de su distribución global pero sin darle la promoción que sí otorga a otros Originales en su catálogo: tres meses después de su emisión en BBC One, aparecía la sexta y última tanda en el catálogo de la streamer, unos tiempos de otro tiempo. Nada de eso ha importado para haber convertido el estreno de los seis últimos episodios en un evento, a juzgar por los comentarios, a la altura: “En gran medida emocionante y satisfactoria conclusión”, resumía su sentir Nick Schager para Daily Beast. “Esta ha sido la Peaky Blinders con la que nos enamoramos durante los últimos nueve años, una serie oscura, sombría, tensa e intrincadamente planificada (sin ser nunca demasiado complicada), repleta de interpretaciones excepcionales”, añade Emily Baker (iNews).

3. 'Heartstopper'

Puntuación media: 85/100 (9 críticas)

Por qué destaca: La adaptación de la novela gráfica de Alice Oseman a cargo de su propia autora, aquí showrunner, ha sido uno de los grandes éxitos de este año en Netflix. No tanto por sus métricas, que distan de destacar en una plataforma con Calamares, ladrones enmascarados y mundos del revés con estética ochentera, sino por el apego que ha generado su historia iniciática LGTBI+ en su público adolescente. Helen Brown, de The Telegraph, describe esta como una historia “realmente saludable, repleta de aire fresco” y apta además para todos los públicos. “A mis hijos (de 10 y 12 años) les encantó. Dio pie a conversaciones muy provechosas sobre las personas trans, el consentimiento y cómo hacer frente al bullying”.

4. 'Mo'

Puntuación media: 81/100 (9 críticas)

Por qué destaca: Sin duda, la gran desconocida de este ranking para buena parte del público español es esta comedia liderada por el humorista Mo Amer, a la postre cocreador junto con Ramy Youssef (Ramy), e inspirada en sus propias vivencias como refugiado palestino en Houston. “La serie realza una disposición narrativa reconocible rellenándola de un material que, solo ya con el valor de existir, es discretamente radical”, escribe Farah Cheded para The Playlist. Por su parte, Aaron Barnhart concluye para Primetimer: “Si esperas que tenga sus momentos políticos, Mo no te decepcionará. Dicho esto, la mayor virtud de la series que rara vez olvida que es una sitcom rápida y relajada que no permanece un tiempo excesivo en nuestra cabeza”.

5. 'Russian Doll' T2

Puntuación media: 79/100 (25 críticas)

Por qué destaca: La creación de Natasha Lyonne, también potragonista, Leslye Headland y Amy Poehler ha tardado cerca de tres años en regresar con su segunda temporada. Lo dilatado de la espera se compensa con el resultado (la primera anotó una media de 84/100 en su examen crítico). “Es un raro caso de serie que incluye dos temporadas repleta de buenas ideas”, lo resumía Kelly Lawler en USA Today. “Aunque no siempre funcione”, dice por su lado Ross Bonaime para Collider, el resultado es una temporada con muchas más capas, satisfactoria emocionalmente, y tan atrayente“ como la anterior

6. 'Ozark' T4

Puntuación media: 78/100 (14 críticas)

Por qué destaca: La temporada final del drama criminal protagonizado por Jason Bateman y Laura Linney para Netflix fue racionado para poder alargar el mono de la audiencia, ansiosa por conocer el desenlace del emporio de la droga de la familia Byrde. Hay que decir que la primera mitad de la temporada 4 se sitúa solo un poco por encima de la segunda mitad de la temporada, que tiene un 73/100, lo que evidencia el respeto que genera esta creación de Bill Dubuque y Mark Williams y la satisfacción generalizada. Para muestra, un botón: “Se vuelve mejor a cada minuto que pasa”, concluye Jade Budowski para Decider, donde defiende que la ficción, “que sigue siendo uno de los mejores dramas de la televisión en su cuarta temporada”, es un escaparate para la mejores interpretaciones de las carreras de Bateman, Linney y Julia Garner.

7. 'Cobra Kai' T5

Puntuación media: 78/100 (7 críticas)

Por qué destaca: La secuela tardía de la franquicia cinematográfica Karate Kid, cuya quinta temporada se estrenó el 9 de septiembre, no solo ha demostrado una temporada más su poder de atracción, desbancando a gigantes como La casa del dragón y El señor de los anillos: Los anillos de Poder, sino también su resiliencia ante la crítica, que vuelve a postrarse ante ella. “La quinta temporada es un muestrario de los mejores elementos de la serie, pese a alguna dureza en sus bordes”, aporta Nate Richard para Collider, que destaca en su elogiosa crítica “grandes carcajadas e impactantes peleas”. Para Brian Lowry (CNN), las “cucharadas” de nostalgia inevitables se combinan con una modélica construcción de un melodrama propio de nuestro tiempo, “todo en un tono extraordinariamente hábil”. “Si ien no es la mejor serie en TV, debería haber un premio para el mejor revival sacado de un material tan limitado”.