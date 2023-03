Parece mentira que con la llegada de la primavera y el buen tiempo, abril se antoje como el mejor mes para disfrutar de un buen maratón seriéfilo. Y no lo decimos precisamente porque apetezcan las sesiones de sofá y manta, sino porque el cuarto mes del año trae consigo el mayor número de estrenos de ficción de lo que llevamos de 2023.

ESPECIAL | Estas son nuestras series favoritas del primer trimestre de 2023

Más

En total, las cadenas y plataformas lanzarán en los próximos 30 días hasta 70 títulos en sus catálogos. 70 estrenos que florecen, entre debuts y nuevas temporadas, para hacer las delicias de aquellos que quieran aprovechar el descanso de Semana Santa para implicarse con una buena historia, o que simplemente la necesiten para matar el tiempo entre viajes por los días festivos.

Especial atención merecen las apuestas españolas, que este mes son muchas: Selftape en Filmin, Pollos sin cabeza en HBO Max, Tú también lo harías en Disney+ y El hijo zurdo en Movistar Plus+ como grandes estrenos. Pero no son las únicas, pues también regresa Bienvenidos a Edén con su temporada 2 en Netflix, así como El Pueblo y El Internado: Las Cumbres con sus entregas finales en Prime Video.

Además, se despide The Marvelous Mrs. Maisel en la plataforma de streaming de Amazon, mientras damos la bienvenida a otras ficciones internacionales que generan interés como Grease: Rise of the Pink Ladies de SkyShowtime o Montecristo de Movistar Plus+, con William Levy.

A continuación, repasamos todas las series que se estrenan este mes de abril en ventanas como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime, Fox, Sundance TV, Cosmo, AXN, Enfamilia y Syfy. Una lista en la que destacamos 14 títulos por su relevancia, y que completamos al detalle para que nuestros lectores puedan seleccionar en función de sus gustos e intereses.

Las 14 series más destacadas de abril de 2023:

1) 'Selftape' (4 de abril, Filmin)

Así es la serie: Las hermanas Joana y Mireia son dos jóvenes actrices que conocieron el éxito, y todo lo que conlleva la fama, a muy temprana edad. Años después, Mireia vuelve a Barcelona después de triunfar como actriz en Oslo. El frío recibimiento de su hermana Joana no es el que se esperaba. Incapaces de comunicarse y arreglar las cosas, todo da un vuelco cuando le ofrecen a Mireia un papel que tenía que hacer Joana. A partir de este momento saldrán a la luz secretos, mentiras y traumas del pasado que obligarán a las dos hermanas a replantear muchos aspectos personales de sus vidas, como el trabajo, el lado oculto de la fama, el amor, la amistad o su propia relación.

Por qué destaca: Por ser la tercera serie original de Filmin, después de Doctor Portuondo y Autodefensa (recibida esta última con una gran disparidad de opiniones). Precisamente sigue hasta cierto punto las bases de la autoficción que ya pretendía ser esa última, partiendo de las experiencias de Joana y Mireia Vilapuig, que se hicieron populares gracias a Pulseras rojas que ahora coescriben el proyecto con Iván Mercade (Todos mienten). Bárbara Farré (La última virgen) dirige los seis episodios de selftape, que tuvo su puesta de largo a mediados de marzo en el Festival de Málaga, antes de pasar por el Crossover Series Festival de San Sebastián y el el D'A Film Festival de Barcelona.

2) 'El Internado: Las Cumbres' T3 y Final (7 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios que habitan el internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia de acogida en la que ya no saben qué hacer con ella. Zoe conecta desde el principio con el grupo, que pronto se ve envuelto en desapariciones y crímenes horribles entre los muros del monasterio. Una carrera a vida o muerte, que se convertirá en toda una prueba de fuego para su amistad. Mientras, Alicia/Inés y León se verán envueltos en una carrera a contrarreloj para escapar de la muerte y su pérdida de memoria.

Por qué destaca: Por dar clausura a esta segunda iteración de la franquicia El Internado, que concluyó en 2010 en Antena 3, y que revivió con este reboot desarrollado por Laura Belloso y Asier Andueza para Amazon Prime Video. Lydia Pavón (La edad de la ira), Nagore Aramburu (Patria), Mia Lardner y Zigor Bilbao son los fichajes que incorpora la tercera y definitiva temporada de Las Cumbres, que mantiene a sus protagonistas. Entre ellos, una Asia Ortega más que ubicua: estas últimas entregas llegarán menos de un mes después de que haya estrenado Hasta el cielo. La serie en Netflix, y con otra serie, Urban. La vida es nuestra, a la espera de ver la luz también en Amazon.

3) 'Grease: Rise of the Pink Ladies' (7 de abril, SkyShowtime)

Así es la serie: Esta serie musical se desarrolla en 1954, cuatro años antes de la película original, antes de que reinara el rock and roll y de que los T-Birds fueran los más populares del instituto. Es entonces cuando cuatro chicas, hartas de ser las marginadas, se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará Rydell High para siempre.

Por qué destaca: Por un lado, por tratarse del gran estreno de SkyShowtime programado para el mes de abril, partiendo precisamente de un título de sobra conocido por el público generalista como es la cinta musical protagonizada por Olivia Newton John y John Travolta de 1978 (basada a su vez en el musical homónimo estrenado pocos años antes). Por otro, precisamente por suponer una explotación de aquella preciada propiedad de Paramount, que sigue manteniendo casi intacto el brillo de su popularidad. Esta suerte de precuela está escrita y producida por Annabel Oakes (Atypical, Transparent), que también hace de showrunner y directora.

4) 'El Pueblo' T4 y Final (14 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Un grupo de urbanitas deciden instalarse en una aldea semi abandonada de Castilla con el sueño de disfrutar de una mayor calidad de vida en una localidad pequeña y con un ritmo menos enloquecido que el de la ciudad. Tras mostrar su adaptación al nuevo entorno en temporadas anteriores, la serie sigue indagando en sus relaciones con sus vecinos, que no siempre son fáciles.

Por qué destaca: Por tratarse del final definitivo de una de las comedias de mayor recorrido que se han producido en los últimos años en España. Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero como primer proyecto fuera de la comunidad de La que se avecina, tuvo su trayectoria en abierto en Telecinco con una primera temporada de lo más exitosa en audiencias, y ha seguido haciendo reír a los suscriptores de Amazon Prime Video con las siguientes. Se despide para siempre con esta cuarta tanda de capítulos, que se espera que en algún momento vea la luz también en prime time.

5) 'La maravillosa Sra. Maisel' T5 y Final (14 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Después de cortar relaciones y ser expulsada de su tour, Midge Maisel se empeñó, durante la cuarta temporada, en reconstruir su carrera y su reputación. Los últimos momentos de la temporada culminaron con Midge dejando el Carnegie Hall revitalizada y lista para enfrentarse a cualquier contratiempo. Después de una epifanía delante de un póster de The Gordon Ford Show, Midge está lista para seguir adelante y pelear por su ascenso a la fama, equipada con su rápido ingenio, su labia y nada que perder. En la quinta y última temporada, Midge estará más cerca del éxito que ha soñado, pero descubre que aún habiéndose acercado, sigue demasiado lejos.

Por qué destaca: Por brindarnos la despedida de una de las comedias más aplaudidas de los últimos años y uno de los proyectos que más han brillado del catálogo de ficción de Amazon, como demuestran los 20 Premios Emmy y tres Globos de Oro que atesora. La creadora Amy Sherman-Palladino y el productor ejecutivo Daniel Palladino tenían claro las “últimas imágenes y momentos” ya desde el final de la cuarta temporada, que ve la luz el 14 de abril con tres episodios (los restantes irán a ritmo semanal). Se mantiene el elenco que ha levantado la serie desde sus inicios, con Rachel Brosnahan como Midge, flanqueada por Alex Borstein y Tony Shalhoub.

6) 'Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre' (19 de abril, Netflix)

Así es la serie: Han pasado 30 años desde que el sabio y poderoso Zordon creó a los Mighty Morphin Power Rangers. Ahora, el equipo se enfrenta a un familiar peligro del pasado. En plena crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita. Este especial, que celebra el 30.º aniversario de la franquicia, se inspira en su legendario lema: “Quien fue un Ranger, siempre será un Ranger”, es decir, que cuando pasas a formar parte de la familia de los Rangers, esta siempre te acogerá en su seno.

Por qué destaca: Por lo que supone para toda una generación de espectadores que se crio viendo esta serie (emitida en Telecinco en los primeros noventa) reencontrarse con parte de los protagonistas originales. El 30 aniversario del estreno es la excusa para reunir a David Yos (Billy, primer Ranger Azul), Walter Jones (Zack, primer Ranger Negro), Steve Cardenas (Rocky, segundo Ranger Rojo) y Catherine Sutherland (Katherine, segunda Ranger Rosa), protagonistas de un especial que también cuenta con pequeñas intervenciones de Johnny Yong Bosch (Adam, segundo Ranger Negro) y Karan Ashley (Aisha, segunda Ranger Amarilla), y donde reaparecen tanto el entrañable Alpha 5 (una vez más con voz de Richard Steven Horvitz) y la villana Rita Repulsa (Barbara Goodson). Este mediometraje especial llega pocos meses después del fallecimiento de Jason David Frank, el recordado Ranger Verde; y poco antes de que se lance la nueva temporada de la serie matriz, que sigue adelante ahora bajo el nombre Power Rangers: Cosmic Fury.

7) 'Cómo conocí a tu padre' T2 - Parte 1 (19 de abril, Disney+)

Así es la serie: En un futuro próximo, Sophie sigue contándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, transportándonos al presente para la segunda temporada. Sophie y su unido grupo de amigos seguirán intentando averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Por qué destaca: No solo por ser el regreso del spin-off de Cómo conocí a vuestra madre, que acabó viendo la luz en 2022 después de largos años de intentonas y obteniendo una buena acogida generalizada; sino también por reforzar de nuevo sus lazos con la serie matriz. La presencia de Neil Patrick Harris, que retoma aquí el icónico personaje de Barney Stinson que inmortalizó en la sitcom original, es todo un reclamo, máxime si, tal y como dejaron claro los responsables creativos, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, no es un simple cameo sino que tendrá “un gran impacto” a lo largo de esta temporada que llega dividida en dos volúmenes.

8) 'Dead Ringers' (21 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Las gemelas Mantle son dos brillantes y exitosas ginecólogas de Manhattan que lo comparten todo, incluidos sus amantes. Ambas comparten una misión: transformar la manera en la que las mujeres dan a luz. Así, serán pioneras en un estudio médico que roza la ilegalidad, sin miedo a desafiar los límites de la ética.

Por qué destaca: Por tratarse de una reimaginación televisiva de uno de los grandes títulos que componen el cuerpo de la filmografía de David Cronenberg, Inseparables, a su vez, una adaptación del libro de Bari Wood y Kack Geasland. Rachel Weisz asume en esta ocasión el papel dual que le tocó a Jeremy Irons en el filme, en el que es su primer gran proyecto como protagonista en televisión. En su salto a la pequeña pantalla, Dead Ringers ha pasado por el filtro de la novelista y guionista Alice Birch (Lady Macbeth) para abordar temas de actualidad como el al feminismo y la reproducción humana. Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene) y Karyn Kusama (Yellowjackets, Jennifer's Body) dirigen episodios de la serie.

9) 'Bienvenidos a Edén' T2 (21 de abril, Netflix)

Así es la serie: Con nuevas amenazas en la isla y sin salida, la rebelión desencadena una intensa batalla por la libertad mientras Astrid lleva a cabo sus planes para el Nuevo Edén.

Por qué destaca: Por ser la continuación de una de las series españolas que figuran entre lo más visto de 2022 en lengua no inglesa de Netflix. Creada por Joaquín Górriz y Guillermo López a partir de una idea de Raimon Masllorens, las nuevas entregas de esta serie distópica incluyen a Carlos Torres (La Reina del Flow) y Nona Sobo (Entrevías), que se unen al elenco encabezado por Amaia Aberasturi y Amaia Salamanca.

10) 'Montecristo' (21 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Alejandro Montecristo es un misterioso empresario que irrumpe en la escena pública y suscita preocupación entre la élite mundial ya que nadie conoce de donde viene y el origen de su fortuna. Montecristo es el fundador y director ejecutivo de una nueva empresa tecnológica que ha despertado la envidia y el interés de muchos, entre ellos, Fernando Álvarez Mondego, un empresario relacionado con la aristocracia española que quiere adquirirla. Lo que Fernando no sabe es que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y que la razón de su repentina aparición es la venganza.

Por qué destaca: Por ser el nuevo vehículo de lucimiento televisivo de William Levy, después de concluir Café con aroma de mujer. El actor cubano lidera esta actualización de El Conde de Montecristo, clásico de la literatura de Alejandro Dumas, que le debemos a Secuoya Studios. Producida para ViX, la plataforma de streaming surgida de la unión de Televisa y Univisión, llega a España a través de Movistar Plus+, que estrena los seis episodios al completo. Roberto Enríquez, Silvia Abascal y Esmeralda Pimentel están en primera línea del elenco de la ficción, desarrollada y escrita por Lidia Fraga y Jacobo Díaz (Método criminal).

11) 'Tú también lo harías' (26 de abril, Disney+)

Así es la serie: Tú también lo harías arranca con un atraco a mano armada en la línea de autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa. ¿El resultado? Los tres atracadores acaban muertos, el asesino consigue escapar y los seis testigos del autocar parecen incapaces de identificar al fugitivo. El agente Fran Garza y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós, a cargo del caso, sospechan que los testigos no cuentan la verdad: los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. Parece bastante claro que para los testigos el asesino no merece ir a la cárcel por haber matado a los “malos” de la película. El prófugo en cuestión pasa a ser conocido públicamente como “El Justiciero”. El caso se viraliza y la opinión pública se posiciona en contra de la policía y a favor del Justiciero.

Por qué destaca: Por ser la segunda serie española de Disney+, que confía en el dúo compuesto por el director David Victori y el guionista Jordi Vallejo (No Matarás), para proponer al espectador otro dilema moral sobre la culpa. El thriller cuenta con producción de Legendary TV y Espotlight Media, y tiene un reparto de nombres destacados: Ana Polvorosa, Michelle Jenner (antes de pasarse al grupo de ladrones de Berlín), Paco Tous, Pablo Molinero, Ana Wagener y Elena Irureta.

12) 'El hijo zurdo' (27 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Lola es zurda. Su hijo Lorenzo también. Tenemos la manía de decir que nuestros hijos tienen que parecerse a alguien. Como si quisiéramos negar el descomunal acto de libertad que es nacer. Impidiéndoles que rompan el cordón. ¿A quién se parece el hijo zurdo que pega a los hijos de otras madres?

Por qué destaca: El hijo zurdo se ha colado en las noticias por motivos más allá de lo televisivo: fue en la fiesta final de su rodaje cuando se produjo la detención de María León por una presunta agresión a una policía. Con el caso judicializado y generando minutos de contenido en programas de sucesos, llega la miniserie en sí, con valores más que de sobra por sí mismos: partiendo de la novela homónima de Rosario Izquierdo, El hijo zurdo supone el primer gran proyecto en solitario de Rafael Cobos, colaborador frecuente de Alberto Rodríguez y ganador de dos Goyas. Ejerce aquí de director creativo, guionista y director (repartiéndose los episodios con Paco R. Baños) de esta miniserie sobre la identidad y maternidad producida por Atípica Films para la plataforma.

13) 'Citadel' (28 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Hace 8 años de la caída de Citadel. La agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Tras la caída de Citadel, los agentes de élite Mason Kane y Nadia Sinh intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado. Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick, que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial. Mason busca a su antigua compañera, Nadia, y los dos espías se embarcan en una misión que les lleva por todo el mundo en un esfuerzo por detener a Manticore, todo ello mientras se enfrentan a una relación construida sobre secretos, mentiras y un amor peligroso y a la vez eterno.

Por qué destaca: Descrita por la propia Amazon como una “serie sin precedentes”, esta superproducción de largo alcance supone el nuevo gran proyecto de los hermanos Russo tras haber abandonado el Universo Cinematográfico Marvel. Las expectativas eran altas, ya de por sí, teniendo en cuenta el abultado presupuesto de la producción, inflado aún más con los reshoots (las estimaciones hablaban de más de 200 millones para los seis episodios), y con la idea de convertir esta en una franquicia global con spin-offs en varios países. Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas son la pareja protagonista, acompañados por Stanley Tucci y Lesley Manville, de esta ficción que tiene a David Weil (Hunters) como showrunner.

14) 'Pollos sin cabeza' (28 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Alberto Martín Ruiz es un ex futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, quien acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: su jugador más potente se va y su novia le deja.

Por qué destaca: Por alinear en un mismo equipo a jugadores tan heterodoxos como Carolina Bang y Alex de la Iglesia, productores a través de Pokeepsie Films, y Jorge Valdano Sáenz, hijo del mítico jugador de fútbol. Pollos sin cabeza, anteriormente conocida como Monos con pistola, es una comedia dramática ambientada en el mundo del fútbol de élite, sector que ya había gozado de alguna tímida incursión en el área televisiva (Todo por el juego) y que aquí convoca a Hugo Silva, Dafne Fernández, Kira Miró, Óscar Casas y Gorka Otxoa, entre otros. Como la que abría este listado, también llega a la pequeña pantalla tras haber hecho su propia gira por otros estadios de primer nivel, como el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Festival de Málaga.

Otras 38 series que se estrenan en abril de 2023:

Un marinero en la guerra (2 de abril, Netflix) Ralph&Katie (2 de abril, Disney+) Royal Crackers (3 de abril, HBO Max) Mentiras arriesgadas (3 de abril, Fox) La firma (4 de abril, Netflix) Las buenas madres (5 de abril, Disney+) The Crossover (5 de abril, Disney+) Will Trent (5 de abril, Disney+) Bronca (6 de abril, Netflix) The Chosen (6 de abril, Movistar Plus+) Las chicas de sor Ángela (6 de abril, Enfamilia) Transatlántico (7 de abril, Netflix) Hasta ahora todo va bien (7 de abril, Netflix) Tiny Beautiful Things (7 de abril, Disney+) Last Light (7 de abril, Amazon Prime Video) Wakefield (11 de abril, Filmin) Un hombre de Florida (13 de abril, Netflix) Un espía entre amigos (13 de abril, Movistar Plus+) Obsesión (13 de abril, Netflix) Greek Salad (14 de abril, Amazon) Lo último que me dijo (14 de abril, Apple TV+) Bring Back Alice (14 de abril, HBO Max) Jane (14 de abril, Apple TV+) Queenmaker (14 de abril, Netflix) The Ark (17 de abril, Syfy) White House Farm (18 de abril, Filmin) La diplomática (20 de abril, Netflix) Soldados (20 de abril, Sundance TV) Las gotas de Dios (21 de abril, Apple TV+) Addict (24 de abril, Cosmo) Mayflies (25 de abril, Filmin) Drift. Partners in Crime (25 de abril, SkyShowtime) Mrs. Davis (25 de abril, HBO Max) Sam Meffire: caída de un símbolo sajón (26 de abril, Disney+) Three Pines (26 de abril, AXN) El amor después del amor (26 de abril, Netflix) La enfermera (27 de abril, Netflix) Love and Death (27 de abril, HBO Max)

Y 18 series más que estrenan temporada en abril de 2023: