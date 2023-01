Dos actores de 'Merlí' confiesan estar “hasta la polla” de ser reconocidos por la serie: “Hemos hecho otras cosas”

Merlí es una de las series españolas más aplaudidas y con más recorrido de los últimos años. Creada por Héctor Lozano, gozó de notable éxito con la llegada de las plataformas e, incluso a día de hoy, se sigue hablando de ella, a pesar de que hace ya ocho años de su estreno, otros cinco de su final, y han pasado cerca de dos años de su spin-off, Merlí: Sapere Aude.

David Solans: "'Merlí. Sapere Aude' no hizo justicia con lo que se merecía la historia de Bruno"

Más

Sin embargo, el éxito de la serie parece empañar el trabajo profesional de algunos de sus actores, que se han mostrado cuando menos molestos. Eso se desprende de las declaraciones de los actores Adrian Grösser y Marcos Franz, que encarnaron a Marc y a Gerard respectivamente en la ficción catalana.

Ambos intervinieron en el podcast Domingo se sale, presentado por Franz junto a Ferran Cuixart y Alex Echeverria, y aprovecharon el reencuentro para hablar de lo que fue la ficción y cómo creían que sería ser famoso. “Rodando la serie nos hicimos muy amigos y ya hablábamos de esto todo el rato, porque teníamos muchas ganas de ser famosos”, confesó Grösser, que añadió: “En el rodaje te tratan como un actor y ya te crees una puta estrella, cuando eres un mindundi que no sabe nada”.

“Estamos hasta la polla de que nos digan 'eres el de Merlí'”

Grösser también ha contado cómo su amigo Franz le llamaba para salir de fiesta para que los fans le subieran el ego: “Marcos me ha llegado a llamar un jueves a las diez de la noche y me ha dicho: 'vamos a Apolo, que necesito un poco de fans que me suban el ego'. Es humano, no pasa nada. Cuando no lo tenemos, lo queremos”.

Sin embargo, este ha reconocido que ya no le gusta tanto que siempre le reconozcan por Merlí. Y lo ha hecho con palabras contundentes: “Estamos hasta la polla de que nos digan 'eres el de Merlí'. ¡Hace ocho años! Hemos hecho muchas otras cosas. Lo que pasa es que Merlí lo ha petado y él es el 'Gery' y yo soy el 'Marc' y lo vamos a ser muchos años”.

Carlos Cuevas reacciona a las declaraciones de sus compañeros

Frente a las declaraciones de los que fueron sus compañeros en la serie Merlí, el actor Carlos Cuevas, a quién recientemente hemos visto en Smiley, no se ha posicionado públicamente, si bien sí ha dejado reacciones de forma indirectaa. Lo ha hecho a través de Twitter, dando “me gusta” al tuit de un internauta donde se podía leer: “Merlí pasó hace ocho años. Superadlo por favor”.

En la misma línea, el intérprete dio “me gusta” a otro tuit que denunciaba una de las actitudes de Marcos Franz en una discoteca: “Bueno Marcos, hablemos de cuando cogiste a una amiga mía por banda en Apolo y le estuviste dando la chapa durante tres horas diciendo que eras famoso. La tía solo quería marcharse”.

merlí va ser fa 8 anys supereu-ho si us plau pic.twitter.com/ktBWgHsjO5 — Pol Batalla⚡️ (@pol_batalla) 27 de diciembre de 2022