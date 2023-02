Las actrices de 'The last of us' hablan del emotivo capítulo 1x07 y responden a las críticas homófobas contra la serie

The last of us ha visto estrenado este lunes su séptimo episodio, acercándose así al final de la temporada, que concluirá con la emisión del noveno capítulo en HBO Max el próximo 13 de marzo.

'The last of us' también triunfa en redes con mucho humor por los errores de sus capítulos

Más

(Aviso: Spoilers)

En esta última entrega, la producción aborda un DLC (contenido de expansión descargable) del videojuego desarrollado por Naughty Dogs para PlayStation, conocido como Left Behind. En este se explora el pasado de Ellie durante el apocalipsis, en concreto uno de los momentos clave para la historia original: su contagio.

Con un alto componente emocional, esta parte de la historia pretende profundizar en algo de lo que solo se ha comentado levemente en la historia de supervivencia de Joel y Ellie, pero que sirve para que podamos conocer más a la superviviente. En el pasado de esta, hay una figura de notable importancia, su amiga Riley (Storm Reid).

Con motivo del estreno de este nuevo episodio, Variety ha reunido a las actrices en una entrevista para hablar de los arcos de sus personajes, y de la relación amorosa entre ambas, donde se ha recordado el boicot que sufrió el capítulo 1x03 de la ficción debido a los trolls homófobos.

“No fue incómodo en absoluto”

Storm Reid, que interpreta a Riley, habla por la dificultad que tiene de establecer todo un personaje en un solo capítulo. Tras alabar a Greig Mazin y a Bella Ramsey por la cálida bienvenida, dice que “fue interesante, pero no creo que fuera difícil”. “Fue solo encontrar los matices, encontrar sus peculiaridades, encontrar su optimismo y cómo se mueve por el mundo y ocupa el espacio. Pero realmente lo disfruté”.

Sin embargo, una de las claves del episodio es el enamoramiento oculto de ambas, por lo que era importante desarrollar una química especial. “Storm y yo nos llevamos bien instantáneamente. No tuvimos mucho tiempo para conocernos de antemano. Nos conocimos mucho mientras filmábamos. Simplemente, confiamos la una en la otra y nos sentimos muy seguras entre nosotras. No fue incómodo en absoluto”, declaró Ramsey.

También se pronunció sobre cómo se visibiliza la historia de ambas: “La forma en la que se muestra y se traduce en un relato como este es genial, y especialmente inesperada para una serie postapocalíptica. ¿Quién hubiera pensado que nos estaríamos acercando a dos adolescentes que se dan cuenta de una situación incómoda de enamoramiento y de amistad?”.

“Preocuparme por a quién ama la gente es simplemente absurdo”

Respecto a la escena del beso entre ambas, Ramsey relata que “cuando te conviertes en un personaje, sientes lo que ellos sienten”. “La incomodidad y el latido del corazón fue más rápido. Podía sentirme a mí misma cuando lo estábamos filmando: mi corazón latía más rápido y mis palmas sudaban, porque estábamos muy inmersas en lo que estábamos haciendo. Se vuelve real entre la acción y el corte”, comenta la actriz.

Por otro lado, el medio estadounidense ha querido preguntar a Reid sobre las posibles críticas que pueden darse por la relación entre ambos personajes, recordando el hecho ocurrido con el capítulo 1x03 de la ficción. “Creo que Bella lo expresó perfectamente hace un par de semanas: 'Si no te gusta, no lo mires'. Hay tantas otras cosas de qué preocuparse en el mundo. Creo que preocuparme por a quién ama la gente es simplemente absurdo para mí”, explicó.

“Simplemente no, nunca lo entenderé. No lo entiendo. Creo que a pesar de lo que diga la gente, si no les gusta, creo que habrá mucha más gente que lo apreciará. Mucha más que se sienta representada, vista y escuchada. Así que eso es lo que importa. Ahí es donde entra el trabajo. Y ahí es cuando se aprecia, y priorizas mirar esos tuits en lugar de los que no son los mejores”, concluyó.

“Reaccioné de manera diferente a cómo reacciona Ellie en el juego”

La siguiente pregunta fue dirigida a cómo se prepararon la escena clave del episodio: cuando ambas son mordidas. Un momento muy emotivo para ambos personajes en el que tienen que asumir que van a morir. “No había visto esa parte del juego y estoy muy contenta de no haberlo hecho”, comenzó explicando Ramsey.

“Me di cuenta después de que reaccioné de manera diferente a cómo reacciona Ellie en el juego. Pienso que tal vez fue más explosivo, y hubo más ira, en lugar de miedo. Creo que la respuesta de Ellie es una emoción tan intensa que no sabe qué hacer con ella. Se vuelve muy expresiva y explosiva”, continuó diciendo.

“Eso fue genial. Confiaba mucho en Craig y Liza [Johnson], el director, para guiarme en ese camino. Me encantó esa escena. Me encantan las escenas en las que sientes las cosas con mucha intensidad, porque no sueles tener la oportunidad de hacerlo en un espacio superseguro. Tener esa oportunidad fue increíble”, concluyó la intérprete.

Por otro lado, para Storm Reid “fue una escena intensa”. “Creo que estamos tan acostumbrados a ver a Riley tan optimista diciendo: 'Oh, sí, todo va a estar bien. Sí, podemos seguir. Sí, estamos en este mundo postapocalíptico, pero somos nosotras. Estamos a punto de divertirnos'. Creo que es la primera vez que la vemos realmente darse cuenta del peso del mundo”, declaró la actriz.

“La posibilidad de que su mundo termine es devastador para ellas, y lo procesan de diferentes maneras. Las emociones de Riley están un poco más internalizadas, porque pienso que es el momento en el que se da cuenta de que no es una broma. No es que se lo haya tomado así antes, pero sabes que las cosas pueden suceder, y luego, cuando te suceden, dices: 'Oh, esto es lo que se siente'”, terminó diciendo.

Para concluir, ambas fueron preguntadas por la escena en la que Riley se convierte en zombie, mientras que Ellie no, y si esta fue grabada. Sin embargo, Ramsey declaró que no, que no se encontraba en los guiones iniciales que recibió. Afirma que está segura de que los creadores plantearon la posibilidad de llevarla a cabo, pero que a ella le gusta que la escena acabe con Riley diciéndole a Ellie “podemos ser poéticas y perder la cabeza juntas”.