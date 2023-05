Álex de la Iglesia presenta en Cannes la “compleja” temporada 2 de '30 monedas', rodada con 28 millones de euros

30 monedas, la serie española de HBO Max creada por Álex de la Iglesia y protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Eduard Fernández, ha presentado su segunda temporada en el Festival de Cannes.

'30 monedas' lanza el tráiler y el mes de estreno de su temporada 2 en HBO Max

La presentación tuvo lugar en el Fantastic Pavilion dentro del Marché du Film del festival francés, espacio en el que España ha sido este año invitado como país de honor. La serie verá la luz en la plataforma de streaming este mes de octubre. De lo que nos depara su segunda entrega ya pudimos ver un primer teaser.

Una temporada que está encabezada por Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Eduard Fernández, además de Macarena Gómez, Pepón Nieto o Cosimo Fusco, a los que se suman en esta segunda entrega Najwa Nimri y Paul Giamatti. La nueva entrega se ha rodado en España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Al evento de presentación acudieron Carolina Bang, De la Iglesia, Silvestre y Gómez, quien tras el final de la primera temporada se espera que tenga más protagonismo. En la sección del festival se mostraron algunas escenas y el equipo de la serie respondió algunas de las preguntas de los asistentes.

“Es la serie más compleja que se ha rodado en España”

El cineasta ha declarado que esta serie es “la ilusión de mi vida, es una locura y estoy muy orgulloso de haberla podido llevar a la pantalla”. Además, avanzó que la nueva temporada es “es un viaje al exceso y al delirio”. “En la vida real estamos tan limitados... que es un placer poder sentirnos por fin más libres que nunca en el terreno de la ficción”, añadió.

“Es la serie más compleja que se ha rodado en España”, afirmó con rotundidad, añadiendo que “tiene muchas más secuencias que páginas en guión”. Momento en el que habló de todo el duro trabajo que ha habido detrás para llevar a cabo la continuación de la ficción fantástica y de terror de HBO Max, y presume de haber hecho “con 28 millones de euros lo mismo que en Hollywood hacen con 150”, según recoge Kinótico.

“La segunda temporada es mucho más grande que cualquier serie en la que podáis pensar. Nunca antes me he visto en una producción tan difícil, apasionante, divertida, imposible. He disfrutado mucho y estoy tremendamente orgulloso del resultado”, comentó su creador. Sobre las relaciones de los personajes declaró que “son más densas”. Y adelantó que “veremos la relación entre Lucifer y el hombre más rico del mundo, que va a resultar ser más malo que el propio diablo.”

Además, el guionista habla sobre los planes a futuro de la ficción, y desveló que está pensada para tener una tercera temporada. “La primera es la tesis. La segunda, la locura. Y la tercera vuelve al origen. El máximo disfrute de la tercera temporada será cuando lo entiendas todo”, relató, con el deseo de que la plataforma de streaming le permita finalizar la historia iniciada si todo va bien con la nueva entrega.

Así es la segunda temporada de '30 monedas' en HBO Max

La mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme… Pero, ¿qué es del padre Vergara? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo, el cardenal Santoro? ¿Dónde se esconden, las almas torturadas?