Amazon expandirá el universo de 'Creed III' con series spin-off y un anime, y abre la puerta a recuperar a 'Rocky'

Creed III ha cumplido de sobra las expectativas que había tan solo una semana después de su estreno, con más de 100 millones de dólares recaudados a nivel global. Un éxito que Amazon, que adquirió hace algo casi dos años al estudio responsable, MGM, no tiene previsto desaprovechar.

Así es 'Tulsa King', el salto de Stallone a TV con el creador de 'Yellowstone'

Más

La compañía ya ha comenzado a trabajar en expandir el universo narrativo de Creed (a la postre spin-off de Rocky) no solo con más películas, sino también con series de televisión. Las reuniones con Michael B. Jordan, protagonista y director de esta tercera entrega, se iniciaron meses atrás y con el estreno del filme en cines se empieza a dar forma a esa expansión, de la que da cuentas Deadline.

Todo ello, dándose por descontado que habrá un Creed IV. Jordan ya avisó a IGN de que esta cuarta entrega estaba confirmada incluso antes de que la tercera llegara a salas.

Una serie sobre Amara y un anime, en preparación

En primer lugar, se trabaja en una “serie de acompañamiento” a la actual franquicia, con la que se pretende desarrollar la historia de Amara, la hija de Adonis Creed. Esta ha sido interpretada por la actriz sorda Mila Davis-Kent en Creed III. Sin más detalles sobre esta ficción, lo que es seguro es que desarrollará el camino abierto por esta última película.

No es la única idea en la que se trabaja para exprimir la franquicia, si bien esa es la única que parece tener clara su línea de ataque. En cualquier caso, Jordan y su equipo no solo se ciñen a la imagen real: también hay en marcha una serie anime vinculada de un modo no especificado con Creed.

Ivan Drago no cierra la puerta a un spin-off propio

Por supuesto, hay que recordar que Creed surge como una extensión tardía de la saga Rocky, con Sylvester Stallone (a la postre creador del personaje) presente como actor en las dos primeras entregas y como guionista también en la segunda. En esta, Creed II. La leyenda de Rocky, se recuperaba precisamente a Ivan Drago, el villano encarnado por Dolph Lundgren en Rocky IV, y una de las pretensiones está en continuar el legado del temible púgil ruso.

MGM ya ha encargado el guion de un largometraje centrado en este personaje y en su hijo, Viktor Drago (Florian Munteanu), presentado en Creed II y presente también en Creed III. De momento, este proyecto no tiene garantizada su producción, al menos con la misma certeza del resto de proyectos más férreamente vinculados con Creed. En todo caso, se precisa que solo se plantea la posibilidad de explotar a los Drago en cine y no en televisión.

La posibilidad de recuperar a Rocky, solo con Stallone

Y, también en la recámara, esta recuperar a Rocky Balboa. Uno de los culebrones hollywoodienses del último año ha estado referido a la salida de Stallone de la franquicia Creed y a su nula relación con el productor Irwin Winkler, artífice de las sagas Rocky y Creed.

El actor y director, ahora al frente de Tulsa King, fue muy duro contra Winkler. Se quejó del draconiano reparto de beneficios recibidos, al haber vendido a Winkler los derechos sobre el personaje que creó, negociados en 1976 con la primera entrega, mucho antes de saber el potencial como franquicia; así como al hecho de haber quedado desvinculado de toda posibilidad de explotar la franquicia. Stallone incluso atacó a Lundgren por haberse involucrado este último en el posible spin-off de Drago (el sueco ya dejó claro que, cuando se le habló del proyecto, dio por hecho que Sly sería el director o productor, resolviéndose el malentendido).

La cosa no queda ahí: además de sus quejas públicas por la explotación del Potro Italiano, Stallone también reveló que Winkler le negó la posibilidad en el pasado de hacer nuevas películas en torno a Rocky (Sly llegó a escribir un Rocky VII), y se descartó la posibilidad de poner en marcha una suerte de precuela televisiva sobre el boxeador, que el también Rambo cinematográfico había escrito.

Ahora, el éxito de Creed III hace que se valore la posibilidad de repescar al personaje de algún modo, incluso con esa historia de orígenes. El medio citado recalca que, de ser así, se pretendería contar con Stallone involucrado. Un gesto que serviría, quizás, para hacer las paces con la veterana superestrella, aunque a la vez poco probable dada la mala relación entre Winkler y el action man.