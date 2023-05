La secuela de 'Sexo en NY', 'And Just Like That', pone fecha al estreno de su temporada 2

La segunda temporada de And Just Like That –secuela de Sexo en Nueva York– se estrenará en HBO Max el jueves 22 de junio.

La nueva temporada –compuesta por 11 capítulos– no se estrenará al completo en esa fecha. El 22 de junio se emitirán los dos primeros episodios, mientras que los nueve restantes se irán estrenando en los jueves siguientes, a razón de uno por semana.

La primera temporada de And Just Like That concluyó su emisión en febrero de 2022. Su éxito fue notable; en aquel momento se convirtió en “el mayor estreno de cualquier serie de Max Original”, lo que le valió su automática renovación por una segunda tanda de capítulos.

El reparto de los nuevos capítulos incluye a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang y Alexa Swinton.

La serie está desarrollada y producida ejecutivamente por Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Entre los guionistas figuran Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky.

La dirección corrió a cargo de Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young y Julie Rottenberg.