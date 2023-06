Apple TV+ se “queda” con Messi, que tendrá una nueva docuserie mientras decide su futuro

El futuro profesional de Lionel Messi sigue en el aire y generando interés a nivel mundial, con la posibilidad de su regreso al FC Barcelona entre las muchas opciones posibles que pasan por Miami, Arabia Saudí y hasta por equipos europeos. Con los rumores colocando al deportista en la primera plana, Apple TV+ aprovecha y sorprende con el anuncio de una nueva serie documental de cuatro episodios en torno al astro del fútbol argentino.

Aun sin título, la docuserie está producida por Smuggler Entertainment y tendrá “acceso exclusivo” tras las bambalinas a la superestrella mundial, a la que han seguido en París, Qatar y Argentina. Lo que se mostrará es un retrato del siete veces ganador del Balón de Oro a través de sus cinco apariciones en la Copa del Mundo de la FIFA y con la culminación de su triunfo en la edición de Qatar en 2022.

“En sus propias palabras, Messi cuenta la historia definitiva de su increíble carrera con la selección de fútbol de Argentina, brindando una mirada íntima y sin precedentes a su búsqueda de una victoria en la Copa del Mundo que corone su legado”, cuentan desde Apple TV+, que también añade las reflexiones que el futbolista habría transmitido al equipo de rodaje.

Desde su debut con Argentina hasta el Mundial de Qatar

“Sería la mejor experiencia ganar una Copa del Mundo y poder cerrar mi carrera de esa manera. Lo he soñado despierto y he pasado muchos años luchando por ello. He estado tantas veces a pocos pasos de que sucediese... el primer partido, los octavos, los cuartos de final, la semifinal y la final. También lo voy a vivir como algo especial porque es la última vez. Terminar mi último año ganando una Copa del Mundo sería el final soñado”.

La serie también presenta “las entrevistas más personales hasta la fecha con Messi”, asegura la compañía, así como conversaciones con compañeros de equipo, entrenadores, competidores, fans y comentaristas que dan testimonio de la increíble influencia y el impacto que Leo tiene en una nación y en el mundo. Además, narra el camino dramático que comienza con su primer partido con la selección de Argentina (en el que le mostraron una tarjeta roja en su primer minuto), hasta llevar el peso de un país sobre sus hombros y buscar la elusiva victoria en la Copa Mundial de la FIFA, pasando por su retirada anticipada en 2016 y, en última instancia, su regreso para convertirse en campeón de la Copa Mundial de la FIFA y ser coronado como el mejor jugador del torneo de 2022.

En la producción se encuentran los principales nombres de la productora, todos ellos con Emmys en su palmarés: Tim Pastore, expresidente de programación de National Geographic, Patrick Milling Smith, Brian Carmody y Matt Renner. Completa el equipo Jon Henion (Welcome to Wrexham) y Juan Camilo Cruz (In Her Hands).

Alex de la Iglesia ya dirigió un documental sobre Messi

No será esta la primera producción en torno a Messi. Hay que recordar que Alex de la Iglesia ya dirigió un documental sobre su figura, Messi, con guion de Jorge Valdano y su hijo Jorge Valdano Sáez, a la postre responsable de Pollos sin cabeza. Producido por Mediapro y con testimonios de personalidades como Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Johan Cruyff y César Luis Menotti, entre muchos otros, se estrenó en 2014.