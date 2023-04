El creador de 'Aquí no hay quien viva', reticente a un revival de la serie: “Es un tema delicado”

El regreso de Aquí no hay quien viva se materializó, en cierto modo, con el estreno de La que se avecina. La serie de Telecinco recuperó la esencia de la de Antena 3 sólo un año después de que esta acabara, pero ambas mantienen su propia identidad y han pasado a la historia de la televisión como dos títulos perfectamente diferenciados.

En 2023 se cumplen dos décadas del estreno de la primera. Será el próximo mes de septiembre cuando se celebre el aniversario, así que hay quienes sueñan con la posibilidad de que el reparto original –parte de él, lógicamente– se reúna para homenajear a la serie del modo que sea.

En cambio, Alberto Caballero, creador de ambas comedias, no tiene muy claro que esta sea una gran idea. “El tema de los revivals es delicado porque acabas viendo a gente que está un poco hecha mierda como en Friends y te da pena. Para mí son los personajes de entre 1994 a 2004, pero, lógicamente, la gente sigue teniendo sus vidas y va cumpliendo sus años”, argumenta el productor en declaraciones al periódico Noticias de Gipuzcoa.

No obstante, confía en que salga adelante otra iniciativa con la que sí se quiere involucrar: un libro sobre Aquí no hay quien viva. “Hay un proyecto en el que vamos a participar, pero no está del todo claro. Se está hablando de un buen libro que, por fin, haga justicia a la serie”.

Mientras se cristaliza la idea, Aquí no hay quien viva seguirá alimentando la imaginación del público. La serie sigue emitiéndose en televisión y es una fuente inagotable de memes para las redes sociales, como se volvió a demostrar hace unos días con la polémica en torno a la maternidad de Ana Obregón.