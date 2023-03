Bella Ramsey se pronuncia sobre el final de 'The last of us' en HBO Max: “Dividirá a la gente”

The last of us se acerca a su desenlace. Desde el estreno de la ficción el 15 de enero, esta ha dado numerosas alegrías a HBO Max, que dirá adiós a la serie el próximo 13 de marzo con su noveno capítulo. Un final que, según Bella Ramsey, va a generar diferencias de opiniones.

'The Last of Us' recupera al actor protagonista del videojuego con nuevo papel: "Es como si nunca me hubiera ido"

Más

Después del estreno del episodio 8 este lunes, la plataforma de streaming ha comenzado a calentar motores de cara al capítulo final de la temporada, mostrando un adelanto de lo que los espectadores podrán ver. Además en una entrevista para Vogue Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en la ficción, ha querido pronunciarse sobre el desenlace, y ha declarado que “va a dividir a la gente masivamente”.

Aunque la joven actriz no ha especificado el motivo, lo cierto es que cuando se estrenó el videojuego su final dividió a muchos de sus jugadores. Por lo que esta podría ser la razón de sus declaraciones, ya que si la adaptación de HBO Max se mantiene fiel a la historia del material original, el conflicto estará servido para los que han descubierto esta historia por primera vez de la mano de la plataforma de streaming.

Asimismo, la actriz también ha querido hablar del episodio número 8, y el cómo fue su rodaje. “Fue agotador”, afirmó en el medio citado anteriormente. “Esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Eso suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que más me gustan en cierto modo”, declaró en relación con el gran nivel de acción que contiene el penúltimo capítulo de la ficción.

¿Qué sabemos de la temporada 2 de 'The last of us' en HBO Max?

La aclamada ficción de HBO Max llegará a su desenlace el próximo lunes enfrentándose contra la gala de los Premios Oscar. Los espectadores dirán adiós a la ficción que les ha acompañado desde enero, pero sólo por el momento. Y es que la segunda temporada de The last of us está confirmada.

Esta adaptará el segundo videojuego desarrollado por Naughty Dogs para PlaySation que fue lanzado en 2020, y que le mereció el premio a Mejor juego del año en los Game Awards. Un título que la primera entrega no logró al perder el duelo contra GTA V en 2013. Mucho más ambicioso, el segundo videojuego contiene giros importantes que darán un vuelco a la historia que hasta hoy los seguidores de la serie conocen.

Craig Mazin, uno de los creadores de la serie junto a Neil Druckman, desarrollador de los videojuegos, ha desvelado que para llevar el segundo a la pequeña pantalla requerirá de más de una temporada. “Es una historia mucho más grande y más complicada. Es una historia preciosa. Necesita más de una temporada, eso seguro”, declaró para IGN.

“The Last of Us Part 2” is “more than a season’s worth of television” says showrunner Craig Mazin #TheLastofUs pic.twitter.com/hHILDAe1G5 — IGN (@IGN) 27 de enero de 2023

Por lo que cabría esperar que estuvieran planeando hacer dos temporadas más para llevar a cabo la adaptación del segundo videojuego. Además, si tenemos en cuenta que un tercero está también en camino, queda confirmado que todavía queda mucho The last of us por ver y disfrutar.

En la misma línea, Pedro Pascal fue preguntado por Collider sobre la grabación de la nueva temporada, y por la fecha aproximada, en concreto si podría llegar a ser este mismo año. A la pregunta, el actor fue muy claro: “Sí, hay una posibilidad”.

Por su lado, Bella Ramsey afirmó que está “muy emocionada” por tratar algunas de las tramas de Ellie del segundo videojuego, así como su relación con el personaje de Pedro Pascal: “También estoy emocionada por su relación con Joel y cómo se vuelve más compleja. La violencia que se produce es emocionante en cierto modo, explorar eso en un entorno realmente seguro será genial. Pero también estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque sé lo que sucede en el segundo juego”, concluyó en sus declaraciones para el podcast Happy Sad Confused.