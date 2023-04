Bob Odenkirk desecha la idea de fichar por Marvel: “No creo que esté hecho para ese mundo”

Meses atrás trascendió el interés de Marvel por Bob Odenkirk para interpretar al villano de una de sus próximas series, Wonder Man. Ahora, el actor ha dejado claro que no tiene interés en integrarse en el concurrido universo cinematográfico de La Casa de Ideas.

VÍDEO | 'Invasión Secreta', la nueva serie de Marvel con Nick Fury, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Disney+

Más

“Me gusta mantener todo con los pies en suelo, más cercano y pequeño. No creo que esté hecho para ese mundo”, afirma a The Independent en una reciente entrevista. “Estoy hecho para personajes que identificas con el tío que podría vivir puerta con puerta contigo”.

Eso le sirve también incluso para un personaje como Hutch, el protagonista de Nobody, su exitoso actioner de los productores de John Wick. “No deja de ser un hombre de familia, pero su relación con la violencia es diferente. Ha cambiado, pero sigue costándole lograr un equilibrio de verdad ahora que vive su vida. Me importa eso más de lo que podrías imaginar. Podrías decir que es una historia de personal de mi vida y no algo del género de acción”.

El personaje para el que sonó Odenkirk fue Neal Saroyan, el antagonista de Wonder Man, una de las próximas ficciones en desarrollo de Marvel, que tendrá a Yahya Abdul-Mateen II como protagonista. Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, figura como productor ejecutivo de la serie, que tendrá a Andrew Guest como guionista principal.

'Lucky Hank', su nueva serie en AMC

El actor, a la espera de retomar el personaje en una secuela ya anunciada, tiene en el futuro más inmediato otra serie, Lucky Hank, en AMC. Se trata de un proyecto ácido con el que también pretende separarse del papel de Saul Goodman, tras Breaking Bad y Better Call Saul. La serie, que coprotagonizan Mireille Enos y Paul Lieberstein, se estrenó el 11 de marzo en Estados Unidos. Por el momento, no hay fecha prevista para su desembarco en España.