Una boda, un regreso y la baronesa ¿al descubierto?: Adelanto semanal de 'La Promesa', que se hace centenaria en TVE

La Promesa está de celebración. El serial de La 1 que ha estado logrando cifras envidiables de audiencia para RTVE llega esta semana a su capítulo número 100, y lo hace entre preparativos para una nueva unión matrimonial.

Así concluyó la gran boda de Manuel y Jimena en 'La Promesa' en TVE, con dos personas en contra

Los protagonistas de la boda son Pía y Gregorio, aunque mucha alegría no es precisamente lo que se respira ante el enlace matrimonial, porque al ser una imposición los ánimos se encuentran más bien por los suelos. Sin embargo, no todo son caras largas en el serial de La 1, ya que la producción esta semana contará con el regreso de uno de sus personajes. Aunque lejos de ser una buena noticia, su estado físico, y se podría decir que también mental, es preocupante y alerta al servicio de La Promesa.

Parte del protagonismo de la importante semana de la serie de La 1 se la lleva su nuevo personaje, Elisa de Grazalema, la baronesa. Su llegada alertó a los espectadores, y no es de extrañar, ya que el personaje no parece ser trigo limpio, al menos por el momento. La recién llegada está llevando a cabo un plan, y aunque por el momento piensa que “está saliendo a la perfección”, no sabe que esta semana las cosas se le complicarán. Uno de los personajes la descubrirá en mitad de una importante llamada y mandará que se deshagan de ella de manera inmediata.

Con este aperitivo, os dejamos con las sinopsis oficiales de los capítulos de La Promesa que se emitirán del lunes 22 al viernes 26 de mayo. (Aviso: spoilers).

Sinopsis del capítulo 99 - Lunes 22 de mayo

Manuel se lleva a su padre a volar con él para que comprenda por qué los aviones son su pasión. Él promete respetarla, pero le pide que trate de reducir los peligros que asume. Jana sigue ausente, trabajando en casa de los padres de Jimena. Manuel intenta saber algo más sobre la muchacha y Catalina se ofrece a investigar por él.

Pía se sincera con Candela: Gregorio no es el padre del niño que espera. La ayudante de cocina se conmueve y quiere que la boda de Pía tenga un festejo por todo lo alto. Por su parte, Petra intenta ganarse a Rómulo para su causa: ser ama de llaves en lugar de Pía. Lope devuelve a María Fernández la caja de música que Gregorio destrozó. El joven cocinero la ha arreglado y ha escondido un anillo de su madre en su interior para demostrar su amor por la doncella. Pero María cree que el autor del regalo no es otro que su Salvador. La Baronesa informa por teléfono de que su plan está saliendo a la perfección, pero alguien la ha escuchado.

Sinopsis del capítulo 100 - Martes 23 de mayo

Los sirvientes de La Promesa organizan en el patio una modesta celebración para la boda de Pía con Gregorio. El hecho de que se trate de un matrimonio obligado por la voluntad de los marqueses reviste de melancolía la celebración. Alejada de esa melancolía está María Fernández, felicísima al pensar que Salvador le ha entregado un anillo de compromiso con la intención de casarse con ella cuando regrese del frente. Mauro reprocha a Lope que no haya tenido el valor de aclarar esa confusión.

Cruz sorprende una flagrante contradicción en el relato de la baronesa sobre su relación con el difunto Juan Ezquerdo. La marquesa se enfurece tanto que pide a Alonso que impugne el testamento de su padre para impedir que doña Elisa herede una sola peseta. Jana regresa por fin a La Promesa, pero lo hace magullada y agotada. Manuel, al enterarse, decide ignorar los riesgos que implican ir a verla.

Sinopsis del capítulo 101 - Miércoles 24 de mayo

Todos están muy impresionados por el lamentable estado en el que ha regresado Jana de casa de los Duques de los Infantes. Les parece un abuso que la hayan hecho trabajar en el campo de sol a sol. Y aparte del agotamiento, la doncella tiene problemas respiratorios que requieren de medicamentos que Mauro le va a buscar a la botica de Luján.

Manuel es el primero que se preocupa por la salud de Jana. Pero se debe a su esposa y sus caprichos, aunque su corazón le pide lo contrario. Mientras tanto, Lorenzo ha decidido hablar a las claras con la Baronesa de Grazalema. La llama fulana a la cara por quedarse con el dinero del barón. Alonso se ve obligado a templar los ánimos y se compromete a hablar con la baronesa: le propondrá cambiar uno de los palacetes por su parte de la herencia.

Sinopsis del capítulo 102 - Jueves 25 de mayo

Jana sigue en la cama y aunque intenta levantarse los mareos vuelven. Manuel, que sufre al verla en ese estado, está a punto de preguntarle a Jimena qué pasó en el Palacio de los Infantes con la doncella. Pía permite que Jana siga en cama hasta que mejore, pero Petra se entera y le irá con el cuento a Cruz. Pero no todo son problemas para el ama de llaves, parece que su relación con Gregorio se va afianzando lentamente.

María sigue ilusionada por el anillo que cree que le regaló Salvador, convencida de la intención de su novio de casarse con ella cuando vuelva de la guerra. Y Lope no es capaz de sacarla de su error y confesar que el anillo se lo escondió él en la caja de música. Mientras, Alonso no consigue vender el palacio de Cádiz y Lorenzo les ofrece un préstamo para que puedan arrancar ya con el plan de reformas propuesto por Catalina. La Baronesa sigue provocando a Cruz e incomodando a Alonso al contar sus viejos amores de juventud.

Sinopsis del capítulo 103 - Viernes 26 de mayo

Cruz ordena a Gregorio que Jana se reincorpore de inmediato a su trabajo, orden que le lleva a discutir con Pía. El ama de llaves tiene un plan para proteger a Jana, que lleva a cabo con ayuda de Teresa y María Fernández.

Catalina cuenta a Manuel que su esposa mandó maltratar a Jana en venganza por su participación en la reparación de su avión. Ella y Martina tienen un momento de complicidad con la criada y la alertan sobre Jimena. Finalmente, es el propio Manuel quien no puede evitar confrontarlo con su esposa.

Mauro le pregunta a Martina por Leonor y termina contándole la disputa entre Simona y Candela. Martina elabora un plan para reconciliarlas: las encierra en el despacho del ama de llaves para que hablen y recuperen su amistad. Alonso propone a Cruz aceptar el dinero que Lorenzo ha propuesto prestarle. Sin saber que ella ya tiene sus tratos con él: le ha encargado la búsqueda de algo que les permita presionar a la Baronesa. Frustrada al no dar con nada, Cruz le pide al capitán que se deshaga de ella.