Brian Cox asegura no haber visto el final de 'Succession': “No me aferro a las cosas”

¡AVISO, SPOILERS!: esta noticia desvela parte de lo ocurrido en la temporada final de 'Succession'. Lea bajo su responsabilidad.

Brian Cox no ha visto el último episodio de Succession. El actor, que fuera Logan Roy durante las cuatro temporadas de la ficción de HBO ha sido tajante al explicar sus motivos: “No me aferro a las cosas”.

Así se expresa en una entrevista para BBC sobre el legado de la serie creada por Jesse Armstrong. Hay que recordar que el magnate y patriarca de la serie moría repentinamente en la última temporada, dejando que en los episodios restantes fueran sus hijos quienes decidieran cómo afrontar la sucesión. El británico, que ya mostró su resignación por haber muerto “demasiado pronto” para su gusto en esta tanda final, explica ahora que no tenía necesidad de seguir viendo la serie puesto que “sabía cómo iba a terminar”.

“Logan lo dejó todo preparado”, añade el actor.

“Cuando he terminado, se ha terminado, y sigo adelante”

A ese respecto, Cox explicó que no disfruta viendo sus propios trabajos, y que, al desaparecer su personaje, procuró distanciarse. “De una forma u otra, por lo que ocurrió con Logan, se me quitaron las ganas de ver el resto”, afirma el intérprete, que considera que Logan “ganó, aunque lo hiciera desde la tumba”. Aun con este juicio sobre el desarrollo narrativo, recalca: “No me aferro a las cosas. Cuando he terminado, se ha terminado, y sigo adelante”.

Eso sí, sí que ha tenido interés en escuchar lo que el público ha opinado del desenlace: “Los ricos han acabado muy perdidos, muy separados. De eso iba nuestra serie. Y, adecuadamente, se han llevado su merecido al final. ¡O eso parece! No salgo en el final”, reitera irónico.

Cabe recordar que el veterano artista ya dedicó unas palabras una vez se emitió el último episodio en HBO. En un comunicado oficial, calificó esta como “la mejor experiencia de toda mi carrera”. “La armonía entre equipo y repartido fue maravillosa. Estaba en el camino de convertirse en una gran serie, pero el amor y compromiso de todos la hizo memorable”.