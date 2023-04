Brian Cox se pasa al cine tras el final de 'Succession': así es su nueva película

Con el final de Succession, al actor Brian Cox le empiezan a surgir nuevos proyectos delante de las cámaras. El intérprete británico, de 76 años, protagonizará en Paramount+ la película Little Wing junto a Kelly Reilly y Brooklynn Prince.

Es su primer trabajo tras haber dado carpetazo a la popular serie de HBO Max, en la que llevaba enredado desde 2018 dando vida a Logan, protagonista de este disparatado drama familiar. Entretanto pudo aceptar otros papeles en series y películas, pero ahora tiene la agenda mucho más disponible para enredarse en nuevas aventuras profesionales como la que se acaba de anunciar.

Según Deadline, que avanza la noticia en exclusiva, Little Wing se inspirará en un artículo de Susan Orlean que se publicó en The New Yorker.

La historia narra la vida de Kaitlyn, una niña de 13 años que se adentra en el mundo de las carreras de palomas cuando todo a su alrededor se desvanece: sus padres se han separado y están a punto de desahuciarla, así que planea robar el pájaro que podría hacerle ganar mucho dinero. Pero un cambio imprevisto le acercará al dueño del animal, un señor que cultiva su amor por este deporte.

La actriz Brooklynn Prince interpretará a la pequeña Kaitlyn, mientras que Brian Cox será el entrenador de palomas. Por su parte, Kelly Reilly será Maddie, madre de la niña.

Al igual que Cox, Prince y Reilly han trabajado también en el mundo de las series. La primera ha protagonizado Home before dark en Apple TV+, y la segunda forma parte del elenco de Yellowstone para SkyShowtime.

La película se encuentra en fase de producción y ha recurrido a John Gatins (nominado al Oscar en 2012 por Flight) para la elaboración del guion. La dirección de Little Wing recae sobre Dean Israelite (¿Temes a la oscuridad?).

Aunque Cox ha alcanzado una notable fama mundial gracias a Succession, sus papeles en el cine son muchos y ya le hicieron merecedor del reconocimiento del público hace varias décadas. Entre sus trabajos más recientes se encuentran Churchill, La autopsia de Jane Doe, Troya, la saga Bourne, Deadwood, Red, Match Point y X Men, entre otras muchas.