'Cardo' y Ana Rujas acaparan elogios en su regreso a Atresplayer Premium con su retrato de la soledad del exconvicto

Atresplayer Premium estrenó este domingo la segunda temporada de Cardo, una de las series más aclamadas de la plataforma de pago de Atresmedia tras su lanzamiento a finales de 2021. Ana Rujas y Claudia Costafreda cierran la ficción con una nueva tanda de capítulos (seis, en concreto) que pone el foco en el drama de la reinserción social.

Crítica: 'Cardo 2' se encomienda a Santa Teresa de Jesús para afrontar el drama de la reinserción social

Más

El listón estaba alto pero las cineastas no han defraudado. Todo lo contrario, tal y como recogimos en nuestra crítica, María (personaje interpretado de forma sobresaliente por la propia Ana Rujas) se encomienda a la religión, a través de la figura de Santa Teresa de Jesús, para afrontar su salida de la cárcel tras tres años de condena. Y el resultado es exquisito, ya que hace un retrato ácido e inteligente de la soledad a la que se enfrenta al exconvicto, por lo que los elogios por parte del público no se han hecho esperar.

Así ha sido el regreso de 'Cardo' a Atresplayer Premium

En el primer episodio, que lleva por título La Misión, María sale de la cárcel (con el tercer grado) y tendrá que enfrentarse a la reinserción después de cumplir con su condena. En prisión, ha hecho una amiga, Santa (Nur Olabarría), la única amiga que realmente tiene en este momento de su vida.

En un acto de redención, de reconciliarse consigo misma, María le jura que encontrará a su hija, de la que no sabe nada desde hace muchos años, para que hable con ella. Empieza entonces una búsqueda por parte de la protagonista, que intenta en el proceso dejar atrás la mala vida que la acabó llevando a la ruina. Mientras tanto, duerme en un centro de integración social, en el que palia sus miedos a través del rezo y unos antidepresivos que también la terminan enganchando.

María, sola y juzgada por los suyos

María no quiere volver a ser la de antes, tras un año en la cárcel quiere retomar la vida de otra forma e intenta alejarse de la espiral oscura que le consumió hace tan solo un año. En el camino, intenta recuperar los vínculos de su pasado, pero las cosas han cambiado y se da cuenta de que sus amigas ya tienen otra vida en la que ella no encaja.

Cardo refleja a la perfección que la reinserción no es nada fácil. María intenta buscar trabajo, pero la sombra de la cárcel es muy alargada. Quiere acercarse a los suyos, pero todos la miran con recelo.

Con todo ello, Rujas dibuja un personaje muy realista, marcado por la soledad y la ansiedad, que ha sido alabado enseguida por los espectadores de Atresplayer Premium. A lo largo del domingo, día en el que la plataforma estrenó los dos primeros capítulos de la tanda, muchos de ellos se lanzaron a las redes sociales a aplaudir el trabajo de Rujas y Costafreda, que firman una segunda (y aparentemente última) temporada de una serie que vuelve a colarse entre lo más destacado de la ficción nacional.

“ Cardo” me parece fascinante y a la misma vez muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en la ficción. Ana Rujas es impresionante como expresa sus emociones a través de la pantalla. @AnaRujasSite. Larga cida a Cardo. pic.twitter.com/Jd421xxsuF — Aniol Sala (@aniolsp) 13 de febrero de 2023

ya he visto los nuevos episodios de #Cardo2 y es q solo me sale decir WOW q arte tan brutal, estoy seguro q @ana_rujas y @claucostafreda son ahora mismo las personas más talentosas de la televisión española — fer apático (@p1caro_1) 13 de febrero de 2023

Brutal lo que hace Ana Rujas en CARDO. Qué mirada. Qué bien se mueve en la línea entre el humor y la tragedia. Qué capacidad para hacerte partícipe de ese torbellino emocional que es María. La T2 no podría empezar mejor. Diferente manteniéndose fiel a su esencia. Me fascina. pic.twitter.com/PdXDlfhnXM — Pedro J. García (@fuertecito) 13 de febrero de 2023

Ya se ha estrenado la segunda temporada de #Cardo. Si la primera te pareció salvaje, con esta temporada vas a alucinar. Rujas y Costafreda vuelven a salirse de lo establecido y a apostar por sus inquietudes. Se agradece ver series tan originales y valientes. No os la perdáis. 🥀 pic.twitter.com/qaB7W4O4TH — Guillermo G. Maroto (@guillermogam_) 12 de febrero de 2023

Los dos primeros capítulos de la segunda temporada de #Cardo2 me han parecido buenísimos. Ana Rujas está impecable. — Mario Temiño. (@mynamewasMario) 12 de febrero de 2023

'Cardo', que va tornar ahir, es podria titular 'Ansiedad, la serie'. És una experiència que transmet angoixa a cada segon sense perdre de vista el pols al present i sempre amb molt sentit de l'humor (que no converteix exactament 'Cardo' en una comèdia, que no se'm malinterpreti). pic.twitter.com/BeYq5MoQXa — Pere Solà Gimferrer (@PereSGimferrer) 13 de febrero de 2023

¿Quién es quién en la temporada 2 de 'Cardo'?

Diego Ibáñez - Gabriel

Gabriel abandonó el negocio de motos eléctricas que compartía con su padre y se ha asociado con un colega con el que organiza todo tipo de fiestas. Se mueve por un camino más peligroso del que solía frecuentar y está en contacto demasiado estrecho con las drogas y los excesos. No echa de menos a su padre, al que considera un mal tipo, y no le guarda ningún rencor a María.

Nur Olabarría - Santa

Entró en prisión por tráfico de drogas cuando Yasmín tenía solamente 8 años. Desde entonces ha pasado demasiado tiempo y es una veterana que conoce bien las normas dentro de la cárcel. Protege a María ante los abusos de otras reclusas, e incluso llega a salvarle la vida. Es una persona religiosa que alcanza la paz interior gracias a la oración. Está a punto de salir de permiso y desea, sobre todas las cosas, volver a reencontrarse con su hija.

Arrieta Villa - Jasmín

Nunca ha perdonado que su madre la dejara sola cuando era solamente una niña. Vive con la novia de su padre (Maite) y el hijo de ésta en el barrio de Tetuán de Madrid y trabaja como limpiadora en un bingo. Le gustaría labrarse una carrera profesional en el mundo de la música.

Pilar Gómez - Teresa

Es la madre de María, siempre está dispuesta a ayudarle en lo que necesite

Victoria Santos - Maite

Es la responsable legal de Yasmín, muy a su pesar. Cuida de ella, le da un hogar donde vivir y un trabajo con el que ganarse la vida.

Nassim Lyes - Bastien

Actor de gran proyección internacional que trabajó hace años con María. Tienen un rollo pendiente y quizás algo más, pero ahora María no está preparada para este tipo de relaciones.

Clara Sans - Bego

Bego se ha distanciado de María y por mucho que se empeñe en hacer que no pasa nada, es evidente que no quiere tener una relación estrecha con ella como la que tenían antes. Ahora está rodeada de gente influyente y lo más importante es su carrera profesional. No le hace gracia que María pueda perjudicar sus relaciones sociales.

Ana Telenti - Eva

Amiga del barrio de María desde el instituto. Fue bakala de manual y pastillera, pero ahora está ocupada con un hijo recién nacido que ha tenido finalmente con Carlos. Ha decidido vivir la vida estable y con pareja que se puso delante de ella.

Joan Solé - Joan

Realizador de publicidad que trabajó con María en la temporada anterior. Ahora tiene un proyecto de docuficción sobre la experiencia vital de María.