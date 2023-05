Carlos Areces ficha por 'Machos alfa' y hace triplete con los Caballero tras 'El pueblo' y 'La que se avecina'

Machos alfa se refuerza en su segunda temporada con un rostro de confianza para las series de la factoría de Alberto y Laura Caballero: Carlos Areces. El artista se incorpora al elenco de las nuevas entregas de la comedia para Netflix, según ha sabido verTele.

No hay, por el momento, detalles sobre el personaje y su impacto en las tramas de esta segunda tanda de episodios. En todo caso, supone una muestra más de la buena sintonía entre el actor y la productora, Contubernio, con la que ya mantiene una larga colaboración.

Presente en 'LQSA' y 'El Pueblo'

No hay que olvidar que Areces fue uno de los fijos en el reparto de El pueblo durante sus cuatro temporadas para Amazon Prime Video y Telecinco (que emite en estos momentos la tercera en abierto). A ello hay que añadir su fichaje por La que se avecina, siendo inquilino de pleno derecho de la veterana comedia desde la undécima temporada y en adelante.

“En este mundo nadie es imprescindible, y para mí el mayor ejemplo es que una serie que se llamara Aída siguiera sin el personaje de Aída. Imprescindible o pieza clave en el fondo no somos ninguno, pero que hayan querido contar conmigo para sus dos mayores ficciones, qué felicidad da”, nos decía en 2021 sobre su presencia en ambas comedias. Ahora se añade esta tercera, reforzando además su ubicuidad mediática.

A lo largo del pasado año, el también dibujante ha formado parte de la segunda temporada de Historias para no dormir, y de No me gusta conducir y Pobre diablo. Asimismo, lo hemos podido ver también en un rol secundario en El cuarto pasajero de Alex de la Iglesia. Todo ello, mientras ha continuado de gira con su proyecto musical, Ojete Calor, por toda España.

Las claves de la temporada 2 de 'Machos alfa'

El rodaje de la segunda temporada de Machos alfa arrancó el pasado marzo y se encuentra actualmente en el ecuador de los cuatro meses planteados para sus grabaciones. Madrid, Málaga e Ibiza son las localizaciones principales de las 10 nuevas entregas.

Fernando Gil (Pedro), María Hervas (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Álex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther) retomarán sus respectivos papeles “y vivirán nuevas tramas intentando adaptarse a la era de la nueva masculinidad”, tal y como adelantó la plataforma hace dos meses.