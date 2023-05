'La casa del dragón' no verá impactada su temporada 2 por la huelga de guionistas en Estados Unidos

La huelga de guionistas en Estados Unidos acaba de empezar y, sin vistas a un acuerdo, afectará a una extensa lista de producciones que estaban en vías de rodarse o en pleno proceso. Una de ellas no será, cabe decir, La casa del dragón.

El rodaje de la segunda temporada del spin-off de Juego de tronos arrancó el pasado mes de abril en Reino Unido y no se verá afectado por los paros, tal y como informa Variety. Fuentes de la producción explican que los guiones de las nuevas entregas se cerraron hace tiempo, el suficiente como para que la huelga no vaya a tener impacto en las entregas.

El rodaje comenzó el pasado 11 de abril en los estudios de Warner Bros en Leavensden, en el sureste de Inglaterra; es decir, casi un mes antes del inicio de las movilizaciones en Norteamérica. Eso sí, en estos momentos no se especifica de qué manera afrontará HBO la posibilidad (incluso certeza) de emprender reescrituras sobre el material ya cerrado.

Los guionistas británicos no aceptarán trabajos en EE.UU.

Ahora bien, la huelga en Estados Unidos también tiene efectos para aquellos escritores radicados en Reino Unido que estén afiliados al sindicato americano (Writers' Guild of America): el Sindicato de Guionistas de Gran Bretaña (Writers’ Guild of Great Britain) ha instado a sus miembros en Reino Unido con filiación a la WGA que detengan su trabajo en todos aquellos proyectos que estén en el ámbito de esta última.

De hecho, algunos guionistas británicos reconocen que apuraron la fecha límite previa al arranque de la huelga, la de la medianoche del 1 de mayo (cuando terminaban las negociaciones entre la WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (Alliance of Motion Picture and Television Producers), para entregar sus últimos manuscritos a los empleadores estadounidenses. Así, explican, se suman con efecto inmediato al bloqueo de toda producción en Estados Unidos.

Los nombres claves de 'La casa del dragón' en la temporada 2

La segunda temporada de La casa del dragón, que reducirá el número de episodios de 10 a 8, volverá a contar con Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. como protagonistas. A ellos se añaden cuatro fichajes: Simon Russell Beale (Thor: Love and Thunder), Freddie Fox (Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur), Gayle Rankin (Perry Mason) y Abubakar Salim (Raised by Wolves). También continúan Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Ryan Condal se mantiene como showrunner ahora en solitario, tras la cacareada marcha de Miguel Sapochnik. Junto a él, componen la producción ejecutiva Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis, así como el indispensable George R.R. Martin.