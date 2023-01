'La casa del dragón' se quedó sin su showrunner por un conflicto tras el despido de su esposa en HBO

A comienzos de septiembre se hizo pública la salida de Miguel Sapochnik como showrunner de La casa del dragón de cara a la segunda temporada. En su momento, el también director y productor ejecutivo en Juego de Tronos explicó que su abandono obedecía a razones puramente personales y al afán de emprender nuevos proyectos para HBO, con la que está vinculado contractualmente. Las últimas informaciones que han trascendido sobre su marcha han servido para especificar lo sucedido, más dramático de lo que pudiera pensarse en un primer momento.

Sapochnik se desvinculó del spin-off de Tronos después de que HBO se negase a reincorporar a su mujer, Alexis Raben, dentro del equipo de productores de la serie en la segunda temporada. Así lo afirman desde Puck (startup fundada por exreporteros de The Hollywood Reporter, CNN y The Atlantic), que aseguran que la decisión de la compañía provocó una convulsión en la serie a nivel interno, y que podría derivar incluso en una ruptura de la marca de Warner Bros Discovery con el creativo.

Alexis Raben fue productora en la temporada 1 pese a su inexperiencia

Raben, esposa del productor ejecutivo y actriz de profesión (ya había intervenido en Tronos), había formado parte del equipo de producción además de interpretar un papel en la primera temporada, el de Talya. La casa del dragón era su primer crédito como productora, pero HBO se negó a contratarla de nuevo en esta labor cuando comenzó la preproducción de la segunda temporada, aduciendo “de forma educada” que no tenía experiencia en esta labor.

Sapochnik no se tomó de buen grado esta decisión y su disconformidad generó un conflicto notable, hasta el punto de que se colocó a un mediador para tratar de apaciguar los ánimos. Una vez quedó claro que HBO no tenía intención de readmitir a Raben, el hasta entonces productor ejecutivo decidió abandonar la serie. Pero no solo eso: también despidió a sus representantes, de la agencia WME, para incorporarse a la cartera de clientes de la agencia CAA, la misma de su mujer.

Alan Taylor llegó a la serie para sustituirlo

Por tanto, la marcha del responsable, junto con Ryan J. Condal de la serie, después de tres años de trabajo, resulta mucho menos amistosa de lo inicialmente publicado. “Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido con la temporada y encantado con las reacciones de nuestros espectadores. Ha sido increíblemente duro tomar la decisión de pasar página, pero sé que es la decisión correcta, personal y profesionalmente”, declaró en su adiós.

Para compensar su salida, La casa del dragón trajo de vuelta a otro veterano de de Juego de tronos, el realizador Alan Taylor, que ya firmó numerosos episodios de la serie matriz y que se ha encargad de blockbusters como Thor: El mundo oscuro o Terminator: Genysis.