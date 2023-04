Charlie Sheen se reconcilia con el creador de 'Dos hombres y medio' y ficha por su nueva comedia en Max

Charlie Sheen se dispone a volver a la primera línea televisiva, convirtiéndose en el protagonista de How to Be a Bookie, la nueva comedia para Max (antigua HBO Max) de Chuck Lorre. En un sorprendente giro de acontecimientos, el que fuera estrella original de Dos hombres y medio se reúne con el cocreador de aquella, 12 años después de su sonado despido de la telecomedia.

El actor, que ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, especialmente desde que revelara su diagnóstico de VIH positivo en 2015. Ahora, vuelve con fuerza con un personaje en esta comedia, coescrita por Lorre y Nick Bakay, según informa Deadline. Sebastian Maniscalco es el protagonista del título, centrado en un veterano de las apuestas que trata de salir adelante cuando se legalizan las apuestas deportivas. Omar J. Dorsey, Jorge Garcia, Andrea Anders, Vanessa Ferlito y Maxim Swinton completan el reparto principal.

Fin a la enemistad que surgió de 'Dos hombres y medio'

Sheen, por lo tanto, no será el protagonista, sino que tendrá un personaje recurrente. En cualquier caso, eso ya da un interés adicional al proyecto, producido por Warner Bros Television para la nueva plataforma de Warner Bros. Discovery.

Por un lado, How to Be a Bookie, forma parte del intento de Sheen por recuperar crédito y presencia en las pantallas, pues se une a otro proyecto televisivo, Ramble On, aún sin cadena, pero que le tiene en el elenco como principal aval. Lo interesante en este caso es que supone la reunión con Lorre, después del abrupto final a su relación profesional de éxito con Dos hombres y medio.

Tras ocho temporadas en la que fue una de las comedias de más éxito popular de las últimas dos décadas, Sheen fue despedido de forma fulminante en primavera de 2011, después de una serie de comportamientos erráticos asociados con un exceso de drogas y alcohol que incluso llevaron a la cancelación de las grabaciones de los últimos capítulos de la octava tanda.

'How to Be a Bookie', una nueva oportunidad para Sheen

Lo que vino después es bien conocido: mientras la ficción recurría a Ashton Kutcher para tomar las riendas del reparto, el actor iniciaba un tour mediático donde hacía apología de su desenfrenado tren de vida. Todo ello, mientras reclamaba a Warner Bros 100 millones por despido improcedente; en su día trascendió que el acuerdo definitivo para sellar la paz entre las partes habría costado unos 25 millones en concepto de compensación, sin que trascendieran de forma oficial.

Durante los siguiente años, Sheen siguió atacando con virulencia a Lorre. Todavía en 2017 seguía maldiciendo al prolífico productor televisivo, responsable de otras series como Big Bang Theory o Mom. Ahora bien, pese a esos puntuales arrebatos con el tiempo pareció haber tratado de enmendar sus errores pasados e iniciar los intentos por limpiar su imagen y reconciliarse.

How to Be a Bookie parece ser así una apuesta por la paz en términos televisivos para un actor que, antes de desencarrilar, había obtenido cuatro nominaciones al Emmy y otras dos a los Globos de Oro por Dos hombres y medio.