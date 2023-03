Ciarán Hinds, Mance Rayder en 'Juego de tronos', desdeña la serie por tener demasiado sexo

El actor Ciarán Hinds ha dejado clara su poca simpatía por las escenas de sexo que trufaban Juego de tronos. La proliferación de esta clase de secuencias ha sido por costumbre uno de los temas más controvertidos de la ficción, y nominado al Oscar ha dejado claro su opinión negativa.

El irlandés, que encarnó a Mance Rayder, el rey más allá del muro, entre la tercera y la quinta temporada de la ficción, ha asegurado en una entrevista a The Independent que se sintió “desanimado por la cantidad de sexo” que incluía la adaptación de la saga literaria de George RR Martin, puesto que “desviaban el interés de la narración política.

“Pero así son los negocios, supongo, desde su perspectiva”, añade con resignación en una entrevista en la que también reconoce sus dudas sobre la figura de los coordinadores de intimidad en los rodajes.

Sus dudas sobre los coordinadores de intimidad

“Le pregunté [a su hija, la también actriz Aoife Hinds] al respecto porque me resultaba muy extraño. No formo parte de esa generación”, argumenta. “Todo lo que tuviéramos que crear junto con otra persona, en secuencias de naturaleza sexual, lo hablábamos. Se trata de cómo contamos una historia juntos, así que no entendía por qué los coordinadores de intimidad estaban en todas partes de repente”, comienza explicando.

Ahora bien, Hinds terminó por cambiar de opinión a fuerza de hablar con su hija, que trabajó con este departamento en Normal People, y que destacó que “tu contesto emocional se pausa”.

Hay que recordar que Sean Bean ya se ganó no pocas críticas por cuestionar la función de esta profesión de nuevo cuño en los sets de rodaje. Recientemente, Toni Collette también se ha manifestado en contra. Otras intérpretes como Emma Thompson o Rachel Zegler sí que la defienden en base a experiencias previas.

Ciarán Hinds ficha por 'El señor de los anillos' de Amazon

Cabe decir que Hinds está de plena actualidad por haber saltado del universo de Juego de tronos al de El señor de los anillos.

El actor de filmes como Camino a la perdición, Harry Potter y las reliquias de la muerte y de ficciones como The Terror formará parte de la segunda temporada de Los Anillos de Poder en Amazon Prime Video. Rory Kinnear y Tanya Moodie también se integran en el elenco de la ficción, que está en pleno rodaje en Reino unido. Por el momento no se han desvelado sus personajes.