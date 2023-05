Así concluyó la gran boda de Manuel y Jimena en 'La Promesa' en TVE, con dos personas en contra

AVISO, SPOILERS: La siguiente noticia incluye detalles importantes sobre la trama de 'La Promesa'. Lea bajo su propia responsabilidad.

Este lunes 8 de mayo, algunos días más tarde de lo previsto a causa del tenis, La Promesa celebró la gran boda que tenía prevista para su episodio 89, la de Manuel (Arturo Sancho) y Jimena (Paula Losada).

Los espectadores de La 1 han podido asistir al enlace que, pese a los contrarios a su realización, ha salido según estaba prevista. Y cuando hablamos de contrarios, nos referimos tanto a Jana (Ana Garcés) como a Don Alonso (Manuel Regueiro).

En primer lugar, era el marqués quien trataba de convencer a su hijo de que no tenía que casarse con la hija de los duques de los Infantes. “El problema económico de La Promesa se ha terminado, así que no tienes que casarte con Jimena si no quieres”, le había revelado su padre al término del anterior episodio.

Sin embargo, a causa del accidente, Manuel había olvidado la situación real de La Promesa, así como de la intención que tenía de cancelar la boda. Su padre le pone al día de todo esto, con la sorpresa de que el hijo parece no tener en mente cambiar de planes: “Padre, estoy enamorado de Jimena, y quiero casarme con ella”.

Jana se decide a presentarse en la ceremonia

Entre tanto, Jana se mostraba derrumbada ante el acontecimiento. Máxime porque tenía que servir durante la boda. La veíamos repasar la nota que el marqués de Luján le había dejado, antes del accidente que le trastocó la memoria, sufriendo: “Me he dado cuenta que lo que el señorito Manuel haya olvidado es solo suyo, pero lo que yo recuerde es de los dos”.

Aún así, pese a todo, decidió hacerse fuerte y acudir al enlace, con la intención de pararlo. No obstante, la doncella no conseguirá llegar al altar para intervenir: Manuel y Jimena se declaran amor eterno y, la joven, como testigo de ese momento, se queda paralizada.

Sinopsis del capítulo 90 - Martes 9 de mayo

Alonso promete a Catalina que el dinero de la dote de Jimena solucionará las deudas de La Promesa. La propia Jimena y Cruz cantan victoria. Pero el nuevo matrimonio corre peligro cuando Manuel invita a volar a Jana en su avión y el olor de su pelo reaviva sus recuerdos. El joven heredero interroga a Mauro para saber más sobre ella… Y la información que escucha le hace replantearse su viaje de novios.

Petra escucha a escondidas una discusión entre Gregorio y Rómulo, y descubre que Pía sigue embarazada. No duda en soltar comentarios maledicentes contra la ama de llaves, y en contárselo a su señora.

Cruz le cuenta a Curro que su padre postró a su madre en una silla de ruedas tras una paliza, y el muchacho parece dispuesto a vengarse de él. Candela recibe una nueva carta para hablar de su pasado, y esta vez viene firmada por don Camilo. Lope se lo cuenta a Simona, quien decide coger el toro por los cuernos y ser ella misma quien desvele a su amiga lo que le quiere contar el falso cura.