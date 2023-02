Los creadores de 'The last of us' explican por qué el personaje de Sam es sordo en la serie

The last of us continuó este sábado con la emisión de su quinto capítulo, que se adelantó debido al cambio de horarios por parte de HBO Max para no enfrentarse contra la Super Bowl, donde tienen lugar los mejores anuncios. Esta nueva entrega difiere sobre el juego en algunos apartados, aunque el más destacado es el que afecta a la nueva pareja de personajes, Henry y Sam.

En el quinto episodio, los seguidores de la ficción han podido conocer a los dos personajes, interpretados por Lamar Johnson y Keivonn Woodard respectivamente. Tras un primer vistazo de ellos en el final de la cuarta entrega, algo ha llamado la atención a los jugadores del videojuego: la sordera de Sam. Esta es una variación respecto al material original del videojuego, que los creadores han querido explicar contando cómo nació la idea.

Surgió durante el proceso de creación, ha explicado Neil Druckman, creador del videojuego y de la serie, para The Washington Post. “El cambio de hacer sordo a Sam se inició cuando, hablando con Craig Mazin, pensamos en qué pasaría si pudiéramos usar menos diálogos. Ese tipo de restricción nos llevó a tomar decisiones narrativas realmente interesantes, que de alguna manera hacen que la secuencia con Sam y Henry sea más impactante que en el videojuego”, relató.

“Queríamos cambiar esa forma de comunicación”

Unas declaraciones confirmadas por el otro creador de la ficción, Craig Mazin, que dijo lo siguiente en el podcast oficial de la serie: “Empezó con una pequeña preocupación que tenía. Había un modo de comunicación entre Joel y Ellie que no quería que se repitiera entre Henry y Sam”.

“En el videojuego no pasas tiempo con Henry y Sam a solas, pero queríamos hacer que lo estuvieran y ver cómo sonaban las discusiones entre ambos. Es muy fácil caer en la trampa de la figura paterna desesperada y la figura infantil preocupada y curiosa, por lo que queríamos cambiar esa forma de comunicación”, añadió.

“Le dije a Druckman: '¿Qué pasa si Sam es sordo?'. Automáticamente, le dio una sensación de intimidad a esas escenas, porque son silenciosas. Ellie habla mucho y es interesante ver cómo sería un poco más callada”, relató Mazin, que contó que Druckman recibió la propuesta con un “vete a la mierda”. “Me hubiera gustado haber pensado eso a mí”, añadió después el creador de videojuegos.

“Tenía un poco de miedo al principio, pero seguí adelante y superé eso”

Es así, como finalmente Keivonn Woodard acabó interpretando a Sam. Su sordera no le ha impedido lograr uno de sus sueños, razón por la que quiso lanzar un mensaje a la comunidad sorda en una entrevista para The Daily Moth: “¡Yo diría que no hay que tener miedo! No tengas miedo de probarlo. Porque eso es lo que me dijeron mis padres: 'Que no tuviera miedo de probar'. Tenía un poco al principio, pero seguí adelante y superé eso, hice el casting y obtuve el papel para The Last of Us. Estaba alucinado”.

Por su lado, la madre del actor, April Jackson-Woodard, también quiso mandar un mensaje a todos los padres: “Solo apoyen a sus hijos, fomenten y nutran sus sueños. Nosotros, como padres, tenemos que hacer cambios y también algunos sacrificios. Renunciar a mi trabajo para irme a Canadá durante dos meses y dos semanas... ¿Lo haría todo de nuevo? Sí, absolutamente”.

“Haré cualquier cosa por mi hijo Keivonn, su futuro y su potencial. Mi mensaje para ustedes, padres, es que es crucial apoyar a sus hijos. Nunca se sabe cómo pueden florecer en el futuro cuando se trata de sus habilidades. Anímenlos a ser quienes ellos quieran ser”, concluyó.