El curioso caso de la empresa de Murcia cuyo número de teléfono aparece en 'Los Simpson'

Nos hemos acostumbrado a decir que tal o cual acontecimiento relevante de la actualidad nacional o internacional “ya lo predijeron Los Simpson”. Lo cierto es que después de 34 temporadas emitidas hasta el momento, la capacidad de al comedia animada para “preconizar” situaciones reales está más que comprobada. Ahora bien, lo que no es tan habitual es que un episodio de la serie acabe teniendo efectos tan insospechados en la realidad como el que han vivido en una empresa de Murcia.

Desde hace dos años, InnaTic, compañía de telecomunicaciones radicada en la localidad murciana de Alcantarilla, lleva recibiendo llamadas y mensajes a través de WhatsApp en los que se les pregunta reiteradamente por el “Spring Escudo”. El motivo, que el número de teléfono móvil de la empresa es el mismo que apareció en un episodio de Los Simpson que se emitió por primera vez hace ahora 21 años en España, según informa la agencia EFE y recoge The Huffington Post.

'Papá tiene una placa nueva', el episodio

Nos referismos a Papá tiene una placa nueva (13x22). En este Homer crea su propia patrulla ciudadana, bajo el nombre de “Spring Escudo” (“Springs Shield” en versión original). Para publicitarla, lanza un spot en televisión donde figura un número de teléfono casi idéntico al de la empresa, a excepción del último 2.

De acuerdo a lo que cuenta una de las empleadas de InnaTic, Alicia Manzanares, el primer mensaje sobre el Spring Escudo lo recibieron en 2021. Le preguntaban “por algo que no tenía ni idea de lo que que era”, así que optó por ignorarlo. No obstante, las llamadas y mensajes preguntando por lo mismo continuaron, y no fue hasta que un número desconocido les advirtió de la coincidencia.

“Nos han llamado varias veces para decirnos que tenemos un número que vale como el oro, porque es el de Los Simpson”, comenta, recalcando que les han aconsejado mantener el número por aparecer en “la mejor serie de la historia”.