'Dexter: New Blood' no tendrá una segunda temporada, pero la marca sí apunta a expandirse

Dexter: New Blood no continuará su recorrido con una segunda temporada en Showtime tras una primera que promedió 8 millones espectadores semanales. Una decisión que desentona por los datos de audiencia obtenidos, llegando a clasificarse como la serie más vista del canal en la historia del cable premium.

Sin embargo, el final de la marca Dexter podría estar lejos todavía. Según informa TVLine, algunos expertos dicen que Showtime, que se fusionará con Paramount+, podría estar desarrollando nuevos proyectos televisivos en torno a la marca. Incluida una serie precuela centrada en una versión joven del popular antihéroe.

Los deseos de una segunda temporada para la serie eran latentes en su showrunner, Clyde Phillips, quien tras la finalización de la primera entrega le comentó a TVLine que desearía hacer una nueva tanda de episodios. “Si me llamaran y me dijeran: 'Queremos hacer una segunda temporada', estoy bastante ocupado, pero dejaría todo lo que estoy haciendo y me lanzaría directamente a ello. Me encantaría hacerlo, pero realmente depende de Showtime”, dijo.

Y así ha sido finalmente, toda la decisión ha estado en manos del canal de televisión, que finalmente ha optado por no dar luz verde a una nueva temporada que hubiera tenido como protagonista a Harrison, quien habría seguido los pasos de su padre Dexter.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que otros proyectos del universo del antihéroe salgan adelante. Según Deadline, “solo son conversaciones”, y no hay nada “sólido”, pero los buenos datos de audiencia de la ficción, que logró con su último episodio atraer a 3 millones de espectadores en total, lo que lo convirtió en el mayor final de Showtime en más de ocho años, hacen que las esperanzas sigan latentes.