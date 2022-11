Disney + presenta 'La Última', la serie debut de Aitana con Miguel Bernardeau: “El hate va a llegar, hagas lo que hagas”

La Última, la primera ficción original española de Disney+, prepara su estreno para este próximo viernes 2 diciembre, con el reclamo de suponer el debut interpretativo de Aitana Ocaña, con el añadido de contar con su pareja en la vida real, Miguel Bernardeau, como coprotagonista. A pocos días del estreno, el proyecto se ha presentado ante la prensa en la mañana del martes 29 de noviembre.

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau reflexionan sobre sus papeles en 'La Última'

El dúo estelar, que interpretan a Candela y Diego en la ficción, han comparecido ante la prensa junto con los creadores Joaquín Oristell y Jordi Calafí el director Eduard Cortés y el resto del elenco, para poner en valor esta “historia de superación”, tal y como la ha definido la cantante. Una serie sobre la que ellos mismos también han reflexionado detrás de las cámaras.

Aitana y su primer papel como actriz

Como decíamos, este supone el primer proyecto como intérprete de la barcelonesa, quien asegura que nunca le había llamado la atención lo de ser actriz. “Mi pasión siempre ha sido cantar y la música”. Sin embargo, Aitana ha revelado que el gusanillo nació en Operación Triunfo, dando clase de interpretación con Los Javis que traían a profesionales de este mundillo, y fue donde empezó a tener contacto con esta industria.

También ha confesado que conocer a su pareja, Bernardeau, la motivó: “Empecé a ver cómo trabajaba sus personajes, la pasión que transmitía a su trabajo y todo lo que había detrás. Ahí fue cuando todo me empezó a llamar la atención”.

En la misma línea, ha explicado que empezó a hacer castings e incluso la llegaron a seleccionar como protagonista de una película. “Fue algo muy guay, me ilusioné muchísimo, pero en ese punto de mi vida no me veía preparada. Mal de mí, no debería haberme presentado a ese casting si no estaba del todo preparada mentalmente y a nivel personal. Me dio miedo, y además, estaba en mi primera gira nacional”.

Tras ello, la extriunfita comenzó a prepararse, hasta que le llegó esta serie en 2020, donde aseguró que “no quería perder la oportunidad de hacer algo así, un proyecto tan grande con Disney, y que habla de la música”.

Hacer frente a las críticas

Asimismo, Aitana ha confesado no temerle a las críticas en torno al intrusismo laboral, o a su trabajo como intérprete, aunque tendrá muy en cuenta la opinión del público: “Sé que la gente va a estar muy predispuesta a fijarse en qué está haciendo Aitana, pero a Aitana no la conocen como actriz, conocen a la cantante”, sostiene.

“Siempre hay una primera vez para todo y más si te has formado para ello, tienes que dejarle la oportunidad también a personas y después que cada uno opine desde su punto de vista y con respeto. Yo voy a valorar toda opinión y es súper importante para mí”, continúa la artista, que añade: “Me están preguntando si voy a seguir en el mundo de la interpretación y no lo sé, para mí es muy importante la opinión del público, ellos son supersabios, y si hay un montón de gente que dice que no valgo, quizás no valgo. Pero, lo único que sé es que lo he dado todo en este formato para que eso esté ahí, lo mejor que pueda estar”.

Mientras tanto, Bernardeau se ha mostrado consciente de que “el hate va a llegar, hagas lo que hagas”.

Una rueda de prensa centrada en la pareja

Los intérpretes también han hablado como era de esperar sobre sus personajes, y nos los han querido presentar. Aitana confiesa llevar dentro de ella a Candela y asegura que el proceso de crear a su personaje “ha sido precioso”. No obstante, la cantante asegura “que tienen un carácter muy distinto, ya que Candela tiende a arrasar con todo”. Por otro lado, Bernardeau, ha asegurado con firmeza quedarse con la valentía de Diego. Además, se lleva de su aventura trabajando junto a Aitana “lo pedazo de actriz que es”, donde ha recalcado el potencial de la barcelonesa a la hora de dar vuelta a ciertas escenas, y darle a él un hilo por donde tirar para ejercer su trabajo lo mejor posible.

El actor también ha querido alabar el trabajo del elenco, y la profundidad y la claridad con la que cada uno de ellos ha trabajado sus personajes en un gesto de humildad en una rueda de prensa donde la joven pareja ha concentrado la mayoría de las preguntas de los periodistas.

Por su parte, Aitana reconoció haberse derrumbado frente a Eduard Cortés, director de la serie, en la última escena, donde le salió llorar pensando que iba a ser la última de ella dentro de Candela. Por si cabía duda de que la cantante pudiera dar ahora un vuelco a su carrera profesional y dedicarse al mundo de la interpretación, la barcelonesa ha asegurado que no.

“Mi vida es la música, y eso no lo cambio. Me gusta el sentarme en el piano y componer, para mí eso es irremplazable”, contestó la reciente actriz, aunque no deja la puerta cerrada a nuevas oportunidades interpretativas, y ha asegurado que le gustaría estudiar dirección.

“Es una serie en serio, aunque pueda parecer más comercial”

Por parte de los creadores de la ficción, Joaquín Oristell y Jordi Calafí, han querido relatar cómo surgió el proyecto. El primero confiesa que a Miguel y a Aitana los conocía “de antes de la serie”. “Evidentemente viéndoles a ello simplemente en una comida había una energía muy interesante”, añade el también responsable de HIT en TVE.

Oristrell ha enfatizado en que los valores de la ficción trascienden a los de su reclamo principal. “La serie cuenta una historia independientemente de Miguel y Aitana, cuenta una historia aspiracional con un toque feminista. le he dado la vuelta a la trama de boxeo, donde los roles están muy compensados. Es una serie en serio, aunque a principio pueda parecer más comercial. Ellos tenían la necesidad de contar una historia que quisieran contar”.

“La historia cuenta algo muy clave, hay una aspiración, fama, éxito, y entre la confluencia del dinero y la creación ahí está la serie”, explicó, y añadió que por la parte de los actores protagonistas es “una prueba de valor, porque los que van a ser mirados son ellos dos, y el riesgo va a ser de ellos. Podrían no arriesgar, pero han tenido una necesidad de contar algo ellos dos juntos”.

“No es una serie juvenil, va dirigida a un amplio público”, ha añadido Calafí a la idea de su compañero, esperando que la serie llegue a mucha gente.

Así es 'La Última' de Disney+

La Última, un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad cuenta la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.

