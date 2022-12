'El señor de los anillos' ficha a tres mujeres para dirigir su segunda temporada

Tres mujeres dirigirán la segunda temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder. La plataforma de la serie, Amazon Prime Video, ha anunciado que los nuevos capítulos, que se encuentran actualmente en producción en Reino Unido, serán dirigidos por Charlotte Brändström, Sanaa Hamri y Louise Hooper.

Cada una de ellas estarán al mando de varios capítulos. Brändström, que dirigió los episodios 6 y 7 de la primera temporada, dirigirá cuatro entregas más y será también coproductora ejecutiva de la serie esta temporada. Hamri y Hooper dirigirán dos episodios cada una.

Charlotte Brändström es una directora premiada y licenciada en Dirección por el American Film Institute. Recientemente ha dirigido un piloto para Netflix Suecia titulado El asesino improbable. Otros títulos como directora en televisión incluyen El visitante para HBO, Jupiter’s Legacy, The Witcher y Away para Netflix; El hombre en el castillo para Prime Video; y Outlander y Counterpart para Starz. Brändström también ha dirigido dos miniseries europeas: Conspiracy of Silence para Viaplay y Disparue para FR2, además de haber dirigido más de 30 títulos entre películas y series. A sus 63 años, ha recibido nominaciones a los premios Emmy por Julie, caballero de Maupin.

En cuanto a Sanaa Hamri, una reconocida directora de cine, televisión, vídeos musicales y publicidad de Tánger, Marruecos. Recientemente ha sido la productora ejecutiva de la segunda temporada de La rueda del tiempo para Prime Video. Con anterioridad Hamri ha ejercido de productora ejecutiva y directora para la exitosa serie de FOX Empire, y otros de sus créditos como directora incluyen Shameless, Rectify, Nashville, Elementary, Glee y Mujeres desesperadas.

Por su parte, Louise Hooper es una aclamada directora británica conocida por las miniseries Flesh and Blood y Engaño. Otros de sus títulos como directora incluyen el final de la primera temporada de Sandman, The Witcher, Inside No. 9 y Treason.

La segunda temporada de El señor de los anillos: el anillo de poder está producida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne & Patrick McKay. A ellos se unen los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill, y Gennifer Hutchison, además de de la co-productora ejecutiva Charlotte Brandstrom, las productoras Kate Hazell y Helen Shang y los co-productores Andrew Lee, Matthew Penry-Davey y Clare Buxton.