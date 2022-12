'Élite', 'Entrevías' y 'Bienvenidos a Edén', series españolas entre lo más visto de 2022 en lengua no inglesa de Netflix

Élite, Entrevías y Bienvenidos a Edén se han colado en el Top 10 anual de series en habla no inglesa estrenadas en Netflix en 2022. Así lo ha comunicado la propia compañía, que ha compartido sendos listados de los títulos que mejor recibimiento han tenido en su catálogo durante el año que está a punto de cerrar.

Stranger Things domina, con su temporada 4, el Top 10 de ficción en inglés, con Miércoles destacando también con su reciente estreno. La plataforma se vale para ello de los datos recopilados durante los primeros 28 días desde el estreno de cada título para este ranking, que ordena cada uno por el número de horas de visualizaciones acumuladas. Por tanto, y como ocurre con el desglose que plantea en su página Netflix Top 10, son cifras correspondientes a sus mediciones internas.

Corea del Sur, intratable en el ranking de habla no inglesa

Con todo, resulta más que destacable encontrar tres producciones patrias dentro de ese Top 10 de habla no inglesa. Un Top 10 que domina Corea del Sur, con otras tres producciones: la terrorífica Estamos muertos, que pudo aprovechar el interés del público por la producción surcoreana justo tras el impacto de El juego del calamar y se coloca en primer lugar; Woo, una abogada extraordinaria, en segundo; y la comedia Propuesta laboral, en octavo puesto.

Colombia, México y Alemania también están presentes en un ranking que encuentra a Élite, y más concretamente a su quinta temporada, en quinto lugar. Los 172,6 millones de horas reproducidas entre el 3 de abril y el 8 de mayo son el aval de la ficción juvenil.

Destaca también Entrevías, conocida internacionalmente como The Wrong Side of the Tracks, que ha gozado de fans internacionales de postín como Ricky Gervais y que en sus primeros 28 días de distribución en la streamer aglutinó 148 millones de horas (15 de mayo a 19 de junio).

Por último, Bienvenidos a Edén cierra el ranking con 140,3 millones de horas entre el 1 de mayo y el 5 de junio. La protagonizada por Amaia Salamanca y Amaia Aberasturi estuvo cinco semanas en el Top 10 global, el mismo número de semanas que Élite y Entrevías.

Las 10 series en inglés más vistas según Netflix

1. Stranger Things T4

2. Miércoles

3. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

4. Los Bridgerton T2

5. ¿Quién es Anna?

6. Ozark T4, Vol. 2

7. The Watcher

8. Sandman

9. The Umbrella Academy T3

10. Un lugar para soñar T4

Top 10 de series en habla no inglesa según Netflix

1. Estamos muertos (Corea del Sur)

2. Woo, abogada extraordinaria (Corea del Sur)

3. Pálpito (Colombia)

4. Hasta que la plata nos separe (Colombia)

5. Élite T5 (España)

6. Donde hubo fuego (México)

7. La emperatriz (Alemania)

8. Propuesta laboral (Corea del Sur)

9. Entrevías (España)

10. Bienvenidos a Edén (España)