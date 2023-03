Eneko Sagardoy y Pepe Barroso fichan por 'Those about to die', la serie de gladiadores con Anthony Hopkins

Eneko Sagardoy y Pepe Barroso, actores españoles que ya coincidieron en Patria, formarán parte del elenco de Those about to die (Aquellos que van a morir), serie dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Anthony Hopkins, quien encarnará al emperador Tito Flavio Vespasiano.

La ficción, que todavía no tiene fecha de estreno, adapta la novela homónima de Daniel Mannix que explora el complejo y corrupto entramado detrás del negocio de las peleas de gladiadores en el Imperio Romano.

Según informa Variety, Sagardoy interpretará a Andria, “un talentoso jinete de cuadrigas”. El actor vasco, de 29 años, ganó en 2018 el premio Goya a mejor actor revelación por su papel en Handia. Además, recientemente ha protagonizado la película Irati, y ha encarnado a Gorka, uno de los tres hijos del Txato, en la aclamada serie de Patria de HBO.

Barroso, por su parte, se pondrá en la piel de Fonsoa, “quien sueña con ser jinete de carros”. El intérprete, hijo del famoso empresario del mismo nombre fundador de Don Algodón, participó en la última edición de Masterchef Celebrity y encarnó en Patria a Klaus, el novio alemán de Nerea, la hermana de Gorka. Asimismo, próximamente aparecerá en otra gran producción internacional como es la adaptación cinematográfica del videojuego Gran Turismo.

El rodaje de Those About to Die ya ha comenzado en los míticos estudios Cinecittà de Roma. Emmerich, responsable de cintas como Independence Day, 2012 o El día de mañana, además de ser director junto al también alemán Marco Kreuzpaintner, ejerce como productor ejecutivo de la ficción.

El reparto principal de la ficción se completa con otros conocidos nombres como Iwan Rheon (Juego de Tronos), Liraz Charhi (Tehran), Rupert Penry-Jones (The Batman), Gonçalo Almeida (Keep Me Company), Kyshan Wilson (Viola come il mare) y la debutante Alicia Edogamhe.