'Escándalo, relato de una obsesión' vivió una muerte crucial para el futuro de Inés y Hugo

La serie de Telecinco Escándalo, relato de una obsesión continúa desarrollando las emociones posesivas de Inés (Alexandra Jiménez) hacia Hugo (Fernando Líndez). Unas emociones que provocaron que la protagonista fuera la responsable de una muerte determinante para la continuación de su relación amorosa con el joven.

Fernando Líndez protagoniza 'Escándalo' en Telecinco: "Es más fácil prejuzgarla a ella"

(Aviso: Spoilers)

El momento tuvo lugar poco después de que la actual pareja de Inés, Tomás, padre de Hugo y recién casado con la protagonista, pillase a su hijo y a su mujer manteniendo relaciones sexuales. Los intentos del personaje interpretado por Líndez de calmar a su padre fueron en vano, su rostro lo dejaba ver todo, la escena había impactado fuertemente en él.

El hombre, que comenzó a pegar a su hijo en un arrebato incontrolado, trató de ser calmado por Inés, quien pidió a Hugo que se marchará. Este lo hizo, no sin antes dedicarle a su padre unas hirientes pero ciertas palabras: “Se ha casado contigo para estar conmigo”.

Tras su abandono de la estancia, Inés y Tomás fueron a hablar a la cocina. Sin embargo, el hombre, fruto de la situación que acaba de presenciar, comenzó a sufrir un ataque cardíaco. “Llama a una ambulancia”, le pidió a Inés, que sin dudarlo fue en busca de su teléfono móvil.

La protagonista comenzó a marcar los números, pero algo hizo que se lo pensase mejor: la amenaza de denuncia que le propició su actual marido, quien además había descubierto otro de sus mayores secretos: que su madre está viva e internada en un psiquiátrico. Si hacía efectiva esa amenaza, Inés jamás volvería a ver a Hugo, a quien comenzó a mirar a través de la ventana ensimismada en su mente. Mientras tanto, Tomás caía al suelo a causa del infarto que acabaría con su vida minutos más tarde, debido a que Inés, bloqueada por la situación y llevada por el deseo de seguir viendo a Hugo, decidió no llamar por teléfono y le dejó morir.

Sin embargo, la obsesión de Inés por el joven traspasa cualquier tipo de frontera que tenga que ver con lo racional. Tanto es así, que atenta contra la familia Hugo. El hermano del joven y su pareja, tras la muerte de su padre, se han quedado con Hugo, a quien han acogido en casa.

El hermano de Hugo, Mauro, ha recibido una importante propuesta de su partido político, lo que conlleva la decisión de trasladarse a Bruselas. Inés, presa de nuevo por el miedo a distanciarse del joven y así perderle, decidió contraatacar filtrando a la prensa unas fotos subidas de tono del político. Todo ello, con el objetivo de frustrar los planes, y así mantenerse unida al joven.

También intentó un asesinato

Aunque parezca difícil de creer, este no fue el único arrebato que Inés protagonizó en el capítulo de la noche del miércoles. El personaje interpretado por Alexandra Jiménez trató de llevar a cabo otra muerte, la de su exmarido, Antonio. Ambos tuvieron una charla en la que su expareja volvió a atentar contra la salud mental de Inés, diciéndole cosas como: “Si no le hubiera dado un infarto, se hubiera pegado un tiro para no aguantarte. Estás sola, ni tu madre te quería”.

Tras esas palabras, la mente de Inés volvió a nublarse, lo que la llevó a aprovechar la salida de su exmarido de la casa para dejar caer una pesada maceta con el objetivo de acabar con él. Sin embargo, una torpe sincronización de los actos salvó al hombre de morir.