Las 10 series de la semana reciben a 'Emily en París' para pasar una Navidad con 'The Witcher' y 'UPA'

Aterrizamos en la penúltima semana del año antes de disponernos a despedir este 2022. Entre bandejas llenas de mazapanes, polvorones y turrones de todo tipo para endulzar las Navidades, las plataformas de streaming refrescan los contenidos de sus catálogos con 10 series que aterrizan esta semana para aportar algo de entretenimiento a estos días navideños.

Aunque es una semana floja en cuanto al volumen de estrenos, el espectador que así lo quiera podrá disfrutar de un variado repertorio de ficciones bajo demanda para añadir algo de emoción extra a las navidades. Para aquel que tenga ganas de añadir algo de acción más allá de las cenas familiares previstas, podrá disfrutar del estreno de la tercera temporada Tom Clancy's Jack Ryan en Prime Video, la segunda temporada de la ficción española The Head que llega a HBO Max o de la de Alice in Boderland en Netflix con nuevos juegos de supervivencia que supondrán un auténtico rompecabezas.

Y si la preferencia familiar apunta a la criminalidad (en ficción), las plataformas también ofrecen como primer plato historias de suspense para poner a prueba tu mente en estos días de descanso. Por ejemplo, resolviendo sangrientos crímenes con el estreno de Mentes criminales: Evolution, secuela del longevo procedimental que terminó hace poco más de dos años; o viajar a la Italia de 1978 para revivir el secuestro de Aldo Moro en Exterior noche, en Filmin.

Mientras tanto, si lo que se busca es despejar la mente y pasar un buen rato, la semana de estrenos trae consigo algunas comedias que prometen evadirte de las cenas de empresa y demás festejos navideños. Por un lado, se estrenan las terceras temporadas de Emily en París y de Madre solo hay dos; por otro, Disney Plus+ estrena Week-end Family, una propuesta para que, al igual que el protagonista, la familia se reuna frente al televisor para echar unas risas.

Sin embargo, si todavía te quedan ganas de aventura, tu género favorito es la fantasía, y te enganchaste a The Witcher, Netflix estrena como regalo de Papá Noel The Witcher: El origen de la sangre, una precuela que te trasladará 1.200 años antes de la ficción original con Geralt de Rivia. Ese mismo día, Atresplayer Premium también trae otro presente: el primer episodio de UPA Next, la secuela de Un paso adelante, que se podrá ver completa en 2023.

'Mentes criminales: Evolution' (19 de diciembre, AXN)

Así es la serie: El equipo del FBI liderado por David Rossi vuelve a reunirse para investigar un solo caso. Se trata de una red de asesinos en serie creada por un criminal a raíz de la pandemia. Una vez que todo el mundo tiene mayor libertad de movimiento por la disminución de contagios, la red comienza su actuación. El equipo tendrá que ponerse en marcha para darles caza, de asesinato en asesinato.

'Exterior noche' (20 de diciembre, Filmin)

Así es la serie: Es 1978 e Italia se encuentra desgarrada por una guerra: el primer gobierno respaldado por un partido comunista de la historia de un país occidental está a punto de llegar al poder a través de una alianza histórica con el bastión tradicional del conservadurismo de la nación, la Democracia Cristiana (DC). Aldo Moro, presidente de la DC, es el principal partidario de este acuerdo. El mismo día de la ceremonia de investidura de esta nueva formación gubernamental, 6 de marzo de 1978, Aldo Moro es secuestrado durante una emboscada. Su retención durará cincuenta y cinco días: cincuenta y cinco días de esperanza, de miedos, de negociación, de fracasos, de buenas intenciones y de terribles actos. El director italiano Marco Bellocchio, director de grandes obras como El Traidor, Vincere o Sangre de mi sangre, retoma el caso Aldo Moro, que ya trató en 2003 con Buenos días, noche, en la que es su primera y maravillosa incursión como director de series.

'Tom Clancy's Jack Ryan' T3 (21 de diciembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La tercera temporada de la serie de acción y suspense nos muestra a Jack Ryan a la fuga y en una carrera contra el tiempo. Jack se ve implicado en una complicada conspiración por error y se convierte en un fugitivo a la deriva. Ahora, buscado tanto por la CIA como por una organización internacional de delincuentes que él mismo ha descubierto, Jack se ve obligado a pasar a la clandestinidad, atravesando Europa y tratando de mantenerse con vida, mientras evita un conflicto mundial masivo. A John Krasinski vuelven a acompañarlo los actores Wendell Pierce y Michael Kelly, a quienes se suman Nina Hoss y Betty Gabriel.

'Emily en París' T3 (21 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Un año después de mudarse de Chicago a París persiguiendo el trabajo de sus sueños, Emily se encuentra en una encrucijada vital. Ante ella se abren dos caminos muy distintos, y tendrá que decidir exactamente dónde deposita su lealtad —tanto en lo laboral como en lo sentimental— y qué supondrán esas decisiones para su futuro en Francia. Todo esto mientras sigue viviendo las sorprendentes aventuras y vicisitudes que ofrece la vida parisina.

'The Head' T2 (22 de diciembre, HBO Max)

Así es la serie: Tras dejar la estación internacional de la Antártida en la que sucedía la primera temporada, la trama de la segunda se sitúa en el Alexandria, un barco científico que alberga en su interior un gran laboratorio, donde Arthur Wilde, el personaje encarnado por John Lynch, lleva a cabo una misión clave de la lucha contra el cambio climático y la garantía de la supervivencia en el planeta. Tras tener a Álvaro Morte como reclamo patrio en la primera entrega, la ficción confía ahora en otros dos ex de la serie de Netflix, como son Hovik Keuchkerian (ahora en pleno rodaje de Reina Roja) y Enrique Arce.

'Alice in Borderland' T2 (22 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: En la nueva temporada de la adaptación del manga Imawa no Kuni no Alice de Haro Asoara, Arisu y sus compañeros deberán superar unos juegos aún más difíciles y peligrosos para así resolver el misterio de Borderland y regresar a su mundo.

'Week-end Family' (23 de diciembre, Disney+)

Así es la serie: Compuesta por 8 episodios, el protagonista es Fred, un padre de familia que tras divorciarse, y haber protagonizado tres matrimonios fallidos, debe reunirse cada fin de semana con su familia y con sus hijos a los que tanto quiere. Sin embargo, el conflicto se produce cuando este conoce a una nueva persona en su vida, Emma, con la que comienza a entablar una relación y que deberá de ganarse el afecto de sus hijastros. A ello, se le suma las dificultades y los enredos de la adolescencia y el caos de ser padre, creando así una comedia de enredos familiar y muy divertida.

'Madre solo hay dos' T3 y Final (25 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: La última temporada de la serie promete cerrar la historia de amor Ana y Mariana. La primera se enfrentará al entramado de su expareja para desmantelar lo que cree, según él, que es una farsa para ganar la demanda, mientras que Mariana tiene dudas sobre su relación con Ferrán con el que sigue manteniendo las apariencias.

'The Witcher: El origen de la sangre' (25 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Ambientada en un mundo élfico 1200 años antes de The Witcher, El origen de la sangre es un relato perdido en la noche de los tiempos: la historia de siete parias que aúnan fuerzas contra el inimaginable poder que se lo ha arrebatado todo. Su sangrienta búsqueda de venganza engendra el prototipo de brujo en un conflicto que desencadenará la Conjunción de las Esferas, el cataclismo durante el cual se fusionaron los mundos de los monstruos, humanos y elfos. Michelle Yeoh, en las quinielas para llevarse como mínimo una nominación al Oscar por Todo a la vez en todas partes, es la protagonista de esta nueva iteración televisiva de la saga literaria de Andrzej Sapkowski.

'UPA Next' (25 de diciembre, Atresplayer Premium)

Así es la serie: Han pasado más de 15 años y Rober regresa desde Estados Unidos con la idea de montar un gran musical y recoja los antiguos éxitos de UPA junto a otros nuevos, para brillar como años atrás. Junto a Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro. Al equipo docente se unirán Luiso y Sira, que se enfrentarán a una nueva generación de jóvenes, con los que chocarán y se adentrarán en las nuevas culturas y estilos actuales. Miguel Angel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo vuelven para dar vida a sus populares personajes en esta ficción de Globomedia (The Mediapro Studio) de la que se avanza este primer episodio antes de ofrecer la lata completa en 2023.